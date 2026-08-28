SDP:n Kimmo Kiljunen tyrmää vihreiden hoivamaksuesityksen ikärasistisena: Onko reilua: Hoivaa nyt ja lasku jälkipolvelle?

– Harjanteen ja Pulkkisen ehdotus tarkoittaa käytännössä sitä, että ikäihmisen omaisuudesta tulisi vakuus hänen saamalleen julkiselle hoivalle. Hoivaa saisi nyt, mutta lasku tulisi myöhemmin jälkipolvelle. En pidä tätä oikeudenmukaisena enkä hyväksyttävänä, Kiljunen tuomitsee.

– Vaikka ehdotuksessa puhutaan maksujen lykkäämisestä, perusajatus on silti se, että omaisuus kytketään hoivapalveluiden hintaan. Miksi juuri ikäihmisen pitäisi maksaa palveluistaan myös omaisuudellaan? Kiljunen kysyy.

– Tavallisen ikäihmisen omaisuus on oma koti ja ehkä kesämökki. Ei ole oikein, että nämä muuttuvat yhteiskunnan silmissä hoivavelan vakuudeksi. En hyväksy ajatusta, jossa ikäihminen nähdään yhteiskunnassa taakkana ja hänen vähäinen omaisuutensa keinona kattaa tätä kustannusta, Kiljunen päättää.