Keskustan puoluesihteeri kummastelee Helsingin kaupungin tärkeysjärjestystä: ”Lapsiperheille on luvassa kylmää kyytiä”
31.8.2026 11:37:47 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan helsinkiläinen puoluesihteeri Antti Siika-aho kertoo puolueensa kannattavan voimakkaasti alle 1-vuotiaiden kotihoidon tuen Helsinki-lisää.
- Helsinki-lisä on tärkeä tuki lapsiperheiden sujuvaan arkeen. Viime vuosien leikkaukset ovat jo muutenkin panneet kotitaloudet ahtaalle. Aikeet Helsinki-lisän poistosta ovat yhtä kuin viesti siitä, että lapset ovat taloudellinen rasite.
Keskustan Siika-aho uskoo siihen, että Helsinki-lisä voidaan vielä säilyttää mikäli riittävän moni päättäjä rohkenee seistä lapsiperheiden puolella.
- Lapsiperheille on luvassa kylmää kyytiä. Jokainen valtuutettu on velvoitettu tekemään valinta lapsiperheiden puolesta. Toisessa vaakakupissa on viesti siitä, että jossain muualla tiedetään paremmin lasten parhaasta kuin lapsiperheissä. Mikä on kaupungin tärkeysjärjestys?
Siika-aho myös muistuttaa, että Helsinki aikoo panna toimeen muitakin lapsiperheiden arkea koskevia päätöksiä.
- Pieniä päiväkoteja yhdistetään samaan aikaan kun merkittäviä liikenneväyliä remontoidaan. Vanhemmille ja lapsille itselleen keskittäminen merkitsee pidempiä päiviä ja lähiyhteisöstä irti repimistä. Eihän tämä voi olla kaupungin viesti lapsille ja näiden vanhemmille.
Antti Siika-aho luottaa Helsingin mahdollisuuksiin lapsiperheystävällisenä kaupunkina ja kehottaa myös katsomaan seuraaviin eduskuntavaaleihin.
- Julkisuudessa väläytellään lapsiperheiden etuuksien alasajamista. Miten tämä muka palvelee meidän koko ajan heikkenevää julkista taloutta? Tulevina vuosina täytyy vahvistaa perheystävällistä Suomea ja kotikaupunkia. Siksi on tärkeää puolustaa ja kehittää perheiden etuuksia, eikä romuttaa niitä.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
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