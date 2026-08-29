SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Päivärinnan väite jättää olennaisen päivämäärän kertomatta
29.8.2026 13:38:31 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta väittää tuoreessa kirjoituksessaan, että SDP:n varoitukset naisvaltaisten alojen palkkakuopasta ovat osoittautuneet vääriksi. Todisteena hän käyttää sairaanhoitajien palkkojen 20,9 prosentin nousua vuosina 2022–2025.
Johtopäätös on kuitenkin harhaanjohtava. Päivärinnan esittämä palkkakehitys perustuu ennen kaikkea vuonna 2022 tehtyyn palkkaratkaisuun – ei hallituksen vientivetoiseen palkkamalliin, huomauttaa Hanna Laine-Nousimaa (sd).
Tehy kertoo itse 11.8.2026 julkaisemassaan tiedotteessa, että sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkkakehitys on seurausta vuoden 2022 neuvotteluista, joissa Tehy ja SuPer neuvottelivat sote-alalle palkankorotukset ja vuoteen 2027 ulottuvan palkkaohjelman. Tehyn mukaan sairaanhoitajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousi vuosina 2022–2025 peräti 20,9 prosenttia. (Tehy 11.8.2026)
Hoitajien vuoden 2022 palkkaratkaisu syntyi siis ennen Orpon hallituksen vientivetoista palkkamallia, Laine-Nousimaa korjaa Päivärinnan tulkintaa.
– Tämän voi tarkistaa myös hallituksen omista asiakirjoista. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vientivetoisen työmarkkinamallin lainsäädäntöhankkeen vasta 16.1.2024. Hallitus kertoi tuolloin tavoitteekseen edistää vientivetoisen työmarkkinamallin syntymistä ja käynnisti kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia.
Lainsäädäntö tuli voimaan vasta 1.1.2025. Tasavallan presidentti vahvisti muutokset 19.12.2024. (Valtioneuvosto)
Aikajärjestys on siis kiistaton:
2022: Hoitajien palkkaratkaisu ja palkkaohjelma sovitaan.
16.1.2024: Hallituksen vientivetoisen työmarkkinamallin lainsäädäntövalmistelu käynnistyy.
1.1.2025: Vientimallia koskevat lainmuutokset tulevat voimaan.
2025: Hoitajien vuoden 2022 palkkaohjelman mukainen palkkakehitys näkyy tilastoissa.
– Siksi vuonna 2022 sovitun palkkaohjelman tuottamaa palkkakehitystä ei voi käyttää näyttönä siitä, että Orpon hallituksen vientivetoinen palkkamalli olisi osoittanut toimivuutensa tai ettei se aiheuttaisi ongelmia naisvaltaisten alojen palkkakehitykselle, Laine-Nousimaa kertoo.
On myös tärkeää huomata, että vuoden 2025 jälkeenkin sote-alan palkkakehitykseen vaikuttavat vuoden 2022 palkkaohjelman sovitut korotukset. Tehy on itse todennut, että vuoden 2025 neuvotteluissa sovittiin vuoden 2022 palkkaohjelman jatkamisesta.
En kiistä sitä, etteivätkö hoitajien palkat olisi nousseet merkittävästi. Päinvastoin – se on hyvä asia. Mutta kunnia siitä kuuluu hoitajille ja heidän järjestöilleen, jotka neuvottelivat vuoden 2022 palkkaratkaisun. Sitä ei voi jälkikäteen kirjata hallituksen vientimallin ansioksi, Laine-Nousimaa sanoo.
– Hallitus voi toki perustella vientivetoista palkkamallia omilla tavoitteillaan. Mutta sen vaikutuksia naisvaltaisten alojen palkkakehitykseen voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun mallin vaikutuksista on kertynyt riittävästi kokemusta.
– Politiikassa saa olla eri mieltä. Tilastojen aikajärjestystä ei kuitenkaan voi muuttaa, Laine-Nousimaa muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Niina Malm: Hoitajien palkkojen nousu on hoitajien aivan omaa ansiota29.8.2026 14:06:36 EEST | Tiedote
Kokoomuksen sumutus on jo täysin härskiä, sanoo kansanedustaja Niina Malm (sd). – Voisi edes yrittää pysyä faktoissa, mutta ilmeisesti vaalipaniikki alkaa olla sillä tasolla, että tämäkin pyyntö on mahdotonta täyttää, hän jatkaa.
SDP:n Paula Werning: Rydman panee järjestöt lihoiksi – tätäkö on hallituksen työllisyyspolitiikka?29.8.2026 09:10:14 EEST | Tiedote
Hallituksen sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistamat leikkaukset näkyvät nyt irtisanomisina, lomautuksina ja toiminnan alasajona. Hyvinvointiala Halin ja SOSTEn kyselyn mukaan jo 1 399 ihmistä on päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä. Lähes 30 prosenttia järjestöistä on jo päättänyt henkilöstövähennyksistä ja 57 prosenttia suunnittelee niitä. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania (ps.) kantamaan vastuun leikkausten seurauksista.
SDP:n Kimmo Kiljunen tyrmää vihreiden hoivamaksuesityksen ikärasistisena: Onko reilua: Hoivaa nyt ja lasku jälkipolvelle?28.8.2026 15:13:21 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen tyrmää vihreiden kansanedustaja Atte Harjanteen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Suvi Pulkkisen ehdotuksen, jossa ikäihmisten omaisuus otettaisiin huomioon hoivan rahoituksessa siten, että kustannuksia perittäisiin siitä myöhemmin. Kiljusen mukaan julkisten palveluiden pitää perustua ihmisen tarpeeseen ja maksukykyyn.
SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Itä-Suomen elinvoima on turvallisuuskysymys28.8.2026 14:20:06 EEST | Tiedote
Etelä-Savolainen kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) vaatii, että Suomi puolustaa Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemaa EU:n tulevissa rahoitusneuvotteluissa. NSPA-rahoitus on Mikkosen mukaan Itä-Suomelle tärkeä kasvun, elinvoiman ja turvallisuuden väline – eikä alueelle tarkoitettuja rahoja pidä avata koko Suomen yhteiseen kilpailuun.
SDP:n Kimmo Kiljunen: Suomen ei pidä seurata Trumpin ja Netanjahun linjaa UNRWAn tukemisessa28.8.2026 13:28:21 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Kimmo Kiljunen kritisoi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion päätöstä olla jatkamatta Suomen rahoitussopimusta YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWAn kanssa. Kiljusen mukaan Suomi ottaa päätöksellään vaarallisen askeleen poispäin YK:n humanitaarisen järjestelmän tukemisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme