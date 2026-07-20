Palvelun aatelia 2026 -kilpailun finalistit on valittu

Palvelun aatelia -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Ehdotuksia saatiin yli 200, jotka edustivat lähes 150 eri toimijaa. Heidän joukosta valiokunta valitsi kymmenen finalistia.

Tämän vuoden finalistit keräsivät kiitosta palvelusta, jossa yhdistyvät ammattitaito, välittäminen ja asiakkaan kohtaaminen ihmisenä. Perusteluissa toistuivat sanat kuten ystävällinen, asiantunteva, lämminhenkinen, persoonallinen, yhteisöllinen ja luotettava. Asiakkaat nostivat esiin niin henkilökohtaisen palvelun, poikkeuksellisen palvelualttiuden kuin yritysten kyvyn luoda elämyksiä, turvallisuuden tunnetta ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. Finalisteja yhdistää halu tehdä arjesta sujuvampaa, tarjota yksilöllisiä ratkaisuja ja jättää asiakkaalle positiivinen muistijälki jokaisella kohtaamiskerralla. Monia finalisteja kuvailtiin paikoiksi, joissa asioinnista jää hyvä mieli ja joihin palataan yhä uudelleen erinomaisen palvelukokemuksen vuoksi.

Finalistit 2026

AvainSuutari, Savonlinna

Huikeaa ammattitaitoa ja henkilökohtaista palvelua. Asiakkaiden mukaan AvainSuutari tunnetaan ystävällisestä palveluasenteestaan, nopeista ratkaisuistaan ja siitä, että asioinnista jää aina hyvä mieli.

Bistro Holvi, Mikkeli

Laadukasta ruokaa ja lämmin vastaanotto kerta toisensa jälkeen. Ehdotuksissa korostuivat erityisesti iloinen palvelu, viihtyisä tunnelma sekä kyky saada jokainen asiakas tuntemaan itsensä tervetulleeksi.

Camping Kiviniemi, Kangasniemi

Aitoa välittämistä ja rentoa vieraanvaraisuutta. Asiakkaat arvostavat erityisesti alueen lämminhenkistä tunnelmaa, avuliasta palvelua ja tunnetta siitä, että vieraita kohdataan ihmisinä eikä pelkkinä asiakkaina.

Kantolan Rengas, Mikkeli

Asiantuntevaa palvelua ja asiakkaan tarpeiden huomioimista. Kantolan Rengas kerää kiitosta asiantuntevasta henkilökunnastaan, luotettavasta palvelustaan sekä vahvasta sitoutumisestaan paikalliseen elinvoimaan.

Kenkäkauppa Raitalaakso, Pieksämäki

Erikoiskaupan osaamista ja palvelua, joka ylittää odotukset. Asiakkaat arvostavat laajaa valikoimaa, asiantuntevaa palvelua sekä henkilökunnan halua löytää ratkaisu asiakkaan tarpeisiin tilanteessa kuin tilanteessa.

Kotileipomo Siiskonen, Juva

Sydämellistä palvelua, korkeaa laatua ja vahvaa paikallisuutta. Asiakkaiden mukaan Kotileipomo Siiskonen tarjoaa tuotteiden lisäksi kohtaamisia, elämyksiä ja arjen ilon hetkiä, joiden vuoksi yrityksellä on uskollinen asiakaskunta ympäri Etelä-Savoa.

LakelandGTE, Puumala

Unohtumattomia Saimaa-elämyksiä aidolla vieraanvaraisuudella. Yritys saa kiitosta persoonallisista opastuspalveluistaan sekä tavastaan esitellä Saimaata lämpimästi niin kotimaisille kuin kansainvälisille vieraille.

MiX Studio, Mikkeli

Enemmän kuin harrastus – yhteisö, jossa jokainen saa loistaa. Asiakkaat nostavat esiin yksilöllisen ohjauksen, turvallisen ilmapiirin sekä yhteisöllisyyden, joka tukee harrastajia kaikenikäisinä.

Room304, Savonlinna

Ammattitaitoista palvelua ja välittömiä asiakaskohtaamisia. Asiakkaat kiittävät yrityksen lämminhenkistä ilmapiiriä, huolellista työnjälkeä sekä kulttuuria, jossa osaamista vaalitaan ja uusia tekijöitä tuetaan.

Tarjan MuotiPuoti, Mäntyharju

Persoonallinen hyvän mielen puoti, joka hurmaa palvelulla ja omaleimaisuudellaan. Asiakkaat arvostavat lämminhenkistä palvelua, vahvaa osaamista sekä ainutlaatuista konseptia.

"Tämän vuoden finalistijoukko osoittaa jälleen, kuinka paljon Etelä-Savosta löytyy laadukasta, asiakaslähtöistä ja sydämellä tehtyä palvelua. Mukana on erilaisia toimialoja, mutta kaikkia yhdistää halu ylittää asiakkaan odotukset ja kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti", sanoo kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Saara Liukkonen.

Ehdotuksissa annettujen perusteluiden ja mysteerishoppauksien avulla valiokunta valitsee finalisteista voittajan, joka kruunataan Palvelun aateliksi Etelä-Savon Yrittäjägaalassa tammikuussa 2027.

Palvelun aatelia -kilpailua ovat mahdollistamassa yhteistyössä Etelä-Savon kauppakamari, Etelä Savon maakuntaliitto, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, MEKS Kaakko, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, MPY Telecom Oy, Mäntyharjun kunta, OP Suur-Savo, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, Rantasalmen kunta, SaaraLiu, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta.