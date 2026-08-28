Pellervon taloustutkimus PTT

Muistutus: webinaari 7.9. - Voidaanko verokannustimilla hillitä luontokatoa ja edistää luonnonarvomarkkinoita?

31.8.2026 13:38:20 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

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Tervetuloa 7.9. klo 12.00 webinaariin, jossa julkaistaan Verokannustimet luonnonsuojeluun ja luonnonarvojen tuottamiseen -hankkeen loppuraportti. Hankkeessa selvitettiin, miten verotuksellisia ratkaisuja, kuten yritysten verokannustimia, voidaan hyödyntää luontokadon hillitsemisessä ja luonnonarvomarkkinoiden kehittämisessä.

Hankkeen toteuttajat ovat Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen ympäristökeskus Syke ja Similä Envt & Law Consulting. Rahoittaja on VN Tutkiva.

Ohjelma

  • Avaus: Suvi Borgström, ympäristöministeriö
  • Tutkimustulosten esittely:
    Jukka Similä, SELC
    Sampo Pihlainen, Syke
    Jani Laturi, PTT
  • Yleisökeskustelu
  • Tilaisuuden päätös, n. klo 14.00

Ilmoittaudu mukaan täällä: https://link.webropol.com/ep/veluhankewebinaari

Lähetämme sinulle linkin webinaariin perjantaina 4.9.

Avainsanat

webinaariverokannustimetluontokatoluonnonarvottutkimus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

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