Tanssii Tähtien Kanssa saa uuden juontajan – Veronica Verho astuu rakastetun ohjelman parrasvaloihin intoa täynnä
30.8.2026 21:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Veronica Verho aloittaa TTK-juontajana täysin omana itsenään, tuoden parketille mukanaan tunteiden kirjon, ripauksen somehassuttelua – ja tietenkin palan Turkua.
MTV:n Tanssii Tähtien Kanssa -kauden odotetuin uudistus on vihdoin julki: kilpailun uutena juontajana nähdään iloa ja valovoimaisuutta hehkuva Veronica Verho.
Verho aloittaa TTK-pestinsä intoa täynnä.
”TTK:ssa aloittaminen tuntuu todella hyvältä! Olen innoissani, koska olen unelmoinut tästä. Juontajan paikka on ollut pitkään salaisella toivelistallani”, Verho paljastaa.
Tänään etukäteen kuvatulla esittelyjaksolla käynnistynyt TTK-kausi on järjestyksessään jo 19:s, ja Verho astuu ohjelman toisen juontajan, Ernest Lawsonin, rinnalle turvallisin mielin.
”Erkku on superammattilainen, ja on ihanaa päästä juontamaan hänen kanssaan. Emme ole aiemmin juontaneet televisiota yhdessä, mutta juonsimme Radiogaalan viime vuonna. Sitä oli todella kiva tehdä, ja tiedän, että tästä tulee hienoa!”
Verho osallistui TTK:n 12. kaudelle tähtioppilaana. Hän uskoo kokemuksesta olevan hyötyä myös juontajan työssä.
”Pystyn samaistumaan siihen kihelmöivään jännitykseen, ja on ihanaa seurata tähtioppilaiden kehityskaarta. Ekassa livessä kaikki ovat ensimmäistä kertaa – minäkin, ja pääsemme jakamaan yhdessä sen mielettömän kokemuksen”, Verho odottaa. Hän haluaakin elää tähtioppilaiden hetkissä vahvasti mukana pitkin kautta.
”Kun on itse kokenut, millaista on olla tässä ohjelmassa, on erityisen ihanaa päästä näkemään ja kokemaan se juontajan roolissa näin läheltä. Tulen elämään ja hengittämään live-lähetyksiä mun jokaisella solulla!”
Verho kertoo lähtevänsä TTK:hon täysin omana itsenään, tuoden mukanaan parketille tunteiden kirjon ja ripauksen somehassuttelua.
”Ja totta kai tuon mukanani palan Turkua – aina!”, hän nauraa.
VERONICA VERHO
@mariieveronicaofficial
TTK:ssa juontajana aloittava Veronica Verho, 30, on kokenut tv- ja radiojuontaja. Hän työskentelee tällä hetkellä Radio Novan iltapäivässä ja juontaa TTK:n lisäksi muun muassa MTV:n Koko Suomi Leipoo -ohjelmaa.
Verho aloitti tv-uransa MTV:n Possessa vuonna 2020, ja on juontanut sen jälkeen muun muassa Huippumalli haussa- sekä Love Island Suomi -ohjelmia. Radiouransa hän aloitti NRJ:llä vuonna 2018: ensin aamuradiossa ja myöhemmin oman iltaohjelmansa juontajana.
Uransa alkuvaiheessa Verho tuli tunnetuksi yhtenä ensimmäisistä suomalaisista tubettajista nimellä Mariieveronica. Hän on yhä yksi Suomen tunnetuimmista sisällöntuottajista 271 000 seuraajallaan Instagramissa. Hänen YouTube-videoitaan on katsottu peräti 66 miljoonaa kertaa.
LÄMPÖÄ, LÄSNÄOLOA JA PILKETTÄ SILMÄKULMASSA
Veronica Verho nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -juontajana ensimmäistä kertaa tulevana sunnuntaina, 6. syyskuuta. Kauden aluksi katsojia hellitään kahdella erikoispitkällä suoralla lähetyksellä. Verho ja nyt viidettä kauttaan TTK-lähetyksiä juontava Ernest Lawson johdattavat katsojat läpi tunteikkaiden tanssi-iltojen, yllätyksellisten kilpailukäänteiden ja sykähdyttävien livehetkien kaikkiaan 12 livelähetyksen ajan.
Lawson odottaa innolla tulevaa kautta ja yhteistyötä uuden juontoparinsa kanssa.
”Veronica on superkova ammattilainen, jolla on juuri sopivasti pilkettä silmäkulmassa. Jaamme samanlaisen huumorintajun ja muutenkin kemiat osuvat kohdalleen loistavasti”, Lawson kertoo.
”Veronica on rakastettava, lämminhenkinen ja kaiken lisäksi loistava haastattelija, joka saa läsnäolollaan tähtiparit varmasti loistamaan. Olen ylpeä saadessani Veronican rinnalleni tämän upean ohjelman puikkoihin”, hän jatkaa.
”Uuden juontajan julkistusta on odotettu ja valintaa spekuloitu jo vuoden ajan. Keskustelu on vain kiihtynyt uuden kauden lähestyessä. Se kertoo paljon siitä, kuinka merkityksellinen ohjelma suomalaisille on. On hienoa saada Veronica mukaan ja yhdessä Ernestin kanssa avaamaan uusi luku ohjelman historiassa”, ohjelman MTV:n vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto kertoo.
Instagram, Facebook: @tanssiitahtienkanssa @mtvkatsomo @mtv3suomi
TikTok: @mtvttk @mtvkatsomo @mtv3suomi
YouTube: @mtvsuomi
#mtvttk
Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30 alkaen.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto, jasmi.kuusisto@mtv.fi
Banijay Finland, vastaava tuottaja Katja Price, katja.price@banijay.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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