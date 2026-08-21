Ajatusjohtajuus vaikuttaa liiketoimintapäättäjien kumppanivalintoihin – ”Yrityksen ajatusjohtajuutta ei voi jättää yksin henkilöstön varaan”

Monessa yrityksessä henkilöstöltä odotetaan aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja työntekijälähettilyyttä. Samalla johto pysyttelee taustalla. Hakolan ja Parran mukaan ajattelumalli ei vastaa työelämän todellisuutta.

”Yrityksen ajatusjohtajuutta ei voi jättää yksin henkilöstön varaan. Jos johto ei ole valmis osallistumaan keskusteluun, jakamaan näkemyksiään ja rakentamaan luottamusta omilla kasvoillaan, on vaikea odottaa samaa muilta. Niin sanottu back office -johtamisen aikakausi on ohitse”, sanovat Ida Hakola ja Jasmiina Parta.

Ajatusjohtajuus ei tarkoita jatkuvaa esiintymistä tai henkilöbrändin rakentamista irrallaan liiketoiminnasta. Kyse on yrityksen osaamisen tekemisestä näkyväksi niiden ihmisten kautta, joilla on aidosti annettavaa toimialansa keskusteluun. Onnistuneimmissa organisaatioissa johto ja avainasiantuntijat vahvistavat yrityksen vaikutusvaltaa yhdessä, jolloin yrityksen osaaminen muuttuu uskottavaksi, vaikuttavaksi ja kilpailuetua tuottavaksi voimavaraksi. Samalla yritys vahvistaa kilpailukykyään, kasvattaa myyntimahdollisuuksiaan, houkuttelee parhaat osaajat palvelukseensa ja rakentaa vahvempia asiakas- ja kumppanuussuhteita.

Teoksen taustalla on kattava ajatusjohtajuutta käsittelevä tutkimus, joka tarkastelee ilmiön nykytilaa, liiketoimintavaikutuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia suomalaisissa yrityksissä. Kirja yhdistää tutkimustiedon, käytännön yritysesimerkit ja konkreettiset työkalut ajatusjohtajuuden rakentamiseen.

Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen

Aika: torstai 3.9.2026 klo 15.30 alkaen

Paikka: Vapa Media Oy:n tilat, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Ilmoittautumiset: ida.hakola@vapamedia.fi

Lisätietoja, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt

Taina Parviainen

Tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari

taina.parviainen@helsinki.chamber.fi

puh. 050 358 0846

Kauppakamarin julkaisema teos Ajatusjohtajuus – Kohti yrityksen kasvollista vaikutusvaltaa ilmestyy syyskuun alussa.