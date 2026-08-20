Vehkaluoman teos Migreeniä ei voi pakottaa kertoo kivusta ja toivosta
31.8.2026 12:30:00 EEST | Avain | Tiedote
Päivi Vehkaluoma kuvaa kirjassaan Migreeniä ei voi pakottaa migreenin rajuja oireita. Teos antaa tietoa migreenistä ja tarjoaa keinoja tukea työkykyä ja hyvinvointia. Mistä löytää apu, kun kroonistunut sairaus heikentää työkykyä ja vaikuttaa kaikkeen muuhunkin elämässä. Migreeniä ei voi pakottaa – mutta sen kanssa voi elää hyvää elämää.
Päivi Vehkaluoman migreeni alkoi kuten monella muullakin: ikävinä, mutta vain silloin tällöin iskevinä kohtauksina. Vuosien varrella tilanne muuttui. Kohtaukset tihenivät, oireet lisääntyivät ja lopulta sairaus kroonistui niin, että edessä oli pitkä sairausloma opettajan työstä. Alkoi matka tiedon lähteille: Miten migreeniä voi oikeasti hoitaa?
Migreeniä ei voi pakottaa -kirja valottaa migreenin mekanismeja ja kartoittaa keinoja elää sen kanssa. Se toimii vertaistukena jokaiselle migreeniä sairastavalle ja kaikille, jotka haluavat ymmärtää, millaista on elää kroonisen kivun kanssa. Toivoa on – ja keinoja helpompaan arkeen löytyy.
Migreeni saa elämän raamit yhä ahtaammiksi, mutta pitkään Vehkaluoma ohittaa kehonsa viestit suomalaisella sisulla.
“Kirjassani kerron, kuinka migreeni hiipi vaivihkaa yhä suuremmaksi osaksi elämääni vieden tilaa kaikelta muulta. Kun en ottanut sitä tosissani, oireet monipuolistuivat ja lisääntyivät rajusti. Valtaosan elämääni migreeni oli pysytellyt sivuroolissa, mutta enää ei ollut niin. Sairaus toi mukanaan turvattomuutta, välillä pelkoakin. Vähitellen ymmärsin, että kaikki tämä kuuluu sen luonteeseen”, Vehkaluoma kertoo.
Päivi Vehkaluoma on tamperelaistunut vieraiden kielten opettaja, tietokirjailija ja opettajamentori, jonka juuret ovat Vehmersalmella Suvasveden äärellä.
teos: Migreeniä ei voi pakottaa
kirjailija: Päivi Vehkaluoma
kustantamo: Avain
ISBN: 9789523046832
sivuja: 215
ilmestymispäivä: 31.8.2026
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Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Tiina AaltoKustantajaPuh:0407150901tiina.aalto@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
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