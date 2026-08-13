Museovirasto avasi avustushaun aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa ja näkyvyyttä sekä lisätä yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamiseen, vaalimiseen ja välittämiseen. Sopimus painottaa yhteisöjen keskeistä roolia, perinteiden säilyttämistä ja siirtämistä sekä kulttuuriperinnön moninaisuutta.



Suomi on ratifioinut Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.



Museovirasto on tukenut valtionavustuksin aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita vuodesta 2018. Aiempina vuosina on jaettu lähes seitsemänkymmentä avustusta, joilla on tuettu muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen hankkeita elävän perinnön parissa, kulttuurisesti moninaisia hankkeita sekä Suomen kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa.



Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa perinteitä ja tapoja, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Se voi olla esimerkiksi juhlaperinteitä, käsityötaitoja, esittävää taidetta, tarinankerrontaa tai taitoja, jotka liittyvät luontoon.



Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kunnat, säätiöt ja yhtiöt. Hakeminen tapahtuu haeavustuksia.fi -verkkopalvelussa. Avustushakemuksen voi täyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä.