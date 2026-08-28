Helsinki etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä – Ajoissa kotiin -kampanja muistuttaa perhehoidon tärkeydestä
31.8.2026 09:46:28 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin perhehoito järjestää keskiviikkona 16. syyskuuta infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidosta kiinnostuneet. Tilaisuudessa esittelemme perhehoidon eri toimintamuotoja. Paikan päällä on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan.
Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 16.9. klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa, os. Toinen Linja 4 A. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tiistaihin 15.9. klo 16 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua:
- viikonlopuksi tukiperheenä
- sijaisperheen lomasijaiseksi
- työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
- kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana
Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Ajoissa kotiin -kampanja muistuttaa perhehoidon tärkeydestä
Helsingin perhehoito osallistuu jälleen valtakunnalliseen Ajoissa kotiin -kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta perhehoidosta ja löytää uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä. Tämän vuoden kampanjan teemana on "Onni asuu perhehoidossa".
Kampanjan suojelijana toimii tänä vuonna radiojuontaja, mediapersoona Esko Eerikäinen. Aihe on Eerikäiselle omakohtainen. ”Tulin Suomeen 10-vuotiaana sijaisperheeseen. On iso kunnia saada toimia Ajoissa kotiin -kampanjan suojelijana. Halusin mukaan, että voin kertoa, kuinka tärkeästä asiasta lastensuojelussa on kyse; sen pitää saada kuulua ja näkyä", Eerikäinen kertoo.
Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt:
Anu Turri, Helsingin perhehoito
anu.turri@hel.fi
puh. 09 310 43294 tai 050 328 9983
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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