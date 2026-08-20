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Mitä Suomessa ajatellaan työperäisestä maahanmuutosta? Tuhannet kutsutaan mukaan laajaan kansalaiskeskusteluun

1.9.2026 01:00:00 EEST | Sitra | Tiedote

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Suomessa asuvien näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta kartoitetaan lähikuukausina ennennäkemättömän laajasti. Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämissä keskusteluissa hyödynnetään useita osallistumisen menetelmiä. Keskustelujen pohjalta syntyy aiempaa kattavampi kuva kansalaisten mielipiteistä, mikä tukee työperäistä maahanmuuttoa koskevaa päätöksentekoa.

Topias Dean Sitra

Suomessa selvitetään ensimmäistä kertaa kansalaisten näkemyksiä useiden osallistumismenetelmien avulla yhteiskunnallisesti haastavassa ja mielipiteitä jakavassa aiheessa.

Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän työn tavoitteena on saada tuhansia ihmisiä osallistumaan työperäistä maahanmuuttoa koskeviin kansalaisdialogeihin, matalan kynnyksen verkkokeskusteluun sekä aihetta syvällisesti käsittelevään, puntaroivaan kansalaiskokoukseen.

Keskustelut alkoivat toukokuussa ja ne päättyvät helmikuussa 2027. Keskusteluista kertyvä tieto kootaan lopuksi yhteen ja julkaistaan ennen eduskuntavaaleja. Tietopaketti tarjoaa poliittisille päättäjille ja virkahenkilöille nykyistä vankemmat lähtökohdat valmistella ja tehdä työperäistä maahanmuuttoa koskevia päätöksiä.

Kansalaisten osallistumista on hyödynnetty menestyksekkäästi vaativien yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemisessa monissa maissa, kuten Irlannissa ja Ranskassa (englanniksi).

”Kansalaisten laaja osallistuminen voi auttaa myös Suomea löytämään ratkaisuja mielipiteitä jakavissa, yhteiskunnallisesti merkittävissä aiheissa. Samalla Suomen on tärkeää lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä lisää luottamusta ja vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa”, painottaa Sitran Demokratiainnovaatiot-ohjelman johtaja Hannu-Pekka Ikäheimo.

Työperäinen maahanmuutto valikoitui aiheeksi, sillä se kytkeytyy laajasti Suomen talouskasvuun, väestökehitykseen, osaamiseen ja yhteiskunnalliseen luottamukseen. Sitran tehtävänä tunnistaa ja ennakoida yhteiskunnallisia haasteita, kehittää niihin ratkaisuja ja viedä ratkaisuja laajasti käyttöön yhteiskunnan hyödyksi.

Verkkokeskustelu käy vilkkaana Voxit-alustalla


Suomessa asuvien näkemyksiä työperäisestä maahanmuutosta kerätään parhaillaan verkkokeskustelussa Voxit-nimisellä alustalla. Se on suurten joukkojen rakentavaan keskusteluun tarkoitettu alusta, jonka käyttö on nopeaa ja helppoa vaikkapa omalla puhelimella.

Alustalla kaikki Suomessa asuvat voivat äänestää työperäistä maahanmuuttoa koskevia väitteitä olemalla samaa tai eri mieltä tai ohittamalla väitteen. Osallistujat voivat lisäksi ehdottaa keskusteluun omia väitteitään. Keskustelua käydään anonyymisti ja kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muiden lisäämiä väitteitä ei voi kommentoida.

Tavoitteena on saada Voxit-keskusteluun jopa 10 000 osallistujaa. Ensimmäisen viikon aikana keskusteluun on jo osallistunut yli 3 200 Suomessa asuvaa ja ääniä on annettu lähes 145 000 kappaletta.

Keskustelussa annettuja ääniä analysoimalla voidaan tunnistaa, mistä työperäiseen maahanmuuttoon liittyvistä seikoista Suomessa asuvien keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys ja missä teemoissa mielipiteet eriävät.

“Keskustelu alustalla käy vilkkaana. Osallistujia ovat puhuttaneet erityisesti työelämän muutoksiin, kulttuuriin ja kieleen liittyvät kysymykset sekä työperäisen maahanmuuton periaatteet, lupaprosessit ja säätely. Myös yhteiskunnan ja työmarkkinoiden eriytyminen tuntuvat herättävän keskustelua” kuvaa johtava asiantuntija Elli Saari valtionyhtiö Motivasta, joka vastaa keskustelun käytännön toteutuksesta.

Keskustelu jatkuu Voxit-alustalla 20.9.2026 saakka.

Kansalaiskokous pureutuu aiheeseen syvällisesti


Marraskuussa laaja kansalaiskeskustelu huipentuu puntaroivaan kansalaiskokoukseen. Se perehtyy työperäiseen maahanmuuttoon syvällisesti, käy fasilitoidusti keskustelua ja punnitsee eri näkökulmia. Lopuksi kansalaiskokous tuottaa harkitun ja perustellun kannanoton sekä konkreettisia ratkaisuehdotuksia päättäjille.

Kansalaiskokoukseen kutsuttavat valitaan satunnaisotannalla. Kutsukirjeet postitetaan syyskuun alussa 20 000:lle Suomessa asuvalle. Tästä joukosta valitaan kansalaiskokoukseen sata osallistujaa niin, että joukko edustaa mahdollisimman hyvin väestöä.

Nyt järjestettävä kansalaiskokous on suurin Suomessa koskaan toteutettu suosituksia laativa kansalaiskokous.

Kansalaiskokouksen järjestää Turun yliopiston Demokratian uudistamisen tutkimusryhmä. Turun yliopiston tutkijat vastaavat myös kuukausia jatkuvan kansalaisosallistumisen kokonaisuuden vaikutustenarvioinnista. Koko hankkeen loppuarvio on määrä julkaista syyskuuhun 2027 mennessä. Kansalaisten näkemyksiä hyödynnetään jo prosessin aikana eri julkishallinnon organisaatiossa.

Yhteystiedot:


Hannu-Pekka Ikäheimo, ohjelmajohtaja, Sitra
hannu-pekka.ikaheimo@sitra.fi, p. +358 294 618 253

Elli Saari, johtava asiantuntija, valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva
elli.saari@motiva.fi, +358 (0) 961 225 011

Antti Koistinen, viestinnän johtava asiantuntija, Sitra (haastattelupyynnöt)
antti.koistinen@sitra.fi, p. +358 294 618 384

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Tietoja julkaisijasta

Sitra on tulevaisuustalo, joka auttaa Suomea uudistumaan. Ennakoimme tulevaa. Etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja huomisen haasteisiin. Edistämme Suomen hyvinvointia ja vauhditamme talouden kestävää kasvua. Parempi tulevaisuus vaatii tekoja jo tänään.

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