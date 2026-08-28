Telia parantaa mobiilivarmenteen turvallisuutta entisestään
31.8.2026 11:31:48 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Mobiilivarmenteen käyttöönotosta tulee syyskuun alussa aiempaa turvallisempaa, kun Telia ottaa käyttöön lisävarmennuksen. Muutoksen tavoitteena on estää tehokkaasti mobiilivarmenteen käyttöönottoon liittyviä petoksia.
Telia tekee muutoksia mobiilivarmenteen aktivointiin ja parantaa mobiilivarmenteen käyttöönoton turvallisuutta. Jatkossa mobiilivarmenteen aktivointi edellyttää tarvittaessa pankkitunnusten lisäksi toisen tunnistautumisen esimerkiksi passilla tai henkilökortilla.
”Olemme havainneet rikollisten kiinnostuneen mobiilivarmenteesta, ja havaitut mobiilivarmenteen väärinkäytökset liittyvät poikkeuksetta eSIM-liittymien käyttöönottoon sekä tunnistautumiseen. Uusi vaihe tunnistautumisessa estää nämä riskit tehokkaasti”, Telian petoksentorjuntapäällikkö Antti Turunen sanoo.
Mobiilivarmenteen väärinkäytökset ovat perustuneet siihen, että rikolliset ovat aktivoineet mobiilivarmenteen uhrin nimiin. Tätä on edeltänyt joko verkkopankkitunnusten varastaminen tai uhrin huijaaminen hyväksymään tapahtumia tunnuksillaan. Toisen tunnistautumisvaiheen lisäämisen tarkoitus on estää mobiilivarmenteen käyttöönottoon liittyvät petokset.
”Toistaiseksi lisävarmennus otetaan käyttöön, kun asiakkaalla on käytössään eSIM-liittymä ja ensimmäinen tunnistautuminen tehdään verkkopankkitunnuksilla. Tällöin käyttäjältä pyydetään toinen vahvistus erillisellä biometrisellä tunnistautumisella verkkopalvelussa”, Turunen kertoo.
Mobiilivarmenne on ollut käytössä jo yli 15 vuoden ajan ja siihen kohdistuneita väärinkäytöksiä on ollut vuosien aikana erittäin vähän.
”Telia seuraa jatkuvasti tunnistautumistapahtumia, ja teemme aktiivista työtä petosten sekä väärinkäytösten torjumiseksi. Meillä on tarvittaessa mahdollisuus laajentaa ominaisuus myös perinteisiin SIM-kortteihin”, Turunen sanoo.
Muutos tulee voimaan syyskuun alussa ja parantaa Telian asiakkaiden turvallisuutta merkittävästi.
Tietoa mobiilivarmenteen käyttöönoton lisävarmennuksesta
Lisävarmennus vaaditaan, kun asiakkaalla on käytössään eSIM-liittymä ja ensimmäinen tunnistautuminen tehdään verkkopankkitunnuksilla. Tällöin käyttäjältä pyydetään toinen vahvistus erillisellä biometrisellä tunnistautumisella verkkopalvelussa.
Käyttöönotto etenee telia.fi sivuilla kahdessa vaiheessa:
- Ensimmäinen tunnistautuminen: pankkitunnuksilla
- Toinen tunnistautuminen jollakin seuraavista:
- passi tai henkilökortti
- Hightrust.id
Passi- ja henkilökorttitunnistautumisessa tarkistetaan lisäksi asiakkaan kasvokuva tunnistautumistilanteessa.
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Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
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