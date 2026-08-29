Minja Koskela: Hallituksen on heti puututtava hyväksikäyttöön Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla

– Omistajaohjausministerin on välittömästi toimittava tilanteen korjaamiseksi. Akkumateriaalitehdas on Kotkan seudulle ja koko Suomelle merkittävä investointi, jonka toteutuminen on tärkeää. Se ei voi kuitenkaan tapahtua työntekijöitä riistämällä ja Suomen lakeja halveksumalla, Koskela sanoo.

Kotkassa akkumateriaalitehdasta rakentavan Easpring Finland New Materials Oy:n omistaa Kiinan valtioon kytköksissä oleva Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. yhdessä Suomen valtion omistaman Finnish Minerals Group Oy:n kanssa. Tuotantolinjastoja asentamaan tuotujen kiinalaisten työsopimuksista ja palkanmaksusta on paljastunut vakavia epäselvyyksiä.

– Tällaiset työperäiset hyväksikäyttötapaukset eivät ole yksittäistapauksia, vaan niihin syyllistytään aika lailla alalla kuin alalla. Hyväksikäytön mahdollistaa puutteet lainsäädännössä ja haluttomuus nähdä ongelmaa, joka koskee usein ulkomaalaisia. Siihen voidaan kuitenkin puuttua, jos tahtoa on, Koskela sanoo.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan kiinalaiset asentajat ovat työskennelleet tehtaan rakennustyömaalla suomalaisen henkilöstövuokrausyhtiö Eezy Oyj:n kautta. Ilmeisesti vuokratyöfirma on veloittanut työntekijöiden palkoista merkittäviä summia majoitus- ja ruokakustannuksina, minkä lisäksi joidenkin työntekijöiden työsopimus on vaihdettu huonompaan heidän tietämättään.

– Tässäkään tapauksessa hyväksikäytön tapa ei vaikuta lainkaan uudelta ja keinotkin sen estämiseksi ovat tiedossa. Työsuojeluviranomaisen resursseja on parannettava, alipalkkaus on kriminalisoitava, ammattiliitoille on saatava kanneoikeus, tilaajavastuulakia on kiristettävä ja veronumeron käyttöä on laajennettava. Esimerkkiä voisimme ottaa vaikka Norjasta, Koskela sanoo.

Norjassa alipalkkaus on kriminalisoitu eli palkkavarkaus on rikos. Oslon alueella vuokratyövoiman käyttö on kielletty tietyillä sektoreilla ja alihankintaketjujen pituutta on rajattu. Suomessa hallitus on kulkenut työelämän kehittämisessä toiseen suuntaan. Koskela jättää Kotkan tapauksesta kirjallisen kysymyksen omistajaohjausministeri Joakim Strandille.