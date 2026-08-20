Draamaa ja tasaisuutta Suomen Vahvin -finaaleissa: Jesse Pynnönen ja Salla-Maaria Reponen Suomen vahvimmat
30.8.2026 19:49:33 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote
Suomen Vahvin Mies -finaalissa Jesse Pynnönen nousi draamaa tarjonneiden vaiheiden jälkeen kärkipaikalle toiseksi viimeisessä lajissa. Kuusinkertainen Suomen vahvin mies Mika Törrö sijoittui neljänneksi. Salla-Maaria Reponen kävi tiukan kamppailun Mirka Valon kanssa naisten sarjan voitosta.
Miesten kisasta odotettiin äärimmäisen tiukkaa. Ennakkokaavailuissa arvioitiin, että useammalla kilpailijalla on onnistuessaan realistiset mahdollisuudet voittoon.
Suomen vahvimman tittelin vienyt Jesse Pynnönen keräsi toiseksi viimeisessä lajissa 11 pistettä ja nousi koko kilpailun kärkeen, kun kisaa aiemmin johtanut Tuomas Lindroos joutui tyytymään vain yhteen pisteeseen. Viimeisessä lajissa Niko Nurmi nousi vielä Lindroosin ohi kokonaiskilpailun kakkoseksi. Piste-ero Pynnösen ja Nurmen välillä oli 5,5 pistettä.
Draamaa pukkityönnössä
Miesten finaalin dramaattisimpia hetkiä koettin pukkityönnössä. Tuomaristo hylkäsi Jesse Pynnösen 180 kilon työnnön, vaikka hän saikin nostettua painot. Virhe havaittiin mutta painojen alastuomisessa. Yleisö reagoi päätökseen voimakkaasti.
Pynnönen on jahdannut Suomen vahvimman titteliä jo vuosia. Hän on kolmena vuotena sijoittunut toiseksi.
”Voimaharjoittelu on opettanut mulle sen, että kova työ palkitsee. En ole mikään älykkäin jätkä, mutta aika paljon on pystynyt saavuttamaan elämässä sillä, että on tarpeeksi tyhmä eikä lopeta. Oikeasti olen tämän eteen työskennellyt paljon”, 33-vuotias heinolalainen sanoi.
Reposen tasaisuus toi voiton
Salla-Maaria Reponen ei ennen kisaa odottanut voittavansa naisten mestaruutta. Hän voitti kymmenestä lajista kolme ja sijoittui kahdeksassa lajissa kolmen parhaan joukkoon. Hänen heikoimmat sijoituksensa olivat kaksi viidettä sijaa.
Menestys oli yllätys.
”Ihan tuli puskista. Otin jokaisen lajin ja seuraavan lajin. En ajatellut enempää”, 27-vuotias luumäkeläinen sanoi.
Raumalainen ennakkosuosikki Mirka Valo lähti viimeiseen lajiin 3,5 pistettä Reposen takaa. Hän voitti lajin, mutta Reposen sijoittuessa kolmanneksi ero kaventui vain kahdella pisteellä. Näin Reponen vei voiton niukalla 1,5 pisteen erolla.
Kruunupyyn Jonna Pohjola oli kolmas 53 pisteellä.
40 vuotta täyteen – juhlavuoden ohjelma julki marraskuussa
Ensimmäiset Suomen Vahvin Mies -kilpailut järjestettiin vuonna 1987. Suomen Vahvin Nainen -kilpailuja on järjestetty vuodesta 2000.
”Vuosi 2027 on Suomen Vahvin -kilpailuille juhlavuosi. Tämä kausi on ollut kaikkien aikojen kovin vuosi niin lajisuosion kuin tason laajuudenkin puolesta. Odotan, että kehitys jatkuu ja että ensi vuonna rikotaan jälleen ennätyksiä”, sanoo Suomen Vahvin Mies Oy:n Jarkko Mehtälä.
Juhlavuoden ohjelma julkistetaan marraskuun ensimmäisenä päivänä.
”Luvassa on juhlavuodelle sopivaa ohjelmaa. Suomen Vahvin -kilpailujen neljää vuosikymmentä juhlitaan, mutta samalla katse on vahvasti tulevaisuudessa ja lajin kehittämisessä.”
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Suomen Vahvin Oy
Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.
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