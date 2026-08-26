Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä: Tekoälyn ajassa yliopistokoulutus rakentaa kykyä oppia, ajatella kriittisesti ja tehdä yhteistyötä
1.9.2026 15:10:59 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote
Yliopistossa yhdistyvät ne asiat, joita yhteiskunta juuri nyt eniten tarvitsee: ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja uusimmista teknologioista sekä inhimillinen kyky kyseenalaistaa, arvioida ja innovoida, sanoo rehtori Ilkka Niemelä. Aalto-yliopiston lukuvuoden avajaisia vietettiin tiistaina 1. syyskuuta 2026.
Juuri nyt korkeakoulutus on yhteiskunnalle tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, korosti Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä lukuvuoden avajaispuheessaan.
Hänen mukaansa tekoälyn tuottamiin haasteisiin ei vastata tekoälyllä, vaan siihen tarvitaan ihmisiä, joilla on aitoa uteliaisuutta, kriittisen ajattelun taitoja, vastuullisuutta ja kykyä viedä kehitystä eteenpäin.
”Juuri yliopistossa yhdistyvät ne asiat, joita yhteiskunta eniten tarvitsee: ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja uusimmista teknologioista sekä syvällinen kyky kyseenalaistaa, arvioida ja innovoida”, tekoälytutkijana akateemisen uransa tehnyt Niemelä sanoi.
Aalto-yliopistossa on nähty tarve uudistaa korkeakoulutusta, jotta uudessa ajassa tärkeät taidot kehittyvät. Pilottina tässä kehitystyössä toimii uusi, syksyllä 2027 alkava monialainen kandidaattiohjelma, jossa opiskelijoiden ei tarvitse valita heti alaa, jolta valmistuvat, vaan he syventyvät ensimmäisen vuoden kaikkiin kolmeen Aallon alaan: tekniikkaan, muotoiluun ja kauppatieteisiin.
Aalto haluaa auttaa työnantajia nuorten osaajien rekrytoinnissa
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kyselyssä opiskelijoiden ylivoimaisesti suurimmaksi huolen aiheeksi on noussut työllistyminen.
Ilkka Niemelä nosti puheessaan esiin sen, että korkeakoulutus suojaa edelleen varsin tehokkaasti työttömyydeltä myös matalasuhdanteissa. Samalla on totta, että liian moni nuori jää vaille ensimmäisiä, uran käynnistymisen kannalta merkittäviä kesätöitä ja harjoittelupaikkoja. Työelämä tarvitsee kuitenkin jatkuvasti uusia ihmisiä ja uudistumista.
”Vetoankin yrityksiin: Entäpä jos yhdistämme voimamme ja nostamme opiskelijoiden kesätyömahdollisuudet uudelle tasolle? Me Aallossa selvitämme juuri nyt, millaisen palvelun voisimme paketoida yrityksille, jotta ensi vuoden kesätyöpaikkoja olisi mahdollisimman helppo järjestää Aallon opiskelijoille. Haluamme auttaa kaiken kokoisia yrityksiä, julkista sektoria ja järjestökenttää nuorten osaajien rekrytoinnissa ja ohjauksessa”, Niemelä sanoi.
Aalto vie tutkimuslähtöiset innovaatiot yhteiskuntaan
Innovaatioyliopistona Aallon tehtävä ja vastuu on luoda uusinta tietoa ja ratkaisuja, jotta yhteiskunta ja toimialat uudistuvat. Ilkka Niemelän mukaan tämä työ on tärkeämpää kuin koskaan juuri nyt, kun kehityksen tahti jatkuvasti nopeutuu sekä tekoälyn että muiden murrosten takia.
”Olemme tehneet järjestelmällisesti töitä sen eteen, että tunnistaisimme ja tukisimme tutkimusta, josta löytyy kaupallistamisen mahdollisuuksia. Uusimmat tilastot osoittavat, että olemme onnistuneet tässä erinomaisesti. Eurooppalaisessa yliopistovertailussa Aallon spinout-yritykset sijoittuvat rahoituksen hankkimisessa kolmanneksi; edellämme ovat vain Oxford ja Cambridge”, Niemelä sanoi.
Aalto pyrkii myös luomaan Suomeen kokonaan uusia toimialoja. Esimerkiksi kvanttiteknologian ala Suomessa on lähtöisin Aallon ja Teknillisen korkeakoulun uraauurtavasta perustutkimuksesta 1960-luvulta lähtien. Aalto-lähtöinen IQM nousi äskettäin ensimmäiseksi eurooppalaiseksi kvanttitietokonevalmistajaksi, joka on listautunut Yhdysvalloissa pörssiin. Pääkaupunkiseudulle on syntynyt muitakin kvanttialan yrityksiä, monet niistä Aallosta, ja alue onkin arvioitu toiseksi maailmassa kvanttiteknologian innovaatiokeskittymien joukossa.
Jukka Pekola on uusi Aalto-professori
Aalto-yliopiston lukuvuoden avajaisissa julkistettiin myös uusi Aalto-professori (Aalto Distinguished Professor). Rehtori myöntää arvonimen urallaan erityisen ansioituneelle professorille.
Uusi Aalto-professori on Jukka Pekola teknillisen fysiikan laitokselta. Professori Pekola on rakentanut kansainvälisesti tunnustetun uran matalien lämpötilojen fysiikassa ja kvanttiteknologioissa. Hänen tutkimuslöydöksensä ovat syventäneet ymmärrystä termodynamiikan ja kvanttimekaniikan välisestä suhteesta sekä osaltaan vakiinnuttaneet kvanttitermodynamiikan maailmanlaajuisesti tunnustetuksi tutkimusalaksi.
Rehtori Ilkka Niemelän puhe lukuvuoden avajaisissa.
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Yhteyshenkilöt
Ilkka Niemelä, Aalto-yliopiston rehtori
haastattelupyynnöt: johdon assistentti Hely Kilpeläinen, puh. 050 452 4690
Yleiset kysymykset: viestintäpäällikkö Riikka Haikarainen, puh. 040 821 5060
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