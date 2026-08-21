Ajatusjohtajuus vaikuttaa liiketoimintapäättäjien kumppanivalintoihin – ”Yrityksen ajatusjohtajuutta ei voi jättää yksin henkilöstön varaan”
31.8.2026 08:41:35 EEST | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Merkittävä osa liiketoimintapäättäjistä hyödyntää yritysten asiantuntijasisältöjä päätöksenteon tukena, ja jopa neljä viidestä kertoo ajatusjohtajuuden vaikuttavan kumppanivalintoihin, käy ilmi Ajatusjohtajuuden tila 2026 -tutkimuksesta. Vapa Median ja Iro Researchin toteuttama tutkimus perustuu 150 suomalaisen suuryrityksen C-tason johtajan haastatteluihin.
Ajatusjohtajuudesta on tullut tärkeä yritysten kilpailutekijä. Viestintäasiantuntijat Ida Hakola ja Jasmiina Parta tarkastelevat ilmiötä uudessa kirjassaan Ajatusjohtajuus – Kohti yrityksen kasvollista vaikutusvaltaa.
Kirjoittajien mukaan yritysten on yhä vaikeampi rakentaa luottamusta pelkän yritysbrändin varaan. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit haluavat nähdä, keitä yrityksen takana on, mitä he ajattelevat ja millaiseen asiantuntemukseen yrityksen ratkaisut perustuvat. Tekoälyn aikakaudella geneerinen yritysviestintä menettää tehoaan samalla, kun kasvollinen asiantuntijuus korostuu.
Monessa yrityksessä henkilöstöltä odotetaan aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja työntekijälähettilyyttä. Samalla johto pysyttelee taustalla. Hakolan ja Parran mukaan ajattelumalli ei vastaa työelämän todellisuutta.
”Yrityksen ajatusjohtajuutta ei voi jättää yksin henkilöstön varaan. Jos johto ei ole valmis osallistumaan keskusteluun, jakamaan näkemyksiään ja rakentamaan luottamusta omilla kasvoillaan, on vaikea odottaa samaa muilta. Niin sanottu back office -johtamisen aikakausi on ohitse”, sanovat Ida Hakola ja Jasmiina Parta.
Ajatusjohtajuus ei tarkoita jatkuvaa esiintymistä tai henkilöbrändin rakentamista irrallaan liiketoiminnasta. Kyse on yrityksen osaamisen tekemisestä näkyväksi niiden ihmisten kautta, joilla on aidosti annettavaa toimialansa keskusteluun. Onnistuneimmissa organisaatioissa johto ja avainasiantuntijat vahvistavat yrityksen vaikutusvaltaa yhdessä, jolloin yrityksen osaaminen muuttuu uskottavaksi, vaikuttavaksi ja kilpailuetua tuottavaksi voimavaraksi. Samalla yritys vahvistaa kilpailukykyään, kasvattaa myyntimahdollisuuksiaan, houkuttelee parhaat osaajat palvelukseensa ja rakentaa vahvempia asiakas- ja kumppanuussuhteita.
Teoksen taustalla on kattava ajatusjohtajuutta käsittelevä tutkimus, joka tarkastelee ilmiön nykytilaa, liiketoimintavaikutuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia suomalaisissa yrityksissä. Kirja yhdistää tutkimustiedon, käytännön yritysesimerkit ja konkreettiset työkalut ajatusjohtajuuden rakentamiseen.
Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen
Aika: torstai 3.9.2026 klo 15.30 alkaen
Paikka: Vapa Media Oy:n tilat, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Ilmoittautumiset: ida.hakola@vapamedia.fi
Lisätietoja, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt
Taina Parviainen
Tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari
taina.parviainen@helsinki.chamber.fi
puh. 050 358 0846
Kauppakamarin julkaisema teos Ajatusjohtajuus – Kohti yrityksen kasvollista vaikutusvaltaa ilmestyy syyskuun alussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina ParviainenTuottajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 50 358 0846taina.parviainen@helsinki.chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin seudun kauppakamari
Helsingin seudun yritykset eivät innostu pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistämisestä – yhteistyön tiivistämistä erityisesti maankäyttöasioissa toivotaan21.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kuntien yhteistyön tiivistäminen ilman hallinnollista yhdistymistä on yritysjohtajien suosituin yksittäinen vaihtoehto Helsingin seudun kuntarakenteen kehittämiseksi. Vaihtoehdon valitsi 30 prosenttia Helsingin seudun kauppakamarin kyselyyn vastanneista. Nykyistä mallia pitää yritysten kannalta riittävänä joka neljäs (25 %). Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistymisen valitsi vajaa viidennes (19 %) ja Helsingin ja Vantaan yhdistymisen kahdeksan prosenttia vastaajista, selviää Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. Vastaajat saivat valita kuudesta vaihtoehdosta enintään kolme vaihtoehtoa.
Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymät kääntyivät plussalle – ”Työvoiman kysyntä on vahvistumassa”18.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun yritysten suhdannenäkymät seuraavalle kolmelle kuukaudelle ovat positiivisia ensimmäistä kertaa Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssin nelivuotisessa historiassa. Myös näkemykset liikevaihdosta ja kannattavuudesta ovat parantuneet selvästi maaliskuusta. "Usko kasvuun on palannut laajalti. Kyse ei ole yksittäisten toimialojen noususta, vaan odotukset ovat myönteiset lähes kaikilla toimialoilla", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen. Vastaajien arviot työllisyydestä olivat odotettua paremmat: taso on pysynyt neutraalina. "Todennäköistä on, että työvoiman kysyntä vahvistuu Helsingin seudulla jo tämän vuoden puolella. Myös rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin parantuvat näkymät lisäävät työvoiman kysyntää. Lomautusten väheneminen on myönteinen signaali työmarkkinoilta", sanoo Markku Lahtinen.
Jannica Aalto Helsingin Ydin ry:n toiminnanjohtajaksi11.8.2026 13:16:00 EEST | Tiedote
Helsingin Ydin ry on valinnut Jannica Aallon yhdistyksen ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi. Aalto aloittaa tehtävässä 1.10.2026. Helsingin Ydin ry on kesäkuussa 2026 perustettu elinkeinoelämävetoinen yhdistys, jonka taustalla ovat Helsingin ydinkeskustan ankkuriyritykset ja Helsingin kaupunki. Yhdistys jatkaa Helsinki City Markkinoinnin työtä tavoitteena lisätä keskustan kävijämääriä, näkyvyyttä, investointeja ja tapahtumia.
Ydinkeskustan elinvoima piristymässä – erityisesti vaatekauppa ja ravintola-ala kasvu-uralla21.7.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin ydinkeskustan liiketoiminta kehittyi monella mittarilla myönteisesti, vaikka vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä on neljänneksen jäljessä vuotta 2019, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin selvityksestä. Tekstiili-, vaate- ja jalkinekaupan liikevaihdon kasvu on jatkunut vahvana toista vuotta peräkkäin. Myös ravintola- ja majoitusalan yritykset ovat kasvu-uralla: ravintoloiden liikevaihto ydinkeskustassa on kasvanut vuonna 2025 lähes kymmenen prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Hotellien liikevaihto ylittää vuoden 2019 tason.
Ennakointikamari: Yhä useampi ammattiin valmistunut jatkaa ammattikorkeakouluun Uudellamaalla24.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus Uudellamaalla ammattikorkeakoulussa aloittaneista on kasvanut selvästi. 42 prosenttia ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista Uudellamaalla oli suorittanut ammatillisen tutkinnon vuonna 2024. Vielä vuonna 2010 osuus oli 31 prosenttia. Myös ammattikorkeakouluun hakevissa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus on 2010-luvulla kasvanut selvästi. Uudellamaalla ammatillisen tutkinnon suorittaneet valmistuvat ammattikorkeakoulusta useammin kuin opiskelijat yleensä. ”Uudenmaan tilastot osoittavat, että ammatillinen koulutus on toimiva väylä korkeakouluun. Yhä useampi ammatillisen tutkinnon suorittanut syventää osaamistaan ammattikorkeakoulussa”, sanoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja. Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari arvioi kaksi kertaa vuodessa opiskelu- ja työllisyystilannetta Uudellamaalla. Opiskelutiedot perustuvat Opetushallituksen Vipunen-tilastopalveluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme