Diak nousi ammattikorkeakoulujen kärkijoukkoon tuloksellisuudessa
1.9.2026 07:50:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulu sijoittui toiseksi valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen vertailussa, jossa tarkastellaan korkeakoulujen tuloksia suhteessa niiden kokoon ja toimintaedellytyksiin. Osviitta-mittaritulokset 2026 -raportti nostaa esiin erityisesti Diakista valmistuneiden vahvan työllistymisen, YAMK-koulutuksen kasvun sekä uusien opiskelijoiden määrän kehityksen.
Raportin analyysin mukaan Diak ylittää tulospotentiaalinsa selvästi ja kuuluu Suomen tuloksellisimpiin ammattikorkeakouluihin suhteessa kokoonsa. Vuosi sitten Diakin sijoitus oli seitsemäs.
Raportissa tarkastellaan muun muassa koulutuksen vaikuttavuutta, valmistuneiden työllistymistä, tutkintomääriä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä opiskelijarekrytointia.
– Tulos kertoo ennen kaikkea henkilöstömme, opiskelijoidemme ja kumppaneidemme pitkäjänteisestä työstä. Olemme onnistuneet yhdistämään laadukkaan koulutuksen, vahvan työelämäyhteistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavalla, joka näkyy myös tuloksissa, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Työllistyminen vahvana kilpailuetuna
Raportin mukaan Diakin vahvimpia osa-alueita on valmistuneiden erinomainen työllistyminen. Työllistymismittarissa Diak sijoittuu koko ammattikorkeakoulukentän kärkeen suhteessa kokoonsa.
Lisäksi Diak menestyi erityisen hyvin ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavien opiskelijoiden määrässä, YAMK-tutkinnoissa sekä julkaisutoiminnassa. Myös valmistuneiden laadullista työllistymistä kuvaavat uraseurantatulokset olivat vahvoja.
YAMK-koulutuksen kasvu jatkuu
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat yksi Diakin vahvimmista kasvualoista. Raportin mukaan Diakin YAMK-tutkintojen määrä kasvoi vuoden 2025 aikana merkittävästi, mikä nostaa korkeakoulun valtakunnalliseen kärkeen myös tällä mittarilla.
– Kasvu kertoo ihmisten tarpeesta syventää osaamistaan ja kehittää asiantuntijuuttaan sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloilla, Komulainen kertoo.
Tulokset tukevat Diakin strategiaa
Diakin strategian keskiössä ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhdenvertaisuuden edistäminen ja työelämää uudistava osaaminen.
– Osviitan raportin tulokset osoittavat, että Diak onnistuu tuottamaan sekä opiskelijoille että yhteiskunnalle merkittävää lisäarvoa. Diak on vaikuttava ja tuloksellinen korkeakoulu, jonka opiskelijat työllistyvät hyvin ja joka vastaa työelämän tarpeisiin, Komulainen toteaa.
Mikä Osviitta-mittaritulokset 2026 -raportti?
Osviitta Mittaritulokset 2026 on Viivain Oy:n tuottama raportti, joka vertailee ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta julkisten tilastojen perusteella. Raportin tavoitteena on arvioida korkeakoulujen tuloksia suhteessa niiden kokoon ja toimintaedellytyksiin.
Raportissa tarkastellaan muun muassa tutkintojen määrää, valmistuneiden työllistymistä, opiskelijarekrytointia, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä muita korkeakoulujen rahoitusmalliin liittyviä mittareita. Raportin luvut ovat vuodelta 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati KomulainenToimitusjohtaja-rehtoriDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:046 856 7347kati.komulainen@diak.fi
Aura VuorenrinneViestintä- ja markkinointijohtajaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 2577aura.vuorenrinne@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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