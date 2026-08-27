HUSin osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026
31.8.2026 10:36:57 EEST | HUS | Tiedote
Ensimmäinen vuosipuolisko lyhyesti
- Pitkään hoitoa odottaneiden määrä laskenut vuodenvaihteesta merkittävästi, kesäkuussa pientä nousua
- Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla
- Henkilöstötilanne yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä
- Talous toteutunut suunnitellusti
Talous
- Kestävä talous on yksi HUSin strategisista painopisteistä.
- Tilikauden tulos on 69,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 56,4 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +13,2 miljoonaa euroa). Tulokseen vaikutti muun muassa HUSin maksamien kiinteistöverojen takautuva kertaluonteinen oikaisu vuosilta 2015–2025, jonka tulosta parantava vaikutus on noin 22,7 miljoonaa euroa.
- Vuoden 2026 toinen vuosiennuste laadittiin tammi–huhtikuun toteumatietojen pohjalta. Sen mukaan koko vuoden 2026 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 38,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio 2026 +/- 0 euroa).
Talouden tunnusluvut 1–6/2026:
|
(1000 euroa)
|
Toteuma kumulatiivinen
|
Muutos % (tot/edv)
|
Poikkeama % (tot/TA)
|
Toimintatuotot
|
1 628 200
|
4,2 %
|
0,8 %
|
Toimintakulut yhteensä
|
1 490 550
|
1,9 %
|
-2,8 %
|
(1000 euroa)
|
Toteuma kumulatiivinen
|
Muutos
|
Poikkeama (tot/TA)
|
Tilikauden tulos
|
69 527
|
35 010
|
56 368
Palvelut ja hoidon saatavuus
- Palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 6,3 % ja kasvoi edellisen vuoden tasosta +4,6 %.
- Tuotetut palvelut: 502 114 hoidettua potilasta (1–6/2025: 496 321), kasvua 1,2 % edellisestä vuodesta. 1 565 216 vastaanottokäyntiä (1–6/2025: 1 513 330), kasvua 3,4 % edellisestä vuodesta. 50 070 leikkaustoimenpidettä (1–6/2025: 47 495), kasvua 5,4 % edellisestä vuodesta.
- Hoidon saatavuus: 95,6 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti.
- Kiireettömät lähetteet: 180 419 kappaletta. Lähetemäärä laski 0,5 % edellisvuodesta.
- Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli kesäkuun lopussa 2 036 (6/2025: 5 019, 12/2025: 5 283), mikä on 59,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Julkaisemme hoitoon pääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain.
- Hoitovelan kustannusarvio oli kesäkuun lopussa noin 14,3 miljoonaa euroa.
Asiakaskokemus
- Asiakaskokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden paras asiakastyytyväisyys (NPS-tulos) vuonna 2026.
- Kesäkuun 2026 lopussa HUSin asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli 84. Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että meillä asioivat potilaat ovat pääsääntöisesti todella tyytyväisiä. Suositteluindeksi on laskettu kuluvan vuoden alusta asti saatujen palautteiden perusteella.
- Julkaisemme yksikkökohtaiset tulokset hus.fi:ssä kuukausittain.
Henkilöstö
- Henkilöstökokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on olla sosiaali- ja terveysalan halutuin työpaikka.
- Mittaamme henkilöstökokemusta kerran vuodessa. Kevään 2026 tulokset: eNPS +1 (2025: -7). Henkilöstökokemus on kehittynyt myönteisesti - suositteluhalukkuus kääntyi nousuun
- Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä
- Henkilöstömäärä: 27 547 (1–6/2025: 27 504)
- Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä: 1,5 % (1–6/2025: 3,1 %)
- Sairauspoissaolot: 7,5 pvä/hlö (1–6/2025: 7,3 pvä/hlö)
Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:
Vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon talous on toteutunut suunnitellusti ja asiakaskokemus on pysynyt erinomaisella tasolla. Myös henkilöstötilanne on kokonaisuutena tarkastellen hyvä.
Tammi−kesäkuussa olemme hoitaneet yli puoli miljoonaa potilasta ja 95,6 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Silmätaudeissa ja tukielinkirurgiassa on edelleen hoitojonoa, vaikka olemme onnistuneet purkamaan sitä molemmilla erikoisaloilla.
Tekonivelsairaala Ortonin aloittaminen huhtikuun 2026 alussa on konkreettinen esimerkki siitä, mitä teemme hoitoon pääsyn parantamiseksi ja oman palvelutuotantomme vahvistamiseksi.
Kevätkaudella 2026 HUSilla on ollut kunnia toimia myös European University Hospital Alliancen (EUHA) puheenjohtajana. Euroopan johtavien yliopistosairaaloiden verkostossa tehtävä yhteistyö vahvistaa kykyämme vastata terveydenhuollon tuleviin haasteisiin ja kehittää kestäviä ratkaisuja potilaiden hyväksi.
Ilahduttavaa on myös se, että keväällä julkaistun Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen mukaan HUS paransi mainettaan tutkituista sosiaali- ja terveysalan organisaatioista eniten. Maineemme on jo toista vuotta peräkkäin selkeässä nousussa.
Moni asia etenee siis hyvään suuntaan.
Tärkeimmät tapahtumat
1.4.2026 Tekonivelsairaala Orton on aloittanut toimintansa 1.4.2026
19.5.2026 HUSin EUHA-puheenjohtajuus huipentui jäsenkokoukseen
21.5.2026 HUS paransi mainettaan eniten sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksessa
12.6.2026 HUS ulkoistaa kiinteistöpalvelunsa
17.6.2026 Yhtymäkokous hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2027 talousarviokehyksen
Kesäkuun 2026 jälkeiset tapahtumat: Lupa- ja valvontavirasto tiedotti 1.7.2026 harkitsevansa uhkasakon tuomitsemista HUS-yhtymälle, koska se ei ole noudattanut Valviran antamaa määräystä saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.
HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
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