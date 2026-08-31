NextGenerationEU:n toimeenpanon määräaika umpeutuu

Tänään on tärkeä päivä Euroopan elpymissuunnitelma NextGenerationEU:hun kuuluvan elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kannalta.​ Jäsenmaiden on saatettava kaikki kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan ilmoitetut uudistukset ja investoinnit päätökseen elokuun loppuun mennessä. Välineellä on tuettu jäsenmaita ennennäkemättömällä tavalla kahdessa suuressa kriisissä eli covid-19-pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman täysimittaisen hyökkäyksen aiheuttamissa haasteissa.

"NextGenerationEU-väline auttoi suojelemaan kansalaisiamme ja talouksiamme syvän epävarmuuden aikana", totesi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. "Se vauhditti puhdasta ja digitaalista siirtymää sekä vähensi Euroopan riippuvuutta tuontienergiasta. Uudistukset ja vahvempi kriisinkestävyys auttavat myös Euroopan tulevia sukupolvia."

NextGenerationEU-välineestä tuettiin talouden elpymistä kriittisenä aikana ja nopeutettiin strategisia investointeja uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja puhtaisiin teknologioihin. Nämä toimet ovat vahvistaneet unionin energiaomavaraisuutta ja auttaneet suojaamaan jäsenmaita paremmin fossiilisten polttoaineiden epävakailta hinnoilta.

Jäsenmaiden on toimitettava loppumaksupyyntönsä ja siihen liittyvä dokumentaatio viimeistään 30. syyskuuta 2026. Komissio suorittaa viimeiset maksut 31. joulukuuta 2026 mennessä. Tähän mennessä välineestä on maksettu jäsenmaille 440 miljardia euroa. Loppuvuodelle rahoitusta on jäljellä vielä 133 miljardin euron edestä. Välineen koko potentiaali saadaan hyödynnettyä jatkamalla myönteistä kehitystä tulevien kuukausien aikana.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_1771