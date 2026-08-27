Miten ajattelemme kun maailma loppuu? Anna Kontula ennakoi kirjassaan uuden aikakauden alkua
1.9.2026 07:50:13 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Kansanedustaja Anna Kontula pohtii uutuuskirjassaan tulevaisuutta. Kontulan mukaan elämämme tulee muuttumaan tavalla, jonka mittakaava on samaa luokkaa kuin siirtyminen maatalousyhteiskunnasta teolliseen aikaan.
Anna Kontula piti kesäkuussa eduskunnassa tulevaisuutta käsittelevän puheen, jota kiitettiin yli puoluerajojen. Nyt hän jatkaa samaa teemaa uutuuskirjassaan Miten ajattelemme kun maailma loppuu?
Kontulan mukaan tuntemamme maailma on tulossa päätökseensä, ja sen myötä elämämme muuttuu. Ekokatastrofin tuoma muutos on niin perustava, että voidaan puhua aikakauden vaihtumisesta. Mittakaava on samaa luokkaa kuin siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teolliseen aikaan. Tuolloin uusiksi menivät muun muassa perhesuhteet, ajankäyttö, asumismuodot, ravinto, koulutus, oikeusinstituutiot ja kuluttamisen tavat.
”Tulevaisuus ei tällä hetkellä näytä pimeältä sen takia, että se tosiasiallisesti sitä on, vaan sen takia, että seisomme sellaisella paikalla, josta ei kunnolla näe.” – Anna Kontula
Olosuhteiden muutoksella on tapana vaikuttaa myös ajatteluumme. Kontula pohtii kirjassaan, mitä huomisen ihmiselle merkitsevät sellaiset sanat kuin luonto, vapaus, Jumala, omistus, eläin – tai ihminen. Uuden maailmankuvan aihiot voi jo huomata, kun vain pysähtyy katsomaan.
”On huikaisevaa saada elää aikaa, joka määrittää sivilisaatiomme ja koko planeetan elonkehän tulevaisuutta vuosisadoiksi eteenpäin.” – Anna Kontula
Miten ajattelemme kun maailma loppuu? on 3.9. alkaen saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista.
Anna Kontula on Valkeakoskella asuva sosiologi, kirjailija, vasemmistoliiton kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Hänet tunnetaan valtavirta-ajattelua haastavana keskustelijana. Kontula on käsitellyt kirjoissaan muun muassa yhteiskuntaluokkia, parlamentarismia, työn murrosta ja argumentaation, ajattelun ja kielenkäytön nykytilaa. Hänet tunnetaan kuvia kumartelemattomana ja älyllisesti tinkimättömänä kirjoittajana.
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Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
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