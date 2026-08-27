Timo Takala aloittaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen väliaikaisena ylijohtajana
1.9.2026 08:30:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen on nimitetty filosofian maisteri Timo Takala ajaksi 1.9.2026-28.2.2027, tai kuitenkin enintään siihen asti, kunnes avoinna oleva virka täytetään. Työ- ja elinkeinoministeriö avaa lähiaikoina Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajan tehtävän julkisen haun.
Virkaa tekevän ylijohtajan tehtävässä aloittava Timo Takala on toiminut Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen maaseutu- ja ympäristöosaston päällikkönä. Aiemmin Takala on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategiapäällikkönä.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajana toiminut Timo Saari siirtyy Alavuden kaupunginjohtajaksi syyskuun alusta alkaen. Saari johti Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusta sen käynnistymisestä lähtien.
Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo Takalavt. ylijohtajaEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusPuh:0295 027 708timo.takala@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Valtatien 3 ja kantatien 67 liittymää parannetaan Kurikassa27.8.2026 09:44:30 EEST | Tiedote
Elinvoimakeskus ja Kuortaneen Kaivin Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen valtatien 3 ja kantatien 67 eteläisemmän liittymän parantamisesta Kurikassa.
Vägtrumma vid Pensala stenbro kräver att vägen stängs av under arbetet26.8.2026 08:41:56 EEST | Pressmeddelande
Ett trumbyte kommer att genomföras vid Pensala stenbro på Pensalavägen i Nykarleby måndagen den 31 augusti 2026. På grund av arbetet måste vägen stängas av för trafik i båda riktningarna vid arbetsområdet.
Pensalan kivisillan kohdalla tehdään rummunvaihto ja tie suljetaan liikenteeltä työn ajaksi26.8.2026 08:41:56 EEST | Tiedote
Pensalavägenillä Uudessakaarlepyyssä tehdään maanantaina 31.8.2026 rummunvaihtotyö Pensalan kivisillan kohdalla. Työn vuoksi tie joudutaan sulkemaan liikenteeltä molempiin suuntiin työmaan kohdalta. Työ alkaa klo 8.30 ja sen arvioidaan päättyvän klo 21.00.
Etelä-Pohjanmaalla heinäkuun lopussa 8043 työtöntä työnhakijaa25.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 602 henkilöllä eli 8,1 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 6,7 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisestä kuukaudesta 325 henkilöllä.
Beläggningsarbetena pågår till slutet av september19.8.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Sommarens beläggningsarbeten på landsvägarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten fortsätter ännu till slutet av september. Sammanlagt cirka 230 kilometer väg ska få ny beläggning. Det är cirka 100 kilometer mindre än år 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme