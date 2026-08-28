EHYT: Huumekuolemat ovat ehkäistävissä – Suomi tarvitsee kansallisen tavoitteen ja vaikuttavat toimet

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa kuoli huumausaineisiin 247 ihmistä vuonna 2024. Luku laski edellisvuoden ennätyksellisestä 310 kuolemasta ja palasi lähes vuoden 2022 tasolle. Erityisesti alle 25-vuotiaiden huumekuolemat vähenivät voimakkaasti, 91:stä 40:een. Kehitys on rohkaiseva, mutta siitä huolimatta Suomi on alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa yhä Euroopan kärkeä.

Lisäksi 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä kuolemat lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna. Kuolleiden mediaani-ikä Suomessa on noussut 35 vuodesta 38 vuoteen. Pitkällä aikavälillä huumekuolemat ovat kasvaneet Suomessa vuodesta 2006 alkaen.

”Huumeisiin kuolee paljon työikäisiä ihmisiä, ja lukuja kauhistellaan vuodesta toiseen, mutta vaikuttavia, koko maan kattavia toimenpiteitä ei ole vieläkään tehty”, sanoo hankepäällikkö Annuska Dal Maso EHYT ry:n NOPSA-hankkeesta.

Helsinki näyttää esimerkkiä: aikoo puolittaa huumekuolemat

Eniten ihmisiä kuolee huumeisiin Helsingissä. Esimerkiksi vuosina 2022–2024 Helsingissä kuoli huumeisiin 155 ihmistä, joista 20 oli 15–24-vuotiaita. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 24. elokuuta päihdestrategian, jossa tavoitteeksi asetetaan huumekuolemien puolittaminen. Helsingin suunta on oikea.

”Helsinki on tehnyt pitkäjänteistä työtä huumekuolemien vähentämisen ja päihteiden käytön ehkäisemisen eteen. Juuri hyväksymämme uusi päihdestrategia vahvistaa entisestään kaupungin tavoitteita ja työkaluja tähän työhön. Pidämme huolta siitä, että Helsingissä päihdepalveluiden apua ja hoitoa saa sujuvasti ja matalalla kynnyksellä, silloin kun sitä tarvitsee”, Helsingin pormestari Daniel Sazonov sanoo.

Suomen hallitus on osoittanut nuorten huumekuolemien ehkäisyn ohjelmaan lähes 11 miljoonaa euroa vuosille 2025–2027. Panostus on tervetullut ja tarpeellinen, mutta lisäksi tarvitaan huomiota myös yli 25-vuotiaiden yliannostuskuolemien lisääntymiseen.

”Tarvitsemme toimia koko väestölle, emme vain nuorille”, Dal Maso sanoo.

Kansallinen tavoite ja toimenpiteet muuttaisivat suunnan

EHYT ry:n mukaan yliannostuskuolemien ehkäisytyö on Suomessa liian pirstaleista: eri puolilla maata toteutetaan toisistaan irrallisia, määräaikaisia hankkeita. Suomi tarvitsee vaikuttavia valtakunnallisia toimenpiteitä ja pitkäjänteistä rahoitusta.

”Lähes kaikki yliannostuskuolemat ovat ehkäistävissä. Tarvitsemme valtakunnallisen ja kunnianhimoisen tavoitteen eli nolla kuolemaa, johon koko maa päättäjien johdolla sitoutuu”, Dal Maso sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on esittänyt yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi suosituksia, jotka perustuvat tutkitusti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Suosituksiin kuuluvat muun muassa opioidikorvaushoidon saatavuuden parantaminen, saavutettava matalan kynnyksen terveysneuvonta ja valvottujen käyttötilojen kokeilun mahdollistava erillislainsäädäntö.

EHYT ry yhtyy näihin ja korostaa, että asiantuntijoiden suosittelemat lainsäädäntömuutokset pitäisi sisällyttää viipymättä kansalliseen päihde- ja riippuvuusstrategiaan, jotta ainetunnistuspalvelua ja valvottuja käyttötiloja voitaisiin pilotoida. Tämän jälkeen pilotoinnista saadut kokemukset tulisi arvioida.

Ainetunnistus antaa mahdollisuuden tarkistaa myytävän aineen todellisen sisällön. Tämä auttaisi varoittamaan vaarallisista, yliannostuksia aiheuttavista aineista, kuten nitatseeneista. Valvotut käyttötilat vähentäisivät erityisesti yksin käyttämiseen liittyviä kuolemia, aineiden yhteiskäyttöä ja infektioita. Ne toisivat huumeita käyttäviä ihmisiä palvelujen ja ammattilaisten tuen piiriin.

”Lisäksi naloksoni eli opioidiyliannostuksen vastalääke pitäisi olla vastikkeetta kaikenikäisten saatavilla koko maassa. Saatavuutta ei tulisi rajata vain nuorille tai tietyille kohderyhmille”, Dal Maso sanoo.

Kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisypäivää vietetään vuosittain 31. elokuuta. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta yliannostuksista, ehkäistä huumekuolemia ja muistaa niitä, jotka ovat menehtyneet yliannostukseen. Helsingissä päivää vietetään Vaasanpuistikossa kello 14–18, EHYT ry:n järjestämässä tapahtumassa ovat mukana Helsingin kaupungin toimijat ja useat järjestöt. Pormestari Daniel Sazonov on Helsingin tapahtuman suojelija.