Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Timo Takala aloittaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen väliaikaisena ylijohtajana

1.9.2026 08:30:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen on nimitetty filosofian maisteri Timo Takala ajaksi 1.9.2026-28.2.2027, tai kuitenkin enintään siihen asti, kunnes avoinna oleva virka täytetään. Työ- ja elinkeinoministeriö avaa lähiaikoina Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajan tehtävän julkisen haun.

Profiilikuva Timo Takalasta sinisellä taustalla, jossa myös elinvoimakeskus-logo.

Virkaa tekevän ylijohtajan tehtävässä aloittava Timo Takala on toiminut Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen maaseutu- ja ympäristöosaston päällikkönä. Aiemmin Takala on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategiapäällikkönä.

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajana toiminut Timo Saari siirtyy Alavuden kaupunginjohtajaksi syyskuun alusta alkaen. Saari johti Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusta sen käynnistymisestä lähtien. 

Ylijohtaja johtaa elinvoimakeskuksen toimintaa sekä vastaa keskuksen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtajan tehtävistä säädetään tarkemmin elinvoimakeskuksista sekä Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetussa laissa.

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Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

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