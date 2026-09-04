Yrittäjän Polku toi markkinoille maailman nopeimman tavan perustaa yritys – toiminimi perustetaan alle kahdessa minuutissa

Administerin Yrittäjän Polku on avannut uuden supernopean palvelun, jonka avulla toiminimiyrityksen voi perustaa kokonaan verkossa alle kahdessa minuutissa. Palvelu tekee yrittäjäksi ryhtymisestä poikkeuksellisen helppoa: tarvittavat tiedot syötetään palveluun, tunnistaudutaan, maksetaan rekisteröintimaksu ja yritys on valmis perustettavaksi. Y-tunnuksen saa käyttöönsä kahdessa minuutissa.

Yrityksen perustamiseen on perinteisesti liittynyt lomakkeita, eri palveluissa asioimista ja odottamista. Yrittäjän Polun uudessa palvelussa prosessi on rakennettu erittäin suoraviivaiseksi. Käyttäjä valitsee yritysmuodoksi toiminimen (yksityinen elinkeinonharjoittaja), täyttää yrityksen perustiedot sekä osoite- ja yhteystiedot, tunnistautuu ja maksaa Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterimaksun. Tämän jälkeen perustamisasiakirjat muodostetaan automaattisesti. Yrityksen perustaja saa kaikki rekisteröinti-ilmoituksia koskevat viralliset päätökset Verohallinnosta ja PRH:sta rekisteröinti-ilmoitusten jälkeen.

Koko prosessi hoituu verkossa, eikä yrittäjän tarvitse tuntea yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa ennestään.

– Tavoitteenamme on tehdä yrittäjäksi ryhtymisestä niin helppoa, ettei hallinnollinen työ muodostu esteeksi hyvän liikeidean toteuttamiselle. Kun päätös yrittäjyydestä on tehty, itse yrityksen perustamisen pitää onnistua yhtä sujuvasti kuin minkä tahansa nykyaikaisen digitaalisen palvelun käyttäminen, liiketoimintajohtaja Eero Sallasmaa Yrittäjän Polusta kertoo.

Ennakkoluulotonta yhteistyötä PRH:n kanssa

Poikkeuksellisen nopea palvelu on toteutettu yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. PRH on ollut hankkeessa edistyksellinen ja ennakkoluuloton yhteistyökumppani ja vastaa uuden yrityksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

- Tiedot kulkevat palvelusta kaupparekisteriin PRH:n ylläpitämän rajapinnan kautta. Yritykset voivat rajapinnan avulla tuottaa uusia verkkopalveluja, joilla ne voivat sujuvoittaa yrityksen perustamista, sanoo hankekoordinaattori Esa Kosonen PRH:sta.

– PRH:n avoin suhtautuminen uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin on ollut ratkaisevan tärkeää. On hienoa, että suomalainen viranomainen on valmis kehittämään yhdessä yritysten kanssa palveluja, jotka aidosti helpottavat yrittäjien arkea ja madaltavat yrittäjyyden kynnystä, Sallasmaa kiittää.

Uusi palvelu on hyvä esimerkki siitä, miten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä voidaan tehdä yritysten hallinnollisista prosesseista huomattavasti aikaisempaa sujuvampia.

Yrityksen perustamisesta suoraan yrittäjän arkeen

Palvelu on tarkoitettu toiminimen perustajille. Toiminimi sopii erityisesti yksinyrittäjille, sivutoimisille yrittäjille ja yrittäjille, jotka arvostavat kevyttä hallintoa. Noin puolet Suomessa vuosittain perustettavista yrityksistä on toiminimiä.

Yrityksen perustamisen yhteydessä yrityksestä tulee Yrittäjän Polun asiakas. Palvelu jatkuu yrityksen perustamisen jälkeen yrittäjän taloushallinnon tukena, joten tavoitteena ei ole pelkästään tehdä perustamisesta nopeaa vaan helpottaa myös yritystoiminnan käynnistämistä ja yrittäjän arkea.

Yrittäjän Polun palvelut alkavat 39 eurosta kuukaudessa. Yrityksen perustamisen yhteydessä maksetaan lisäksi PRH:lle 75 euron kaupparekisterimaksu. Yrittäjän Polku ei veloita perustamisesta mitään.

Tutustu palveluun: https://perustayritys.yrittajanpolku.fi

Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Eero Sallasmaa, eero.sallasmaa@yrittajanpolku.fi, puh. 050 598 2372

Administer tilitoimisto on suomalainen digitaalisen taloushallinnon edelläkävijä. Vuonna 1985 perustettu Administer tilitoimisto on yksi suurimmista taloushallinnon palveluntarjoajista Suomessa. Yritys työllistää yli 200 taloushallinnon ammattilaista ja palvelee asiakkaita lukuisilta eri toimialoilta, pörssiyhtiöistä yhden työntekijän yrityksiin sekä kuntiin ja kaupunkeihin. Palvelumme vapauttaa asiakkaiden aikaa tuottavaan liiketoimintaan muuttamalla taloushallinnon paperittomaksi ja reaaliaikaiseksi. Administer tilitoimisto toimii koko Suomessa sekä Tukholmassa ja Tallinnassa ja on myös osa kansainvälistä Integra-verkostoa.

Administer tilitoimisto on osa Administer Groupia. Administer Groupin muodostavat julkisen sektorin talous- ja palkkapalveluita tuottava Sarastia Oy, palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. https://www.administer.fi/

Yrittäjän Polku on Administerin palvelu, joka tekee yrityksen perustamisesta ja yrittäjyyden alkutaipaleesta helppoa ja sujuvaa. Polku tarjoaa yrityksen perustamisen lisäksi kustannustehokkaat taloushallinnon ratkaisut, valittujen kumppaneidemme palveluita yrittäjyyden avuksi ja käytännön tukea yrittäjän arkeen. https://yrittajanpolku.fi/