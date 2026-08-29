Kokoomuksen Vuornos: VM:ssä ei oikein taideta ymmärtää julkisen talouden tilaa
30.8.2026 15:26:50 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos kritisoi valtiovarainministeriötä julkisen talouden tilanteen ymmärryksen puutteesta. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Tanja Rantanen kertoi (HS 30.8.) mielipiteenään, että hyvinvointialueiden rahoituksen indeksejä ei voitaisi jäädyttää osana julkisen talouden säästötoimenpiteitä. Vuonna 2027 hyvinvointialueiden rahoitus on 27,5 miljardia eli noin 30 prosenttia valtion 92 miljardin menoista.
”Valtiovarainministeriön näkemys on todellisuudesta vieraantunut ja sen noudattaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että julkista taloutta ei voida tasapainottaa parlamentaarisen velkajarrusopimuksen mukaisesti. Indeksijarru on ylivoimaisesti tehokkain tapa säästää hyvinvointialueiden menoja leikkaamalla tulevasta kasvusta. Jos se ei ole käytössä, olisi kolmannes valtion budjetista käytännössä menosäästöjen ulkopuolella”, sanoo Vuornos.
”Valtiovarainministeriössä jos jossain tulisi ymmärtää, että 27,5 miljardin menoerästä on täysin mahdollista tehdä indeksikorotusten kokoisia tuottavuussäästöjä perustuslain sitä estämättä. Näkemys indeksikorotusten jäädyttämisen mahdottomuudesta vähättelee julkisen talouden vaarallisen velkaantunutta tilannetta”, Vuornos jatkaa.
Vuornos kritisoi myös valtiovarainministeriön ymmärrystä taloudellisista kannustimista ja pehmeästä budjettirajoitteesta. Vuornoksen mukaan valtiovarainministeriön toiminta on omiaan heikentämään menokuria hyvinvointialueilla.
”Sen sijaan, että valtiovarainministeriö puolustaisi veronmaksajia verovarojen tuhlailulta, se puolustaa budjettinsa ylittäneiden hyvinvointialueiden oikeutta kasvattaa menojaan. Tämä on järkyttävä viesti alueille niiden kannustinten näkökulmasta”, sanoo Vuornos.
”Valtiovarainministeriön pitää yrittää päättää, mitä mieltä se on. Pitääkö julkisia menoja sopeuttaa vai eikö niitä pidä? Ministeriön sekavat ja keskenään ristiriitaiset viestit ovat omiaan hämmentämään julkista keskustelua, eivätkä ne herätä luottamusta verovarojen vastuullisesta käytöstä”, päättää Vuornos.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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