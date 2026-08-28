Keskustalta ilmasto-, energia- ja ympäristöpoliittisen ohjelma Suomen luonnon päivänä: Työtä, turvaa ja tulevaisuususkoa – kohti kokonaiskestävää yhteiskuntaa
29.8.2026 09:30:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristöpoliittisen esittää ratkaisuja sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa kohtuullisuus, turvallisuus sekä luonnon kestävän käytön ja kantokyvyn turvaaminen ovat keskiössä.
Keskustan mielestä Suomen tulevaisuus ei voi rakentua fossiiliriippuvuuden, ylikulutuksen tai lyhytnäköisen politiikan varaan.
- Näin Suomen luonnon päivänä on syytä muistuttaa, että planetaariset rajat eivät kestä nykyistä ylikulutustamme. Tapojemme on muututtava ja siirtymä on toteutettava sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla, toteaa työryhmää puheenjohtanut Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli.
Keskustan mielestä hallittu siirtymä puhtaaseen energiaan, bio- ja kiertotalouteen sekä älykkäisiin ratkaisuihin on välttämätön ja kiireellinen. Fossiilitaloudesta irtaantuminen on myös huoltovarmuuskysymys. Suomen tulee ottaa entistä aktiivisempi ote vähäpäästöisten ja päästöttömien ratkaisujen kehittäjänä.
- Tämä edellyttää pitkäjänteisyyttä. Esitämme parlamentaarisen työryhmän perustamista ratkomaan tätä yhtä aikamme suurinta haastetta. Ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan on oltava ennustettavaa sekä vahvistettava kansalaisten arjessa pärjäämistä, kotimaista tuotantoa ja koko maan elinvoimaa, Kalli jatkaa.
Ohjelmassa esitetään kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla vähennetään luonnonvarojen ylikulutusta. Teknologinen kehitys ja puhtaat ratkaisut edellyttävät yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä kykyä kaupallistaa ja skaalata uusia innovaatioita.
- Tämä vaatii panostuksia osaamiseen ja TKI-työhön. Haluamme myös keventää uudelleenkäytettävien tuotteiden verotusta, vauhdittaa yritysten ja yhteisöjen kiertotalousratkaisuja ja jakamistaloutta sekä edistää elinkaariajattelua ja resurssi- ja materiaalitehokasta rakentamista, listaa Kalli.
Keskusta haluaa vauhdittaa bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa, varastointia ja hyödyntämistä sekä niihin perustuvia investointeja teollisuudessa.
- Keskusta uskoo edelleen vahvasti biotalouteen. Tulevaisuudessa bioperäinen hiilidioksidi luo täysin uusia, kestäviä mahdollisuuksia koko Suomeen, linjaa Kalli.
Samalla Keskusta haluaa turvata luonnon monimuotoisuuden, puhtaat elinympäristöt ja vesistöt. Tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat luontosuhdetta tukien ihmisten hyvinvointia.
- Suomalaisten luontoyhteys on vaalimisen ja vahvistamisen arvoinen. Keskusta haluaa turvata jokaiselle lapselle leikkimiseen sopivan lähimetsän sekä panostaa kaupunkiluonnon kehittämiseen ja viherrakentamisen lisäämiseen, päättää Kalli.
Keskusta käynnisti kaksi vuotta sitten laajan ohjelmatyön, minkä tavoitteena on valmistautua vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Eeva Kallin johdolla valmisteltu ilmasto-, energia- ja ympäristöpoliittinen ohjelma on osa tätä kokonaisuutta.
Yhteyshenkilöt
Eeva KalliEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 355 4400eeva.kalli@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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