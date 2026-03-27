Autismiliiton toiminta vaarantuu STEA-leikkausten vuoksi
31.8.2026 13:42:24 EEST | Autismiliitto ry | Tiedote
STEA-leikkaukset uhkaavat Autismiliiton vaikuttamistyötä, hallintoa ja autismitiedon välittämistä. Liitto vaatii sote-järjestöjen leikkausten kohtuullistamista budjettiriihessä sekä sitä, että hyvinvointialueille siirtyvä 25 miljoonan euron avustusosuus jaetaan ainakin vielä vuonna 2027 STEA:n kautta, jotta muutokseen jää hieman valmistautumisaikaa.
Autismiliitto varoittaa, että suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin vaarantavat merkittävän osan liiton toiminnasta. Kasvavan tarpeen keskellä leikkaukset heikentäisivät autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä saamaa neuvontaa, tiedonsaantia ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.
Autismikirjon diagnoosien määrä on viime vuosina kasvanut, ja samalla Autismiliiton palveluiden kysyntä on lisääntynyt. Yhteydenotot neuvontapalveluun ovat kasvaneet, ja liittoa kutsutaan yhä useammin valtionhallinnon työryhmiin ja kuulemistilaisuuksiin tuomaan esiin autismikirjon henkilöiden näkökulmia.
STEA:lta saatujen ennakkotietojen mukaan Autismiliiton yleisavusteiset toiminnot voivat heikentyä merkittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaisi leikkauksia muun muassa viestintään, vaikuttamistyöhön, autismitiedon levittämiseen (esim. oppaat, esitteet ja koulutukset) sekä jäsenyhdistysten tukemiseen.
Autismiliiton yleisavustuksella rahoitetaan myös toiminnan perustaa, kuten henkilöstö-, talous- ja IT-hallintoa, toimitilakuluja ja ohjelmistoja, joista liiton kaikki toiminnat ovat riippuvaisia. Liitto on jo toteuttanut merkittäviä säästötoimia.
"Me olemme jo säästäneet kaikesta, mistä on ollut mahdollista säästää. Meillä on töissä enää kahdeksan ihmistä. Jos leikkaukset toteutuvat tässä mittakaavassa, ne kohdistuvat väistämättä toiminnan ytimeen ja autismikirjon ihmisten saamaan tukeen," Autismiliiton toiminnanjohtaja Satu Taiveaho toteaa.
Vaikuttamistyö on olennainen osa tukea
Järjestöjen tehtävää ei voi kaventaa pelkästään ihmisten kohtaamiseen. Kohtaava työ, neuvonta, viestintä ja vaikuttaminen muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla autismikirjon henkilöiden kokemukset ja tarpeet välittyvät päättäjille ja ammattilaisille.
Suomea velvoittaa myös YK:n vammaissopimus, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä ja heitä edustavilla järjestöillä tulee olla mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.
Jos vaikuttamistyön ja viestinnän resursseja leikataan merkittävästi, vaarana on, että autismikirjon ihmisten ääni kuuluu päätöksenteossa entistä heikommin.
"Kentältä keräämäämme tietoa ei tuota kukaan muu. Viemme autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä kokemuksia päättäjien, viranomaisten ja palvelujärjestelmän tietoon. Onko näiden leikkausten tarkoitus vaientaa tämä ääni?" Taiveaho kysyy.
Autismiliitto vaatii leikkausten kohtuullistamista
Autismiliitto esittää, että hallitus kohtuullistaa budjettiriihessä sovittua 50 miljoonan euron lisäleikkausta sote-järjestöjen rahoitukseen. Lisäksi liitto ehdottaa, että hyvinvointialueiden kautta jaettavaksi suunniteltu 25 miljoonan euron avustusosuus jaetaan ainakin vielä vuonna 2027 STEA:n kautta, jotta sekä hyvinvointialueille että järjestöille jäisi aikaa valmistautua muutokseen.
Jos massiiviset leikkaukset toteutuvat, Autismiliitto ehdottaa, että valtio perustaa muutostukipaketin irtisanottavien työntekijöiden tukemiseksi sekä irtisanomisajan palkkakustannusten ja muiden kustannusten kattamiseksi. Tällainen ratkaisu olisi hyvin perusteltu, koska irtisanottavien määrä on suuri ja uudelleentyöllistyminen on hankalaa korkean työttömyyden vuoksi.
"Tuen tarve ei ole vähenemässä, päinvastoin. Siksi leikkauksia on vielä mahdollista ja välttämätöntä kohtuullistaa sekä antaa järjestöille enemmän aikaa valmistautua tuleviin muutoksiin," Taiveaho painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu TaiveahoToiminnanjohtajaPuh:050 4097 940satu.taiveaho@autismiliitto.fi
Kuvat
Autismi vaikuttaa siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ympäröivän maailman. Kyse on aivojen keskushermoston erilaisesta kehityksestä. Autismikirjon esiintyvyys on eri tutkimusten mukaan noin 1-2 % väestöstä.
Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Autismiliiton päämääränä on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus ja turvataan autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä oikeus hyvään elämään.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Autismiliitto ry
Myötätuntokuilu esiin autismitietoisuuden viikolla: Autistien tapa olla vuorovaikutuksessa ei ole vääränlainen, vaan erilainen27.3.2026 11:00:16 EET | Tiedote
Autismitietoisuuden viikolla 30.3.–5.4.2026 nostamme esiin myötätuntokuilun, joka kuvaa autististen ja neurotyypillisten ihmisten välisiä vastavuoroisia väärinymmärryksiä. Kun kaksi erilaista tapaa tulkita maailmaa kohtaa, syntyy helposti kuilu, jota kumpikaan ei yksin pysty ylittämään. Autismiliitto muistuttaa, että autismikirjon ihmisten tapa olla vuorovaikutuksessa ei ole huonompi tai vääränlainen – se on erilainen.
Kannattaa kärsiä! Pelastajat polkevat Espanjasta Suomeen autismityön hyväksi4.4.2025 12:01:09 EEST | Tiedote
Neljä satakuntalaista pelastusalan ammattilaista aloittaa 14. huhtikuuta ainutlaatuisen hyväntekeväisyystempauksen, kun he hyppäävät polkupyöriensä selkään Espanjan Barcelonassa ja suuntaavat kohti kotia, Raumaa. Matkaa kertyy yli 3500 kilometriä, ja reitti kulkee halki Euroopan monimuotoisten maisemien ylittäen muun muassa Pyreneiden vuoriston.
Autismikirjon ihmisten osaaminen ja potentiaali työmarkkinoilla valuvat hukkaan26.3.2025 15:38:11 EET | Tiedote
Tutkimusten mukaan vain 30% aikuisista autismikirjon henkilöistä on työelämässä. Työllistymisen haasteet liittyvät erityisesti rekrytointiprosesseihin sekä työpaikkojen esteettömyyteen, joka vaikuttaa usein ratkaisevasti työssä jaksamiseen ja työssä pysymiseen. Autismitietoisuuden viikkoa vietetään 31.3-6.4. Autismiliitto nostaa teemaviikolla esiin autismikirjon ihmisten työllistymiseen liittyviä epäkohtia.
Autismikirjon ihmiset eivät tule lääkärissä ymmärretyksi31.1.2025 07:16:00 EET | Tiedote
Kohtaamisen ongelmat terveydenhuollossa voivat johtaa autismikirjon henkilöiden väärään hoitoon, vääriin diagnooseihin ja väkisin tehtyihin toimenpiteisiin.
Apua tarvitsevat eivät voi taistella tukiensa puolesta – toimiva tuki rakentuu autismikirjon ihmisen tarpeiden ympärille7.2.2024 12:10:00 EET | Tiedote
Samalla kun autismikirjon moninaisuus tunnetaan yhteiskunnassa yhä paremmin, on autismikirjon henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumisessa Suomessa edelleen isoja haasteita. Autismin talvipäivillä Tampereella 9.-10.2.2024 pureudutaan siihen, minkälainen on toimiva tuki autismikirjon ihmisille. Toimiva tuki lähtee asiakkaan ymmärtämisestä ja hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaamisesta. Hyviä ratkaisuja on olemassa jo nyt, ne pitää vain saada käyttöön laajasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme