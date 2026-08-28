SDP:n Kimmo Kiljunen: Suomen ei pidä seurata Trumpin ja Netanjahun linjaa UNRWAn tukemisessa

– Hallitus haluaa vähentää YK:n kautta annettavaa tukea samaan aikaan, kun Yhdysvallat on Trumpin johdolla vetäytynyt UNRWAn rahoittamisesta ja Israel on estänyt järjestön toimintaa. Ministeri Tavio myötäilee tällä päätöksellä Trumpin Yhdysvaltojen ja Netanjahun Israelin tavoitteita heikentää YK:n ja sen järjestöjen toimintaa, Kiljunen sanoo.

– Tässä ei ole vain kysymys yhdestä avustusjärjestöstä. Kyse on siitä, luotammeko kansainväliseen yhteistyöhön ja YK:n kykyyn toimia humanitaarisissa kriiseissä vai annammeko sen rapautua pala palalta.

UNRWA on humanitaarinen järjestö, jonka tehtävänä on tarjota muun muassa terveydenhuoltoa, koulutusta, hätäapua ja muita peruspalveluja palestiinalaisalueella. UNRWAn mukaan sen rahoitustilanne on heikentynyt merkittävästi, vaikka sen palveluiden tarve on edelleen valtava.

– UNRWA on ennen kaikkea humanitaarista työtä tekevä järjestö. Suomi keskeytti UNRWAn rahoituksen jo alkuvuodesta 2024 Israelin esittämien väärinkäytösväitteiden jälkeen. Keskeytyksen ja asian selvittämisen jälkeen apua jatkettiin, mutta nyt hallitus päättää jälleen vetäytyä järjestön suorasta tukemisesta. Olen nähnyt paikan päällä, kuinka vaikea humanitaarinen tilanne alueella on. Gazan jälleenrakentaminen ja humanitaarisen katastrofin lievittäminen edellyttävät kansainvälisen yhteisön pitkäjänteistä sitoutumista, eivät toimintaedellytysten heikentämistä. Tässä työssä Suomen on oltava mukana, Kiljunen päättää.