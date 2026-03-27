Autismiliiton toiminta vaarantuu STEA-leikkausten vuoksi

Autismiliitto varoittaa, että suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin vaarantavat merkittävän osan liiton toiminnasta. Kasvavan tarpeen keskellä leikkaukset heikentäisivät autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä saamaa neuvontaa, tiedonsaantia ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Autismikirjon diagnoosien määrä on viime vuosina kasvanut, ja samalla Autismiliiton palveluiden kysyntä on lisääntynyt. Yhteydenotot neuvontapalveluun ovat kasvaneet, ja liittoa kutsutaan yhä useammin valtionhallinnon työryhmiin ja kuulemistilaisuuksiin tuomaan esiin autismikirjon henkilöiden näkökulmia.

STEA:lta saatujen ennakkotietojen mukaan Autismiliiton yleisavusteiset toiminnot voivat heikentyä merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaisi leikkauksia muun muassa viestintään, vaikuttamistyöhön, autismitiedon levittämiseen (esim. oppaat, esitteet ja koulutukset) sekä jäsenyhdistysten tukemiseen.

Autismiliiton yleisavustuksella rahoitetaan myös toiminnan perustaa, kuten henkilöstö-, talous- ja IT-hallintoa, toimitilakuluja ja ohjelmistoja, joista liiton kaikki toiminnat ovat riippuvaisia. Liitto on jo toteuttanut merkittäviä säästötoimia.

"Me olemme jo säästäneet kaikesta, mistä on ollut mahdollista säästää. Meillä on töissä enää kahdeksan ihmistä. Jos leikkaukset toteutuvat tässä mittakaavassa, ne kohdistuvat väistämättä toiminnan ytimeen ja autismikirjon ihmisten saamaan tukeen," Autismiliiton toiminnanjohtaja Satu Taiveaho toteaa.

Vaikuttamistyö on olennainen osa tukea

Järjestöjen tehtävää ei voi kaventaa pelkästään ihmisten kohtaamiseen. Kohtaava työ, neuvonta, viestintä ja vaikuttaminen muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla autismikirjon henkilöiden kokemukset ja tarpeet välittyvät päättäjille ja ammattilaisille.

Suomea velvoittaa myös YK:n vammaissopimus, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä ja heitä edustavilla järjestöillä tulee olla mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

Jos vaikuttamistyön ja viestinnän resursseja leikataan merkittävästi, vaarana on, että autismikirjon ihmisten ääni kuuluu päätöksenteossa entistä heikommin.

"Kentältä keräämäämme tietoa ei tuota kukaan muu. Viemme autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia päättäjien, viranomaisten ja palvelujärjestelmän tietoon. Onko näiden leikkausten tarkoitus vaientaa tämä ääni?" Taiveaho kysyy.

Autismiliitto vaatii leikkausten kohtuullistamista

Autismiliitto esittää, että hallitus kohtuullistaa budjettiriihessä sovittua 50 miljoonan euron lisäleikkausta sote-järjestöjen rahoitukseen. Lisäksi liitto ehdottaa, että hyvinvointialueiden kautta jaettavaksi suunniteltu 25 miljoonan euron avustusosuus jaetaan ainakin vielä vuonna 2027 STEA:n kautta, jotta sekä hyvinvointialueille että järjestöille jäisi aikaa valmistautua muutokseen.

Jos massiiviset leikkaukset toteutuvat, Autismiliitto ehdottaa, että valtio perustaa muutostukipaketin irtisanottavien työntekijöiden tukemiseksi sekä irtisanomisajan palkkakustannusten ja muiden kustannusten kattamiseksi. Tällainen ratkaisu olisi hyvin perusteltu, koska irtisanottavien määrä on suuri ja uudelleentyöllistyminen on hankalaa korkean työttömyyden vuoksi.

"Tuen tarve ei ole vähenemässä, päinvastoin. Siksi leikkauksia on vielä mahdollista ja välttämätöntä kohtuullistaa sekä antaa järjestöille enemmän aikaa valmistautua tuleviin muutoksiin," Taiveaho painottaa.