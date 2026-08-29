Kaikkonen: Kotihoidon tuen pitää säilyä perheiden vaihtoehtona
29.8.2026 12:22:08 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun lasten kotihoidontuesta.
– Kotihoidontuen lakkauttamista on väläytelty viime viikkoina niin kokoomuksesta kuin SDP:stäkin. Keskustalle tämä ei käy. Kotihoidontuen on oltava vaihtoehto jatkossakin, Kaikkonen linjaa.
Kaikkonen pitää tärkeänä, että perheillä säilyy mahdollisuus valita kotihoidon ja varhaiskasvatuksen välillä.
– Tässä on kuitenkin kysymys perheiden omista valinnoista. Kunnioittaisin sitä, että perhe saa itse päättää, hoitaako pientä lasta kotona vai käyttääkö varhaiskasvatusta, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan nykyistä järjestelmää voidaan kyllä kehittää. Esimerkiksi tuen enimmäiskestosta ja tasosta voidaan käydä keskustelua.
– Kotihoidon tuen taso ei nykyiselläänkään ole erityisen korkea. Keskusta on valmis katsomaan järjestelmää kokonaisuutena, mutta emme kannata sitä, että kotihoidon tuki poistetaan kokonaan ja yksi vaihtoehto viedään perheiltä pois.
Kaikkonen korostaa samalla laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten kohdalla ei ole hänen mukaansa hyvä, jos lapsi jää pitkäksi aikaa varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.
– Hyvä varhaiskasvatus on lapselle tärkeä paikka oppia suomen kieltä, saada kavereita, oppia asioita, ja kasvaa yhdessä muiden lasten kanssa. Siksi lasten on hyvä päästä varhaiskasvatukseen aikanaan. Mutta yhtä oikeaa ikää siihen ei poliitikkojen pidä kaikille perheille määrätä.
Kaikkosen mukaan perhepolitiikan lähtökohtana pitää olla luottamus perheisiin.
– Perheiden pitää saada tehdä omat ratkaisunsa. Poliitikot voivat päättää tuen ehdoista, mutta siitä, mikä ratkaisu sopii juuri heidän perheelleen ja heidän lapselleen, pitää voida päättää itse.
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Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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