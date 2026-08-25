FHRA

FHRA onnittelee 40-vuotiasta pieksämäkeläistä ajoneuvoyhteisöä

31.8.2026 09:44:31 EEST | FHRA | Tiedote

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USA Car Club Pieksämäki ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuotta huomioidaan kiihdytysajon finaaliviikonlopun yhteydessä lauantaina 5. syyskuuta, jolloin FHRA ry:n puheenjohtaja Ari Remahl luovuttaa yhdistykselle kunniakirjan.

Pieksämäkeläisellä yhdistyksellä oli alullepaneva ja merkittävä vaikutus radan syntyyn. Motopark oli ensimmäinen pelkästään Drag Racingiin rakennettu rata Euroopassa. Suunnittelutoimisto Paproen kansiosta löytyi kaksi kuvaa, johon on dokumentoitu radan tilanne vajaan kolmen viikon välein. Jukka Ora ajoi historiallisen ensimmäisen virallisen lähdön vastavihityllä Virtasalmen Motoparkin radalla 27.6.1987.
Pieksämäkeläisellä yhdistyksellä oli alullepaneva ja merkittävä vaikutus radan syntyyn. Motopark oli ensimmäinen pelkästään Drag Racingiin rakennettu rata Euroopassa. Suunnittelutoimisto Paproen kansiosta löytyi kaksi kuvaa, johon on dokumentoitu radan tilanne vajaan kolmen viikon välein. Jukka Ora ajoi historiallisen ensimmäisen virallisen lähdön vastavihityllä Virtasalmen Motoparkin radalla 27.6.1987. FHRA:n arkisto. Kuva vapaasti käytettävissä uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

UCC:llä on merkittävä rooli alueen moottoriurheiluhistoriassa.

"USA Car Club Pieksämäki ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta, yhdistys on perustettu 4.10.1986 ja sen perustaminenhan aikoinaan johti lumipalloefektiin, jonka seurauksena Pieksämäelle rakennettiin Motoparkin moottorirata jo seuraavaksi kesäksi 1987", Heikki Skyttä viestittää.

Juhlavuoden kunniaksi yhdistys suunnittelee järjestävänsä harrasteajoneuvojen yhteislähdön Motoparkkiin.

"Olemme suunnitelleet UCC:n harrasteautojen yhteislähtöä Motoparkin syyskuun kisoihin täältä Pieksämäeltä ja yritämme kutsua mukaan myös Varkauden, Suonenjoen, Juvan ja Mikkelin harrastajia tekemään omat yhteislähtönsä."

Motoparkin kiihdytysrata-alue kehittyy, sillä lähtöalueen läheisyyteen on rakennettu uusi katsomorakenne. Finnkone Finals SM4 -osakilpailu ajetaan 5.-6.9. Motoparkissa Pieksämäellä.

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Yhteyshenkilöt

Ari Remahl, puheenjohtaja, Finnish Hot Rod Association FHRA ry, ari.remahl@fhra.fi

Kuvat

Pieksämäkeläisellä yhdistyksellä oli alullepaneva ja merkittävä vaikutus radan syntyyn. Motopark oli ensimmäinen pelkästään Drag Racingiin rakennettu rata Euroopassa. Suunnittelutoimisto Paproen kansiosta löytyi kaksi kuvaa, johon on dokumentoitu radan tilanne vajaan kolmen viikon välein. Jukka Ora ajoi historiallisen ensimmäisen virallisen lähdön vastavihityllä Virtasalmen Motoparkin radalla 27.6.1987.
Pieksämäkeläisellä yhdistyksellä oli alullepaneva ja merkittävä vaikutus radan syntyyn. Motopark oli ensimmäinen pelkästään Drag Racingiin rakennettu rata Euroopassa. Suunnittelutoimisto Paproen kansiosta löytyi kaksi kuvaa, johon on dokumentoitu radan tilanne vajaan kolmen viikon välein. Jukka Ora ajoi historiallisen ensimmäisen virallisen lähdön vastavihityllä Virtasalmen Motoparkin radalla 27.6.1987.
FHRA:n arkisto. Kuva vapaasti käytettävissä uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

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