Mai Kivelä: Hallituksen on peruttava sote-järjestöjen leikkaukset tulevassa riihessä
29.8.2026 09:15:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustukset tullaan tämän hallituskauden aikana puolittamaan vuoden 2024 tasoon nähden. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä pitää hallituksen leikkauksia sote-järjestöjen rahoitukseen hyökkäyksenä kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.
– Näin valtavat leikkaukset tekevät sote-järjestöjen perustyön käytännössä mahdottomaksi. Iso osa järjestöistä joutuu todennäköisesti lopettamaan toimintansa. Suurimpina kärsijöinä ovat jo entuudestaan hyvin haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten asunnottomat, päihteidenkäyttäjät ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, Kivelä sanoo.
Kivelä korostaa, että ihmisten avun tarve ei ole hävinnyt mihinkään - päinvastoin.
– Hallitus on leikkauksillaan merkittävästi vaikeuttanut ihmisten toimeentuloa. Työttömyys hipoo ennätyslukemia, arviolta noin 30 000 lasta on putoamassa köyhyyteen, asunnottomuus on kääntynyt kasvuun. Tähän päälle nyt romutetaan sote-järjestöjen kyky tehdä ihmisten hyvinvointia edistävää ja ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, Kivelä sanoo.
Kivelä vaatii, että hallitus peruu sote-järjestöjen leikkaukset tulevassa budjettiriihessä.
– Järjestöjen osuus sote-budjetista on pieni, kun miettii järjestöjen tekemän työn hyötyjä. Sote-järjestöihin kohdistuvilla lisäleikkauksilla ei todellakaan tasapainoteta taloutta, päinvastoin. Kun varhaista tukea ja ongelmien ennaltaehkäisyä vähennetään, avun ja kalliimpien palveluiden tarve myöhemmässä vaiheessa kasvaa, Kivelä sanoo.
– Kyse on jälleen kerran täysin ideologisesta päätöksestä, jossa yhteiskunnan heikko-osaisimpia halutaan kurittaa. Päätöstä on mahdotonta perustella edes talouden tasapainottamisen ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta. Vaadin, että hallitus peruu sote-järjestöjen leikkaukset tulevassa riihessään, Kivelä päättää.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Minja Koskela: Vasemmistoliitto jättää kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin puolustusyhteistyöhön liittyvästä pöytäkirjasta29.8.2026 11:11:18 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat jättävät hallitukselle yhteisen kirjallisen kysymyksen selvittääkseen, ketkä ovat olleet tietoisia Suomen ja Israelin välisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Pia Lohikoski vastaa vasemmistoliiton sopeutuskoriin kohdistuneeseen kritiikkiin: ALV:n nostaminen kurittaa pienituloisia ja yrittäjiä kaikkein eniten28.8.2026 13:00:26 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan avaus julkisen talouden tulopainotteisesta sopeuttamisesta verotuksen avulla nousi viikon puheenaiheeksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoskesta kritiikki sopeutuskoria kohtaan on epäloogista ja keskustelu epä-älyllistä.
Honkasalo, Bruun & Bäckman: Upp till bevis för barnfamiljerna och den svenskspråkiga servicen27.8.2026 14:27:29 EEST | Tiedote
Vänsterförbundet vill se bättre tvåspråkiga vårdtjänster. Att stå upp för svenskspråkig vård kräver därför en seriös diskussion om hur välfärdens finansiering kan förstärkas genom rättvis beskattning.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: työelämälle uusi suunta tekoälyn aikakaudella27.8.2026 11:56:59 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää neljää toimenpidekokonaisuutta työelämän uudistamiseksi, jotta tekoälyä voidaan hyödyntää ihmislähtöisesti ja viime aikoina julkisuudessa esitettyihin haasteisiin vastata päättäväisesti.
Johannes Yrttiaho: Länsirannikon puolustuskeskittymässä yhdistyvät maan tapa ja militarismi26.8.2026 12:44:30 EEST | Tiedote
Julkisia varoja käytetään nykyisin erityisen vastuuttomasti, jos kyseessä on sotilaallinen, puolustuksella tai turvallisuudella perusteltu hanke, sanoi Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho eduskuntaryhmän kesäkokouksessa keskiviikkona Jyväskylässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme