HUSin osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026

HUSin puhelinpalveluiden häiriö ohi 27.8.2026 22:48:52 EEST | Tiedote

Useissa HUSin puhelinpalveluissa on ollut 27.8.2026 häiriö, jonka vuoksi kaikki puhelut eivät tulleet läpi ja takaisinsoitto ei toiminut. Häiriö on korjattu klo 22.30 ja puhelinpalvelut toimivat normaalisti.