SDP:n Niina Malm: Hoitajien palkkojen nousu on hoitajien aivan omaa ansiota
29.8.2026 14:06:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen sumutus on jo täysin härskiä, sanoo kansanedustaja Niina Malm (sd). – Voisi edes yrittää pysyä faktoissa, mutta ilmeisesti vaalipaniikki alkaa olla sillä tasolla, että tämäkin pyyntö on mahdotonta täyttää, hän jatkaa.
– Susanne Päivärinta trollaa Verkkouutisten kirjoituksessa hoitajien palkoista, kertoo Malm. Päivärinta esitti artikkelissa palkkakehityksen vertailutiedot vuosilta 2022-25. Tuon ajankohdan palkat on kuitenkin sovittu ennen kuin nykyinen hallitus ajoi läpi lain, jolla suitsitaan palkankorotuksia, Malm huomauttaa.
Päivärinta väitti, että SDP:n esittämä huoli vientivetoisen palkkamallin vaikutuksesta naisvaltaisten alojen palkkaukseen olisi ollut turha, sillä viimeisimpien tietojen valossa hoitajien palkat ovat nousseet.
– Ei tätä voi päätellä kyseisistä palkkaluvuista, Malm toteaa. – Tehy kertoo itse aivan suoraan, että vuosien 2022–2025 palkkakehitys johtuu vuoden 2022 neuvotteluista ja niiden palkkaohjelmasta, Malm sanoo. Hoitajien palkkojen nousu on siis hoitajien omaa ansiota.
Lisäksi vuonna 2025 solmittu uusi SOTE-sopimus on tehty ajalle 1.5.2025–29.2.2028, ja siinäkin on sovittu palkankorotuksista ja vuoden 2022 palkkaohjelman jatkosta.
– Eli jos Päivärinta haluaa osoittaa, että vientivetoinen palkkamalli ei aiheuta naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa, hän tarvitsee siihen tulevien vuosien näyttöä. Hän ei voi käyttää pääasiallisena todisteena palkkakehitystä, jonka perustana oleva ratkaisu on tehty lähes kaksi vuotta ennen kuin hallituksen vientimallin lainsäädäntövalmistelu edes käynnistyi, Malm alleviivaa.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978niina.malm@eduskunta.fi
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