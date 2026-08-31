Aino-Kaisa Pekonen: Joko Orpo ja Purra vihdoin puuttuvat työttömyyteen ja eriarvoisuuteen?

KYSYMYS 1: Tekeekö Orpon hallitus vihdoin ja viimein jotain Suomen työttömyyskriisille?

– Suomessa on koko Euroopan pahin työttömyyskriisi ja pitkäaikaistyöttömien määrä lähestyy 1990-luvun laman ennätystä. Työttömille suomalaisille hallitus on tarjonnut lähinnä leikkauksia, selittelyä nukkuvista naapureista ja pistemäisiä toimia erilaisten setelien muodossa. Nyt tarvitaan ison mittakaavan toimia, jotka todella vastaavat työttömyystilanteen vakavuuteen, Aino-Kaisa Pekonen painottaa.

Vasemmistoliitto on esittänyt useita toimia, joilla Suomen työttömyystilannetta voisi parantaa. Esimerkisi suojaosien palauttaminen sosiaaliturvaan mahdollistaisi myös silpputöiden vastaanottamisen.

– Työttömyyteen on puututtava voimakkaasti viimeistään tässä budjetiriihessä. Jos suurtyöttömyys päästetään kroonistumaan, kriisiä on entistä vaikeampi ja kalliimpi korjata, Pekonen varoittaa.





KYSYMYS 2: Aikooko oikeistohallitus puuttua Suomen kasvavaan eriarvoisuuteen ja köyhyyskriisiin?

Hiljattain julkaistu Laboren tutkimus kertoo, että sosiaaliturvan leikkaukset ovat lisänneet pienituloisuutta vielä ennakoitua enemmän. Samalla oikeistohallituksen tekemät veroratkaisut ovat tuoneet lisää rahaa hyvätuloisille. Tutkimuksen mukaan hallituksen päätökset ovat lisänneet pienituloisissa talouksissa asuvien lasten määrää vajaalla 26 000 alaikäisellä.

− Hallituksen päätökset ovat suoraan siirtäneet rahaa pienituloisilta suurituloisille ennennäkemättömässä mitassa. Isoimman hinnan hallituksen häikäilemättömästä vedätyksestä maksavat lapset ja lapsiperheet, Pekonen sanoo.

Orpon ja Purran ratkaisut ovat siirtäneet rahaa suurituloisten taskuihin sosiaaliturvan saajien lisäksi myös työssäkäyviltä suomalaisilta.

− Järjettömät leikkaukset ovat kasvattaneet myös työssäkäyvien köyhyyttä. Nyt on korkea aika kaikkien ymmärtää, että Orpon ja Purran toimissa ei ole kyse mistään työttömien kannustamisesta, vaan silkasta rahansiirrosta työntekijöiltä omistajille, Pekonen sanoo.

Pekonen seuraa mielenkiinnolla myös sote-päätöksiä. Hallitus on korottamassa terveydenhuollon asiakasmaksuja, mikä iskee kovaa erityisesti pienituloisten talouteen.



− Asiakasmaksujen korotus on kestämätöntä ja hallituksen tulisi perääntyä siitä. Samoin olisi kiire perua sote-järjestöjen rahoitusleikkaukset. Sote-kentällä on nyt hurja teurastus käynnissä kun järjestöt ajavat ihmisille elintärkeitä toimintojaan alas leikkauksia ennakoidessaan, Pekonen sanoo.





KYSYMYS 3: Peruuko Orpon hallitus miljardin yhteisöveroalen?

Hallitus on perustellut leikkauksia pienituloisilta ja sairailta tarpeella vahvistaa julkista taloutta. Kuitenkin samaan aikaan hallitus on jakanut avokätisiä veronalennuksia suurituloisille. Lisäksi hallitus valmistelee ensi vuonna toteutettavaa yhteisöveron alennusta, joka heikentää julkista taloutta lähes miljardilla.

– Velkaantuminen ei näytä olevan hallitukselle ongelma silloin, kun velkaa otetaan suurituloisten veroetuihin tai yhteisöveron alennukseen. Vasemmistoliitto katsoo, että Orpon hallituksen päättämä tehoton ja talouspoliittisesti vastuuton yhteisöveron alennus on peruttava, Pekonen sanoo.