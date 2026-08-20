Työttömyysturvan uudistus yhdistelmävakuutuksen suuntaan on hyvä askel

YTK pitää hallituksen esitystä työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksesta tervetulleena. Toteutuessaan se mahdollistaisi työttömyysturvan saamisen samasta kassasta riippumatta siitä, työskenteleekö jäsen palkansaajana, yrittäjänä vai molemmissa rooleissa.



"Työelämä muuttuu jatkuvasti monimuotoisemmaksi, mutta työttömyysturvan rakenteet ovat rakentuneet perinteisen palkkatyön ympärille. Kassan jäsenen näkökulmasta tärkeintä on, että turva seuraa mukana erilaisissa elämäntilanteissa ilman tarpeettomia kassasiirtoja tai hallinnollisia mutkia”, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen toteaa.



Moni siirtyy työntekijän ja yrittäjän roolien välillä useita kertoja työuransa aikana. Nykyisessä järjestelmässä nämä siirtymät voivat johtaa tilanteisiin, joissa henkilö ei pysty vakuuttamaan kaikkia ansioitaan taikka vakuuttamaan ansioitaan yhdessä kassassa.

Vähemmän byrokratiaa, enemmän turvaa



Yhdistelmävakuutuksen tavoitteena on vähentää kassansiirtoihin liittyvää byrokratiaa ja helpottaa siirtymiä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Hallituksen esityksessä todetaan, että muutos vähentäisi väärinvakuuttamisen riskiä ja mahdollistaisi jäsenen tilanteen tarkastelun kokonaisuutena.



YTK:n näkemyksen mukaan uudistus parantaisi erityisesti niiden ihmisten asemaa, joiden toimeentulo rakentuu useista eri tulonlähteistä.



"Monelle suomalaiselle yrittäjyys ei ole kokoaikaista vaan yksi tapa työllistää itseään palkkatyön ohella. Siksi myös työttömyysturvan pitäisi tunnistaa paremmin erilaiset työnteon muodot”, sanoo Auli Hänninen.

Myös yrittäjät tarvitsevat tukea työnhakuun



YTK näkee uudistuksessa mahdollisuuden kehittää entistä laajempia palveluita työelämän siirtymävaiheisiin. Työttömyysturvan lisäksi työnhakijoiden tukipalvelut voivat tarjota apua myös yrittäjille sekä yrittäjyyttä harkitseville.

YTK tervehtii ilolla mahdollisuutta vakuuttaa jatkossa myös yrittäjien työuria. Tämä sujuvoittaa palvelupolkuja.



"Työurien aikana siirrytään yhä useammin palkkatyöstä yrittäjyyteen ja takaisin. Tarvitaan palveluita, jotka tukevat ihmistä näissä muutoksissa riippumatta siitä, millä tavalla hän työllistyy”, Auli Hänninen toteaa.



Hallitus antoi yhdistelmävakuutusta koskevan esityksen eduskunnalle 27.8.2026. Esityksen mukaan uudistus tulisi voimaan 1.1.2028. Voimaantulo vaatii eduskunnan päätöksen.