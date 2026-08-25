Tekoälyn vastuullinen johtaminen vaatii ihmistä – vastuu ei kuulu algoritmille vaan yritysjohdolle

Rakibul Hasanin väitöstutkimus tarkastelee tekoälyn johtamista kansallisten rajojen yli, mikä on melko vähän tutkittu näkökulma.

– Yhteinen hyvä ja tekoälyn vastuullisuus ovat väitökseni ytimessä. Väitös keskittyy tekoälyn hallintaan yhteiskunnan kollektiivisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, Hasan kertoo.

Hasanin mukaan tämä näkökulma on tärkeä kaikenlaisen edistyneen teknologian ja erityisesti tekoälyn kohdalla, sillä tekoäly ei tunne kansallisia rajoja ja käyttäjiä on tämänhetkisten arvioiden mukaan jo yli miljardi.

Hasanin väitöksen mukaan nykyaikaiset tekoälyjärjestelmät kyllä tarjoavat johtamis- ja hallintamahdollisuuksia, jotta voidaan rakentaa yrityskohtaisia etuja. Samalla kuitenkin saatetaan joko tahallisesti tai tahattomasti aiheuttaa haittaa kuluttajille.

– On todella tärkeää huolehtia myös sosiaalisesta hyvinvoinnista, jotta edistyneen teknologian käyttö tai sen kehittäminen ei aiheuta ongelmia tulevaisuudessa samanaikaisesti, kun sen avulla luodaan markkinoille taloudellista arvoa.

Väitöksen tulokset hyödyttävät monenkokoisten yritysten johtoa

Rakibul Hasanin väitöskirja-aineisto koostuu katsaustutkimuksesta, haastatteluista, arkistoaineistosta sekä verkkohavainnoinnista ja dokumenttianalyysistä.

Havaintojen ja tulosten pohjalta Hasan on rakentanut organisointiviitekehyksen Globally Responsive AI Organizing (GRAO). GRAO:n avulla tekoälyä voitaisiin hallita neljän toisiinsa liittyvän osa-alueen kautta: (1) autonomian, (2) vuorovaikutteisuuden, (3) oppimisen ja (4) ulkomuodon tai ilmiasun.

– Ehdotettu teorianmuodostus hyödyttää monenkokoisten yritysten johtoa ja keskijohtoa kasvuyrityksissä, keskisuurissa yrityksissä ja monikansallisissa konserneissa.

Rakibul Hasanin väitöstutkimus liittyy yleisemmin siihen keskusteluun, jossa tarkastellaan yrityksen toimia yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Toimet voivat olla linjassa oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden kanssa samalla, kun tuotetaan voittoa yritykselle. Tutkimukseni korostaa, että tekoälyyn itseensä ei voi luottaa, vaan vastuu kuuluu erityisesti yrityksissä johtoasemissa oleville ihmisille. Luotettavan tekoälyn sijaan ”tekoälyn edunvalvonnallinen organisointi” on strategisesti järkevämpää.

Väitöskirja

Hasan, Rakibul (2026) Managing artificial intelligence across borders. Acta Wasaensia 591. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

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Väitöstilaisuus

M.Sc. Rakibul Hasanin väitöstutkimus “Managing Artificial Intelligence Across Borders” tarkastetaan perjantaina 4.9.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.



Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/61676161764?pwd=gQ0qdzz1xB10RADBbwNel3Wl7mGVXX.1

Password: 461388

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Markus Salo (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Arto Ojala.

Lisätiedot

Rakibul Hasan, p. 045 8599 525, rakibul.hasan@uwasa.fi

Rakibul Hasan työskentelee väitöskirjatutkijana Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä. Hasanin tutkimus-, opetus- ja julkaisutoiminta sijoittuu tekoälyn, uuden avaruustalouden, kansainvälisen liiketoiminnan, tietojärjestelmätieteen, johtamisen sekä kestävän kehityksen leikkauspisteeseen. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Aalborgin yliopistossa Tanskassa.