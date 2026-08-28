Muistutus: webinaari 7.9. - Voidaanko verokannustimilla hillitä luontokatoa ja edistää luonnonarvomarkkinoita?
31.8.2026 13:38:20 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu
Tervetuloa 7.9. klo 12.00 webinaariin, jossa julkaistaan Verokannustimet luonnonsuojeluun ja luonnonarvojen tuottamiseen -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa selvitettiin, miten verotuksellisia ratkaisuja, kuten yritysten verokannustimia, voidaan hyödyntää luontokadon hillitsemisessä ja luonnonarvomarkkinoiden kehittämisessä.
Hankkeen toteuttajat ovat Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen ympäristökeskus Syke ja Similä Envt & Law Consulting. Rahoittaja on VN Tutkiva.
Ohjelma
- Avaus: Suvi Borgström, ympäristöministeriö
- Tutkimustulosten esittely:
Jukka Similä, SELC
Sampo Pihlainen, Syke
Jani Laturi, PTT
- Yleisökeskustelu
- Tilaisuuden päätös, n. klo 14.00
Ilmoittaudu mukaan täällä: https://link.webropol.com/ep/veluhankewebinaari
Lähetämme sinulle linkin webinaariin perjantaina 4.9.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Laturivanhempi metsäekonomistiPuh:+358 40 547 4354jani.laturi@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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