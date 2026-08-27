Presidentti Stubb Tukholmaan
31.8.2026 11:08:07 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 53/2026
31.8.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu nuorten yrittäjyyttä tukevaan Prince Daniel’s Fellowshipin ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian järjestämään yrittäjyyspäivään Tukholmassa maanantaina 7. syyskuuta 2026.
Presidentti Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 -teknologiaviikon ohessa järjestettävään sivutapahtumaan, jossa hän osallistuu keskusteluun globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa.
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President Stubb på statsbesök till Luxemburg27.8.2026 11:31:58 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 52/2026 27.8.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i storhertigdömet Luxemburg den 29–30 september 2026 på inbjudan av storhertig Guillaume och storhertiginnan Stéphanie. Teman för besöket är de bilaterala relationerna mellan Finland och Luxemburg, övergripande säkerhet, stärkandet av Europa, och Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Ytterligare information om statsbesöket kommer att meddelas närmare datumet för besöket. Storhertig Henri av Luxemburg och storhertiginnan Maria Teresa gjorde ett statsbesök i Finland 2016.
Presidentti Stubb valtiovierailulle Luxemburgiin27.8.2026 11:31:58 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 52/2026 27.8.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgin suurherttuakuntaan 29.–30. syyskuuta 2026 suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stéphanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä sen ajankohtaa. Luxemburgin suurherttua Henri ja suurherttuatar Maria Teresa tekivät edellisen valtiovierailun Suomeen vuonna 2016.
President Stubb to pay state visit to Luxembourg27.8.2026 11:31:58 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 52/2026 27 Aug 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will pay a state visit to the Grand Duchy of Luxembourg at the invitation of Grand Duke Guillaume and Grand Duchess Stéphanie on 29–30 September 2026. The visit will focus on bilateral relations between Finland and Luxembourg, comprehensive security and strengthening Europe, as well as Russia’s illegal war of aggression in Ukraine. Further details of the programme will be announced closer to the date of the visit. The previous state visit to Finland from Luxembourg was paid by Grand Duke Henri and Grand Duchess Maria Teresa in 2016.
Personbyten bland republikens presidents adjutanter26.8.2026 13:02:30 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 51/2026 26.8.2026 Den 1 september 2026 sker personbyten bland republikens presidents adjutanter. Till första adjutant har förordnats nuvarande andra adjutanten, kommendör Anna Eronen. Republikens presidents nuvarande första adjutant, överstelöjtnant Ville Hukkanen, övergår till Huvudstaben och tillträder därefter som kommendör för Jägarartilleriregementet vid Pansarbrigaden den 1 januari 2027. Han har tjänstgjort som adjutant till republikens president sedan 2020. Till andra adjutant har förordnats nuvarande tredje adjutanten, överstelöjtnant Tuomas Karjalainen, och till tredje adjutant major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk.
Vaihdoksia tasavallan presidentin adjutanteissa26.8.2026 13:02:30 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 51/2026 26.8.2026 Tasavallan presidentin adjutanteissa tapahtuu vaihdoksia 1. syyskuuta 2026. Ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen toinen adjutantti komentaja Anna Eronen. Nykyinen tasavallan presidentin ensimmäinen adjutantti everstiluutnantti Ville Hukkanen siirtyy Pääesikuntaan ja edelleen Panssariprikaatiin Jääkäritykistörykmentin komentajaksi 1.1.2027 alkaen. Hän on palvellut tasavallan presidentin adjutanttina vuodesta 2020. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.
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