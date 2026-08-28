Kuluttajien luottamuskuilut ovat kasvun hiljainen jarru

Euroopan komissio julkaisee yhdenmukaistetun kuluttajabarometrin tulokset myös vastaajaryhmittäin (tuloneljännekset, ikä, koulutus ja sukupuoli; Euroopan komissio 2026). Tarkastelen tässä Suomen ja vertailumaiden kehitystä syksystä 1995 kesään 2026 pohjautuen aineiston pitkän aikavälin trendeihin (*).

Ylin tuloneljännes palasi, alin jäi pohjalle

Ylimmän tuloneljänneksen luottamuksen trendi on noussut takaisin plussalle (+4,1 heinäkuussa 2026) eli käytännössä vuoden 2019 tasolle. Toiseksi ylin neljännes on sekin kääntynyt selvään nousuun. Kahden alimman neljänneksen käänne on sen sijaan jäänyt vaisuksi, ja pienituloisimman neljänneksen trendi (−17,4) on koko yli 30-vuotisen havaintojakson alin lukema.

Ero ylimmän ja alimman neljänneksen välillä on trendillä mitattuna yli 21 pistettä. Vuosina 2007–2021 se pysytteli noin 9–11 pisteen haarukassa – kuilu on siis 2020-luvulla suunnilleen kaksinkertaistunut.

Kuvio 1. Kuluttajaluottamus tuloneljänneksittäin Suomessa, HP-trendit (λ = 14 400).

Talousodotuksissa asetelma on kääntynyt päälaelleen

Vielä kesällä 2019 alimman tuloneljänneksen odotukset yleisestä taloustilanteesta olivat trendillä mitaten hieman ylintä neljännestä korkeammat. Nyt asetelma on päinvastainen, ja ero on runsaat 16 pistettä ylimmän hyväksi. Kaksi alinta neljännestä ovat juuttuneet noin −19 pisteen tuntumaan, kun ylimmän neljänneksen odotukset ovat nousseet jo lähelle nollaa (−2,8).

Kuvio 2. Odotukset yleisestä taloustilanteesta seuraavien 12 kuukauden aikana tuloneljänneksittäin Suomessa, HP-trendit.

Nuorten etumatka on lähes kadonnut

Nuoret ovat perinteisesti olleet selvästi vanhempia ikäryhmiä luottavaisempia talouden näkymiin. Vuonna 2007 16–29-vuotiaiden etumatka 50–64-vuotiaisiin oli talousodotusten trendissä noin 13 pistettä; nyt sitä on jäljellä runsaat kolme pistettä. Nuorten odotusten trendi (−12,2) on yhä ikäryhmistä korkein, mutta ero vanhimpiin ryhmiin (−15,7 ja −16,2) on kaventunut lähes olemattomiin.

Sama kuva piirtyy kesäkuussa julkaisussa Eurostudent 9 -opiskelijatutkimuksessa. Sen mukaan tulevaisuuteensa luottavaisesti suhtautuvia korkeakouluopiskelijoita oli vuonna 2019 vielä 74 prosenttia, mutta vuonna 2025 enää 59 prosenttia, ja usko työllistymiseen vuoden sisällä valmistumisesta on heikentynyt vielä jyrkemmin – vaikka rekisteritiedot, joita Laboren tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen esitteli julkaisutilaisuuden kommenttipuheenvuorossa, kertovat vastavalmistuneiden työllistymisen pysyneen lähes ennallaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2026). Opiskelijoiden odotukset ovat siis synkentyneet enemmän kuin toteutunut työllistyminen antaisi aihetta.

Samaan aikaan tilastot kertovat näennäisestä paradoksista: nuoret sijoittavat aiempaa yleisemmin osakkeisiin (Euroclear Finland 2026). Tämä ei välttämättä kerro lisääntyneestä huolettomuudesta, vaan pyrkimyksestä rakentaa omaa varallisuuspuskuria tilanteessa, jossa julkisen vakuutuksen tai tulevan eläketurvan riittävyyteen ei täysin luoteta.

Muut taustatekijät täydentävät kuvaa: koulutusryhmistä heikoimmat odotukset ovat keskiasteen suorittaneilla (−19,5, kun korkea-asteella lukema on −9,1), ja naisten odotukset (−18,3) ovat selvästi miesten (−10,6) alapuolella.

Kuvio 3. Talousodotukset ikäryhmittäin Suomessa, HP-trendit.

Suomi ja Ruotsi ovat eriytymisen kärjessä

Kahdeksan maan ja alueen vertailussa ylimmän ja alimman tuloneljänneksen luottamusero on suurin Ruotsissa (24,6 pistettä) ja Suomessa (21,4). Tanskassa (13,7) ja euroalueella keskimäärin (13,5) kuilu on selvästi kapeampi, Ranskassa (7,5) vain kolmanneksen Suomen tasosta. Kuilun nopea leveneminen 2020-luvulla erottaa Suomen ja Ruotsi muista: useimmissa vertailumaissa ero on pysytellyt lähellä pitkän ajan tasoaan. Sama kuva toistuu talousodotuksissa, joissa Pohjoismaiden kuilut (Ruotsi 19,6; Suomi 16,1; Tanska 13,0) ovat moninkertaiset Saksaan (6,3), euroalueeseen (5,7) ja Ranskaan (3,4) verrattuna.

Maiden väliset tasoerot muistuttavat samalla, että kyse ei ole yleiseurooppalaisesta lamaannuksesta: Italiassa ja Kreikassa luottamus on matalalla kaikissa tuloryhmissä, Tanskassa erot ovat kapeat mutta odotukset kauttaaltaan vaimeat, ja euroalueella kokonaisuutena eriytyminen on Suomea maltillisempaa.

Kuvio 4. Kuluttajaluottamuksen ero ylimmän ja alimman tuloneljänneksen välillä, HP-trendit.

Pohjoismaiden nuoret erottuvat – huonolla tavalla

Nuorten suhteellinen asema tekee Pohjoismaista poikkeuksen myös toiseen suuntaan. Saksassa 16–29-vuotiaiden etumatka 50–64-vuotiaisiin on kasvanut peräti 23 pisteeseen ja euroalueellakin lähes 14 pisteeseen. Suomessa etumatkaa on jäljellä kolmisen pistettä, Tanskassa reilu piste – ja Ruotsissa nuoret ovat kääntyneet vanhempia pessimistisemmiksi (−1,7). Vielä vuonna 2019 etumatka oli sekä Suomessa että Ruotsissa yli kymmenen pistettä.

Kuvio 5. Talousodotusten ero 16–29- ja 50–64-vuotiaiden välillä, HP-trendit.

Miksi tällä on väliä

Kuluttajien luottamus ei ole vain mielialan mittari. Se ennakoi ja osin myös aiheuttaa kulutuspäätöksiä (Gillitzer ja Prasad 2018), epävarmuus saa kotitaloudet lykkäämään hankintojaan (Bloom 2009), ja koettu taloudellinen turvattomuus on tutkimusten mukaan itsessään merkittävä hyvinvointitappio (Luechinger ym. 2010). Jos nousukausi näkyy vain osan väestöstä odotuksissa, myös sen kysyntävaikutus jää vajaaksi – ja moni jättää investoinnit omaan tulevaisuuteensa tekemättä.

Kuvailevat aikasarjat eivät kerro, mistä eriytyminen johtuu. Ne kertovat kuitenkin täsmällisesti, keiden odotuksissa Suomen käänne ei vielä näy: pienituloisten, nuorten, keskiasteen suorittaneiden ja naisten.

Luottamus on koettua turvaa – ja turva on resurssi

Tulkinnan perustaksi kannattaa ottaa yksinkertainen ajatus: kuluttajien luottamus mittaa pohjimmiltaan koettua taloudellista turvaa eli arviota siitä, kestääkö oma talous vastoinkäymisiä ja kannattaako tulevaisuuteen panostaa nyt. Taloudessa turva ei ole vain suojaa, vaan resurssi, joka tekee mahdolliseksi kantaa kannattavia riskejä. Klassinen esimerkki on työttömyysturva: se voi auttaa työnhakijoita tavoittelemaan tuottavampia mutta epävarmempia työpaikkoja sen sijaan, että nämä tarttuisivat ensimmäiseen tarjolla olevaan (Acemoglu ja Shimer 2000). Sama logiikka ulottuu kotitalouksien muihinkin päätöksiin työpaikan vaihdosta kouluttautumiseen ja yrittämiseen.

Erityisen tärkeää on nuorten tulevaisuuden usko. Juuri heidän investointinsa – opinnot, muutot, ensiasunnot ja oman osaamisen kartuttaminen – tuottavat pitkällä aikavälillä. Jos nuorten odotukset jämähtävät mataliksi, hinta ei näy vain tämän päivän kulutuskysynnässä vaan myös vuosien päästä. Opiskelijatutkimus antaa tästä konkreettisia esimerkkejä: joka toinen korkeakouluopiskelija koki toimeentulo-ongelmia ja runsas neljännes (28 %) paljon tai hyvin paljon, ongelmat olivat yleistyneet vuodesta 2022, työssäkäynti oli noussut merkittävimmäksi opintoja hidastavaksi tekijäksi, ja tärkein syy jättää opiskeluaikainen ulkomaanjakso väliin olivat taloudelliset syyt (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2026). Kun puskurit ovat ohuet, investoinnit omaan tulevaisuuteen lykkääntyvät ensimmäisinä.

Suomalaiset muodostavat odotuksensa hyvinvointivaltion markkinoilla: ympäristössä, jossa koettu turva syntyy omien puskurien ja julkisen vakuutuksen yhteisvaikutuksesta. Tässä katsannossa kuluttajien eriytyvät odotukset ovat epäsuora mittari siitä, keiden riskejä järjestelmä onnistuu kantamaan – ja kuvioiden viesti on, että turvan kokemus jakautuu Suomessa nyt poikkeuksellisen epätasaisesti. Myöhemmin tänä vuonna ilmestyvässä kirjoituksessani vien tämän ajatuksen loppuun ja kysyn, mitä se merkitsee hyvinvointivaltion ja sen uudistamisen kannalta.

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* Suhdanteiden ja muun kohinan tasoittamiseksi sarjoista on laskettu Hodrick–Prescott-suotimella trendit (λ = 14 400; Hodrick ja Prescott 1997). Alaryhmäsarjoissa olevien tiedonkeruutavan muutosten/tasokatkosten vuoksi (Suomessa ja Saksassa 5/2019, Ruotsissa 11/2020) päähuomio on syytä pitää trendien suunnissa eikä absoluuttisissa tasoissa katkosten yli.

Kirjallisuus

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