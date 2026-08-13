Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun aineettoman kulttuuriperinnön hankkeisiin

31.8.2026 10:59:14 EEST | Museovirasto | Tiedote

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Avustus on suunnattu eritysesti yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin aineettoman kulttuuriperinnön aloilla. Hakeminen tapahtuu valtion yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haku päättyy 8.10.2026 klo 23.59.

Ilotulitus veden päällä.
Venetsialaiset on elokuun viimeisenä lauantaina vietettävä veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhla, jota on vietetty Suomessa 1800-luvulta lähtien. Kuva: Margareta Sarvela

Avustuksen tavoitteena on vahvistaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa ja näkyvyyttä sekä lisätä yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamiseen, vaalimiseen ja välittämiseen. Sopimus painottaa yhteisöjen keskeistä roolia, perinteiden säilyttämistä ja siirtämistä sekä kulttuuriperinnön moninaisuutta. 

Suomi on ratifioinut Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.
 
Museovirasto on tukenut valtionavustuksin aineettoman kulttuuriperinnön hankkeita vuodesta 2018. Aiempina vuosina on jaettu lähes seitsemänkymmentä avustusta, joilla on tuettu muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen hankkeita elävän perinnön parissa, kulttuurisesti moninaisia hankkeita sekä Suomen kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa.   

Aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa perinteitä ja tapoja, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Se voi olla esimerkiksi juhlaperinteitä, käsityötaitoja, esittävää taidetta, tarinankerrontaa tai taitoja, jotka liittyvät luontoon.  

Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, kunnat, säätiöt ja yhtiöt. Hakeminen tapahtuu haeavustuksia.fi -verkkopalvelussa. Avustushakemuksen voi täyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Avainsanat

avustuksetvaltionavustusaineeton kulttuuriperintömuseovirasto

Yhteyshenkilöt

erikoisasiantuntija Leena Marsio, leena.marsio(at)museovirasto.fi

Tai: museoavustus (at)museovirasto.fi

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Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

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