Avain

Vehkaluoman teos Migreeniä ei voi pakottaa kertoo kivusta ja toivosta

31.8.2026 12:30:00 EEST | Avain | Tiedote

Jaa

Päivi Vehkaluoma kuvaa kirjassaan Migreeniä ei voi pakottaa migreenin rajuja oireita. Teos antaa tietoa migreenistä ja tarjoaa keinoja tukea työkykyä ja hyvinvointia. Mistä löytää apu, kun kroonistunut sairaus heikentää työkykyä ja vaikuttaa kaikkeen muuhunkin elämässä. Migreeniä ei voi pakottaa – mutta sen kanssa voi elää hyvää elämää.

Päivi Vehkaluoman migreeni alkoi kuten monella muullakin: ikävinä, mutta vain silloin tällöin iskevinä kohtauksina. Vuosien varrella tilanne muuttui. Kohtaukset tihenivät, oireet lisääntyivät ja lopulta sairaus kroonistui niin, että edessä oli pitkä sairausloma opettajan työstä. Alkoi matka tiedon lähteille: Miten migreeniä voi oikeasti hoitaa?  

Migreeniä ei voi pakottaa -kirja valottaa migreenin mekanismeja ja kartoittaa keinoja elää sen kanssa. Se toimii vertaistukena jokaiselle migreeniä sairastavalle ja kaikille, jotka haluavat ymmärtää, millaista on elää kroonisen kivun kanssa. Toivoa on – ja keinoja helpompaan arkeen löytyy.

Migreeni saa elämän raamit yhä ahtaammiksi, mutta pitkään Vehkaluoma ohittaa kehonsa viestit suomalaisella sisulla.

“Kirjassani kerron, kuinka migreeni hiipi vaivihkaa yhä suuremmaksi osaksi elämääni vieden tilaa kaikelta muulta. Kun en ottanut sitä tosissani, oireet monipuolistuivat ja lisääntyivät rajusti. Valtaosan elämääni migreeni oli pysytellyt sivuroolissa, mutta enää ei ollut niin. Sairaus toi mukanaan turvattomuutta, välillä pelkoakin. Vähitellen ymmärsin, että kaikki tämä kuuluu sen luonteeseen”, Vehkaluoma kertoo.  

Päivi Vehkaluoma on tamperelaistunut vieraiden kielten opettaja, tietokirjailija ja opettajamentori, jonka juuret ovat Vehmersalmella Suvasveden äärellä.

teos: Migreeniä ei voi pakottaa
kirjailija: Päivi Vehkaluoma
kustantamo: Avain
ISBN: 9789523046832
sivuja: 215
ilmestymispäivä: 31.8.2026

Avainsanat

kirjamigreenipäänsärkypäivi vehkaluomamigreeniä ei voi pakottaaavain

Yhteyshenkilöt

Kuvat

kuva Päivi Vehkaluoma
Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Avain

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye