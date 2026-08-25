FHRA onnittelee 40-vuotiasta pieksämäkeläistä ajoneuvoyhteisöä
31.8.2026 09:44:31 EEST | FHRA | Tiedote
USA Car Club Pieksämäki ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuotta huomioidaan kiihdytysajon finaaliviikonlopun yhteydessä lauantaina 5. syyskuuta, jolloin FHRA ry:n puheenjohtaja Ari Remahl luovuttaa yhdistykselle kunniakirjan.
UCC:llä on merkittävä rooli alueen moottoriurheiluhistoriassa.
"USA Car Club Pieksämäki ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta, yhdistys on perustettu 4.10.1986 ja sen perustaminenhan aikoinaan johti lumipalloefektiin, jonka seurauksena Pieksämäelle rakennettiin Motoparkin moottorirata jo seuraavaksi kesäksi 1987", Heikki Skyttä viestittää.
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys suunnittelee järjestävänsä harrasteajoneuvojen yhteislähdön Motoparkkiin.
"Olemme suunnitelleet UCC:n harrasteautojen yhteislähtöä Motoparkin syyskuun kisoihin täältä Pieksämäeltä ja yritämme kutsua mukaan myös Varkauden, Suonenjoen, Juvan ja Mikkelin harrastajia tekemään omat yhteislähtönsä."
Motoparkin kiihdytysrata-alue kehittyy, sillä lähtöalueen läheisyyteen on rakennettu uusi katsomorakenne. Finnkone Finals SM4 -osakilpailu ajetaan 5.-6.9. Motoparkissa Pieksämäellä.
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Yhteyshenkilöt
Ari Remahl, puheenjohtaja, Finnish Hot Rod Association FHRA ry, ari.remahl@fhra.fi
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Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
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