Vehkaluoman teos Migreeniä ei voi pakottaa kertoo kivusta ja toivosta

Päivi Vehkaluoma kuvaa kirjassaan Migreeniä ei voi pakottaa migreenin rajuja oireita. Teos antaa tietoa migreenistä ja tarjoaa keinoja tukea työkykyä ja hyvinvointia. Mistä löytää apu, kun kroonistunut sairaus heikentää työkykyä ja vaikuttaa kaikkeen muuhunkin elämässä. Migreeniä ei voi pakottaa – mutta sen kanssa voi elää hyvää elämää.