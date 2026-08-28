Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsinki etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä – Ajoissa kotiin -kampanja muistuttaa perhehoidon tärkeydestä

31.8.2026 09:46:28 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Helsingin perhehoito järjestää keskiviikkona 16. syyskuuta infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidosta kiinnostuneet. Tilaisuudessa esittelemme perhehoidon eri toimintamuotoja. Paikan päällä on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan.

Nuori katsoo kameraan
Sami Lamberg

Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 16.9. klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa, os. Toinen Linja 4 A. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset infotilaisuuteen tiistaihin 15.9. klo 16 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi

Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Tehtävistä kiinnostunut voi itse päättää, mihin haluaa sitoutua:

  • viikonlopuksi tukiperheenä
  • sijaisperheen lomasijaiseksi
  • työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
  • kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana

Perhehoidon eri muodoista voi lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Ajoissa kotiin -kampanja muistuttaa perhehoidon tärkeydestä


Helsingin perhehoito osallistuu jälleen valtakunnalliseen Ajoissa kotiin -kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta perhehoidosta ja löytää uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä. Tämän vuoden kampanjan teemana on "Onni asuu perhehoidossa".

Kampanjan suojelijana toimii tänä vuonna radiojuontaja, mediapersoona Esko Eerikäinen. Aihe on Eerikäiselle omakohtainen. ”Tulin Suomeen 10-vuotiaana sijaisperheeseen. On iso kunnia saada toimia Ajoissa kotiin -kampanjan suojelijana. Halusin mukaan, että voin kertoa, kuinka tärkeästä asiasta lastensuojelussa on kyse; sen pitää saada kuulua ja näkyä", Eerikäinen kertoo.

Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt:

Anu Turri, Helsingin perhehoito
anu.turri@hel.fi
puh. 09 310 43294 tai 050 328 9983

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

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