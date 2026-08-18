Poliisin nimissä liikkuu sakkohuijaus
1.9.2026 07:30:00 EEST | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokannassa on viime aikoina noussut esiin poliisin nimissä lähetetty sakkohuijaus. Kilpi-sovellukseen tehdyt ilmoitukset kertovat samaan aikaan myös pysäköintimaksu- ja Posti-huijauksista, ulkomaisista huijauspuheluista sekä useista häiritsevistä yhteydenotoista.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa on viime aikoina korostunut poliisin nimissä lähetetty sakkohuijaus. Huijaussähköpostissa väitetään vastaanottajan ajoneuvon jääneen kiinni ylinopeudesta. Viestissä ilmoitetaan sakon olevan määrätty ja kehotetaan maksamaan se 48 tunnin sisällä lisärangaistusten välttämiseksi. Vastaanottaja ohjataan poliisin asiointipalvelua jäljittelevään osoitteeseen, joka kalastelee maksutietoja.
Kilpi-sovellukseen ilmoitetuissa viesteissä sanotaan esimerkiksi:
”Tarkka tutkanopeusanturi pysäytti ajoneuvosi ylinopeudesta nopeusrajoitusalueella. Sakko on määrätty voimassa olevien määräysten mukaisesti. Maksa sakko 48 tunnin kuluessa tämän ilmoituksen vastaanottamisesta välttääksesi lisärangaistukset.”
Huijaus pyrkii tekemään tilanteesta kiireellisen ja vakavan tuntuisen. Jos sähköpostissa tai tekstiviestissä vaaditaan maksua nopeasti, asian aitous tulee aina tarkistaa viranomaisen omasta palvelusta eikä viestissä olevan linkin kautta.
”Tässä huijauksessa yhdistyvät viranomaisen auktoriteetti, sakko ja lyhyt maksuaika. Kun viesti antaa vain vähän aikaa toimia, vastaanottaja voi helposti reagoida ennen kuin ehtii tarkistaa, mistä yhteydenotossa on kyse. Kilpi-sovelluksen tietokantaan kertyvät ilmoitukset auttavat meitä tunnistamaan tällaisia ajankohtaisia huijausmalleja nopeasti”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.
Myös pysäköinti- ja pakettihuijauksia liikkeellä
Kilpi-sovellukseen on ilmoitettu myös pysäköintiin liittyviä huijausviestejä tekstiviestitse. Viesteissä vastaanottajaa varoitetaan maksun siirtymisestä perintään: ”Tärkeä ilmoitus: Pysäköintimaksusi voidaan siirtää perintätoimistoille”.
Pysäköintihuijauksissa hyödynnetään samankaltaista painetta kuin poliisihuijauksessa: vastaanottajalle annetaan ymmärtää, että asia etenee pian ja vaatii nopeita toimia. Viesti voi osua hetkeen, jolloin vastaanottaja on juuri käyttänyt maksullista pysäköintiä, mikä voi tehdä siitä uskottavamman.
Postin nimissä lähetetyissä huijausviesteissä puolestaan väitetään kuljettajan yrittäneen tavoittaa vastaanottajaa tuloksetta:
”Pakettisi ylittää toimitukselle asetetun painorajan. Kuljettajamme yritti tavoittaa sinut tänä aamuna, mutta emme onnistuneet saamaan sinuun yhteyttä. Tämän vuoksi toimitusta ei voitu suorittaa loppuun. Turvallisuussyistä pakettisi säilytetään tällä hetkellä varastossamme ja odottaa ohjeitasi.”
Arkinen selitys voi saada viestin vaikuttamaan ensi silmäyksellä tavalliselta toimitusilmoitukselta.
Häiritseviä yhteydenottoja useissa kanavissa
Kilpi-sovelluksessa raportoidaan jatkuvasti runsaasti ulkomailta tulevia huijauspuheluita. Viime viikkoina havaintoja on tehty erityisesti Marokon (+212), Norjan (+47), Tanskan (+45), Kroatian (+385), Hollannin (+31), Iso-Britannian (+44) ja Italian (+39) suuntanumeroilla. Edellisten viikkojen katsaukseen verrattuna listalle ovat nousseet uusina lähtömaina Turkki (+90), Filippiinit (+63), Kreikka (+30), Australia (+61), Saksa (+49), Puola (+48) ja Irlanti (+353).
Kilpi-sovelluksen ilmoituksissa näkyvä kokonaisuus osoittaa, etteivät ei-toivotut yhteydenotot rajoitu yhteen kanavaan. Epäilyttäviä yhteydenottoja tulee sähköposteina, tekstiviesteinä tai puheluina.
Huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy runsaasti häiritseviä yhteydenottoja, jotka liittyvät erityisesti online-peleihin, lainatarjouksiin ja kotimaiseen puhelinmyyntiin. Toistuvat viestit ja puhelut voivat häiritä arkea, vaikka yhteydenotto ei olisi varsinainen huijaus.
Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Hakupalvelusta voi nähdä, onko yhteystiedosta tehty aiemmin ilmoituksia.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä Kilpi-sovellus suojaa käyttäjiä huijauspuheluilta, -tekstiviesteiltä, -sähköposteilta sekä muulta roskapostilta. Kilven suoja perustuu jatkuvasti päivittyvään tietokantaan, johon käyttäjien tekemät havainnot tuovat nopeasti tietoa ajankohtaisista huijauksista ja muista häiritsevistä yhteydenotoista. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
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Yhteyshenkilöt
Arto IsokoskiSuomen Telemarkkinointiliitto ry PuheenjohtajaPuh:0447301607arto.isokoski@stml.fi
Linkit
Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
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