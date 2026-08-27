Into Kustannus

Miten ajattelemme kun maailma loppuu? Anna Kontula ennakoi kirjassaan uuden aikakauden alkua

1.9.2026 07:50:13 EEST | Into Kustannus | Tiedote

Jaa

Kansanedustaja Anna Kontula pohtii uutuuskirjassaan tulevaisuutta. Kontulan mukaan elämämme tulee muuttumaan tavalla, jonka mittakaava on samaa luokkaa kuin siirtyminen maatalousyhteiskunnasta teolliseen aikaan.

Anna Kontula piti kesäkuussa eduskunnassa tulevaisuutta käsittelevän puheen, jota kiitettiin yli puoluerajojen. Nyt hän jatkaa samaa teemaa uutuuskirjassaan Miten ajattelemme kun maailma loppuu?

Kontulan mukaan tuntemamme maailma on tulossa päätökseensä, ja sen myötä elämämme muuttuu. Ekokatastrofin tuoma muutos on niin perustava, että voidaan puhua aikakauden vaihtumisesta. Mittakaava on samaa luokkaa kuin siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teolliseen aikaan. Tuolloin uusiksi menivät muun muassa perhesuhteet, ajankäyttö, asumismuodot, ravinto, koulutus, oikeusinstituutiot ja kuluttamisen tavat.

”Tulevaisuus ei tällä hetkellä näytä pimeältä sen takia, että se tosiasiallisesti sitä on, vaan sen takia, että seisomme sellaisella paikalla, josta ei kunnolla näe.”  – Anna Kontula

Olosuhteiden muutoksella on tapana vaikuttaa myös ajatteluumme. Kontula pohtii kirjassaan, mitä huomisen ihmiselle merkitsevät sellaiset sanat kuin luonto, vapaus, Jumala, omistus, eläin – tai ihminen. Uuden maailmankuvan aihiot voi jo huomata, kun vain pysähtyy katsomaan.

”On huikaisevaa saada elää aikaa, joka määrittää sivilisaatiomme ja koko planeetan elonkehän tulevaisuutta vuosisadoiksi eteenpäin.” – Anna Kontula

Miten ajattelemme kun maailma loppuu?  on 3.9. alkaen saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista.

Tilaa arvostelukappale

Anna Kontula on Valkeakoskella asuva sosiologi, kirjailija, vasemmistoliiton kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Hänet tunnetaan valtavirta-ajattelua haastavana keskustelijana. Kontula on käsitellyt kirjoissaan muun muassa yhteiskuntaluokkia, parlamentarismia, työn murrosta ja argumentaation, ajattelun ja kielenkäytön nykytilaa. Hänet tunnetaan kuvia kumartelemattomana ja älyllisesti tinkimättömänä kirjoittajana.

Avainsanat

Into Kustannuskirjakirjallisuustulevaisuusanna kontula

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Miten ajattelemme kun maailma loppuu? (Into, 2026)
Miten ajattelemme kun maailma loppuu? (Into, 2026)
Lataa
Anna Kontula. Kuva: Pavel Tahkovuori
Anna Kontula. Kuva: Pavel Tahkovuori
Lataa

Linkit

Into Kustannus

Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi

Tutustu kesän ja syksyn 2026 katalogiimme tästä

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye