Toimintaympäristön kehittämisavustuksen hankehaku käynnistyy 31.8.2026 Lapissa

Siikajoki-, Pyhäjoki- ja Kalajokilaaksojen vesihuoltosuunnitelmaluonnos lausunnoille - Useita toimenpide-ehdotuksia vuoteen 2040 asti 18.8.2026 13:12:33 EEST | Tiedote

Siikajoki-, Pyhäjoki- ja Kalajokilaaksojen yhteisen vesihuoltosuunnitelman laadinta on edennyt lausuntopyyntövaiheeseen. Suunnittelualueen kunnilta, vesihuoltolaitoksilta ja sidosryhmiltä pyydetään syyskuun 2026 loppuun mennessä palautetta suunnitelmaluonnoksessa ehdotettavista vesihuollon teknisistä ja organisatorisista kehittämistoimenpiteistä.