Terveystuotepäivä 2026 kokosi alan ammattilaiset Helsinkiin

Terveystuotepäivän ohjelmassa kuultiin päivän aikana yhteensä 12 asiantuntijapuheenvuoroa. Niissä tarkasteltiin ravintotukihoitojen asemaa lääketieteessä sekä ajankohtaista tietoa muun muassa hormonitoiminnan tukemisesta, verenkierrosta, verensokeritasapainosta, nattokinaasista, magnesiumista, seleenistä, naisten ja miesten hyvinvoinnista, omega-7-rasvahapoista ja havupuu-uutteesta.

Päivän pääpuhujana kuultiin lääkäri ja filosofian tohtori Erkki Antilaa, joka käsitteli ravintotukihoidon käyttökohteiden laajentumista lääketieteessä. Seminaarin juonsi diplomiravintoterapeutti ja hyvinvointivaikuttaja Anu Kiiveri-Sahila.

Tapahtuman yhteydessä järjestetty näyttely kokosi yhteen 26 terveystuote- ja hyvinvointialan yritystä ja yhdistystä esittelemään tuotteitaan, toimintaansa ja alan uusia ratkaisuja.

Terveystuotepäivän järjestivät yhteistyössä Yhdistävä Lääketiede ry, Terveystuoteala ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry.

”Terveystuotepäivä 2026 osoitti jälleen, että alan ammattilaisilla on vahva tarve kohdata, vaihtaa tietoa ja kuulla terveystuotteisiin liittyvästä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Täyteen varattu tapahtuma ja päivän aikana käydyt vilkkaat keskustelut kertovat alan elinvoimaisuudesta ja tulevaisuudenuskosta”, toteavat Timo Koskela Yhdistävä Lääketiede ry:stä, Marja Koivisto Terveystuoteala ry:stä ja Mika Rönkkö Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitosta.

Laaja katsaus alan ajankohtaisiin aiheisiin

Terveystuotepäivän puheenvuoroissa yhdistyivät tutkimustieto, tuotekehitys ja käytännön asiantuntemus. Ohjelmassa käsiteltiin myös ravintolisäalan uusia raaka-aineita, valmistustapoja ja hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyjä ratkaisuja.

Päivän aikana puheenvuoroja pitivät Erkki Antila, Samuli Ylisuvanto, Jarmo Hörkkö, Maria Sonck, Markus Lundström, Eeva-Maria Varpio, Juha Sihvonen, Johanna Koskinen, Helena Korte, Jori Pennanen ja Olli Sovijärvi.

”Terveystuoteala kehittyy jatkuvasti, ja ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista tietoa tuotteista, raaka-aineista, tutkimuksesta ja kuluttajien muuttuvista tarpeista. Terveystuotepäivä tarjoaa tähän poikkeuksellisen monipuolisen kokonaisuuden sekä tärkeän tilaisuuden vahvistaa yritysten, kaupan ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä”, Koivisto ja Rönkkö summaavat.

”Terveelliset elämäntavat, ennakoiva terveydenhoito ja ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa kiinnostavat laajasti. Yhteistyö terveystuotealan järjestöjen ja yritysten kanssa vahvistaa alan asiantuntijoiden vuoropuhelua ja tuo tärkeää hyvinvointitietoa näkyväksi”, Koskela toteaa.

Terveystuotepäivän päätteeksi järjestetty kutsuvierasillallinen tarjosi alan toimijoille mahdollisuuden jatkaa päivän keskusteluja, verkostoitua ja vahvistaa yhteistyötä rennommissa merkeissä.

Terveystuotepäivä vahvisti jälleen asemaansa yhtenä terveystuotealan tärkeimmistä vuotuisista ammattilaistapahtumista. Päivä tarjosi osallistujille uutta tietoa, verkostoja ja inspiraatiota omaan työhön sekä terveystuotealan kehittämiseen.