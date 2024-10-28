Ympäristöministeriö lähettää mediakutsut jatkossa valtioneuvoston mediapalvelun kautta
31.8.2026 15:17:51 EEST | Ympäristöministeriö | Tiedote
Ympäristöministeriön mediakutsut tilataan 1.9.2026 alkaen valtioneuvoston mediapalvelusta. Valtioneuvoston mediapalvelu on toimituksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
Lisätietoja:
Ulla Ahonen
viestintäasiantuntija
ulla.ahonen@gov.fi
p. 029 516 1198
Valtioneuvoston kanslia
Ympäristöministeriön viestintätiimi
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Miljöskadeavgifter börjar tas ut den 1 januari 202528.10.2024 09:01:26 EET | Pressmeddelande
Den nya miljöskadefondens verksamhet inleds den 1 januari 2025, och samtidigt börjar också miljöskadeavgifter tas ut. Betalningsskyldigheten gäller tusentals verksamhetsutövare. Miljöskadeavgiften tas ut antingen som engångsavgift eller årligen. Nästa år ska miljöskadeavgifter av engångsnatur på 400 euro betalas till fonden för sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön.
Kutsu kiertotalousohjelman julkistustilaisuuteen 13.1.20218.1.2021 08:00:00 EET | Kutsu
Media on tervetullut seuraamaan uuden Kiertotalouden strategisen ohjelman julkistusta. Ohjelmassa ehdotetaan hallitukselle tavoitteita ja toimia, joilla kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelma pyrkii tarjoamaan ratkaisuja hillitä luonnonvarojen tuhlausta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä sekä vahvistaa taloutta ja työllisyyttä. Aika: keskiviikko 13.1. klo 9.00-10.30. Paikka: Virtuaalisen tilaisuuden Zoom-linkki Ilmoittautuminen 12.1. mennessä tämän linkin välityksellä Puheenvuorot: Kiertotalousohjelmaehdotuksen esittely, Kiertotalousohjelmaa valmistelleen ohjausryhmän puheenjohtaja työelämäprofessori Reijo Karhinen Ehdotusten kommentointi ja Kiertotalousohjelman jatko, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen Eväitä toimeenpanoon, Business Finland Oy:n johtokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen Miten muutos tehdään - paneelikeskustelu Jussi Aho, toimitusjohtaja, Fira Oy, Kiertotalousohjelman Ki
Finländarna slarvar med att sortera bioavfall – miljönyttan med separat insamling obekant21.10.2020 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
Det finns mycket att förbättra när det gäller sorteringen av bioavfall. Uppemot 60 procent av bioavfallet slängs i blandavfallet. Det innebär att cirka en tredjedel av blandavfallet utgörs av bioavfall – också i fastigheter där det ordnats separat insamling. Hushållen känner inte till nyttan med att sortera bioavfallet och vad avfallet sedan används till. Man är inte medveten om hur avfall uppkommer och hur man kan lägga om sina sorteringsrutiner. I dag inleds kampanjen Älska en smula, som uppmuntrar finländarna att minska matsvinnet och sortera bioavfall hemma, på arbetsplatsen och under semestern. Republikens president Sauli Niinistö är kampanjens beskyddare. Av det bioavfall vi sorterar i Finland framställs biogas, gödselfabrikat för jord- och skogsbruket och mull för anläggning av grönområden. Om allt det bioavfall som uppkommer i hushållen sorteras och omvandlas till biogas, räcker biogasen till 90 000 gasbilar. När bioavfallet slängs bland övrigt avfall går det till spillo, och d
Suomalaiset laiskoja lajittelemaan biojätettä – erilliskeräyksen ympäristöhyötyjä ei tunnisteta21.10.2020 07:00:00 EEST | Tiedote
Biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia. Sitä on sekajätteestä noin kolmasosa – myös kiinteistöissä, joissa erilliskeräys on järjestetty. Kotitalouksissa ei tunneta biojätteen lajittelun hyötyjä ja jätteen jatkokäyttöä. Jätteen syntymistä ei tunnisteta eikä omia lajittelurutiineja osata muuttaa.
Vedenhaltija Ahdin nimipäivätoive: hae rahoitusta vesistökunnostushankkeisiin16.6.2020 09:33:55 EEST | Tiedote
Suomessa voi nauttia upeista vesistöistä ja Itämerestä mutta maassamme on myös runsaasti vesiä, jotka kaipaavat kunnostamista. Rehevöityvät, mataloituvat ja umpeen kasvavat vesistöt tarvitsevat kunnostajia, ja kunnostajat tarvitsevat sekä tietoa että rahaa. Työtä tarvitaan myös patojen, perkauksen, kuivatuksen ja vesistörakentamisen aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. Vedenjumala Ahdin nimipäivän 21.6. kynnyksellä vesiensuojelun tehostamisohjelma kannustaa hakemaan rahoitusta kunnostushankkeisiin. ”Paikallinen yhteistyö ja aktiivisuus antavat virtaa vesistökunnostukseen. Jokainen panos lähivesien hoitoon tuo elinvoimaa alueelle, parantaa mahdollisuuksia nauttia vesistöistä ja auttaa vesiluontoa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo. Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) syksyllä mutta jo kesän aikana on