Eläke kasvaa nopeimmin työuran huippuvuosina – seuraa omaa kertymääsi työeläkeotteelta

Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreen arvion mukaan vuoden 2025 aikana 25-vuotiaalle kertyi uutta kuukausieläkettä keskimäärin 30 euroa. Kolmekymppisen kuukausieläke kasvoi keskimäärin 39 euroa ja nelikymppisen 48 euroa vuodessa.

Työuran huippuvuosina eläkekertymä kasvaa yleensä nopeimmin. Viisikymppiselle kertyi vuonna 2025 uutta työeläkettä keskimäärin 57 euroa.

Vuosi 2025 oli viimeinen vuosi, kun 53–62‑vuotiaille kertyi työeläkettä 1,7 prosentilla normaalin 1,5 prosentin sijaan. Korotetun prosentin seurauksena keskimäärin eniten eläkettä vuonna 2025 kertyi 54-vuotiaille eli vuonna 1971 syntyneille. Heidän tuleva eläkkeensä kasvoi vuoden aikana 63 euroa.

ETK:n arvioissa ovat mukana kaikki Suomessa asuvat työeläkevakuutetut, jotka eivät ole eläkkeellä, riippumatta siitä, ovatko he olleet työssä vuoden aikana.

Eläkekertymä kasvaa työuran edetessä

Tuoreet eläkearviot laskenut ETK:n matemaatikko Sampo Lappo korostaa palkkakehityksen merkitystä työeläkkeelle. Työuran keskivaiheen jälkeen palkkataso paranee monilla. Se näkyy eläkekertymässäkin tuntuvana nousuna.

– Työeläke kertyy vähitellen. Kolme- tai nelikymppisenäkään ei tarvitse olla huolissaan, vaikka eläkettä olisi ehtinyt kertyä euromääräisesti vasta pienehkö summa, kunhan työurasta tulee riittävän pitkä, Lappo toteaa.

ETK:n rekisteritietojen mukaan 40-vuotiaille suomalaisille oli vuoden 2025 lopussa kertynyt keskimäärin 696 euron suuruinen kuukausieläke. 50-vuotiailla vastaava kuukausieläkekertymä oli 1 218 euroa ja 60-vuotiailla 1 777 euroa.

Arviot on laskettu Suomessa asuville työeläkevakuutetuille, jotka eivät olleet vuoden 2025 lopussa työeläkkeellä. Niissä on otettu huomioon eri ikäluokille arvioidut elinaikakertoimet, jotka pienentävät nuorempien ikäluokkien kuukausieläkkeitä suhteessa vanhempiin ikäluokkiin.

Työeläkeote auttaa tekemään parempia valintoja

Työeläke perustuu koko työuran aikaisiin ansioihin. Lisäksi eläkettä kertyy mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja perhevapaiden ajalta sekä tutkintojen suorittamisesta.

Kun oma elämäntilanne muuttuu, eläkekertymän seuraaminen tulee tärkeäksi.

– Työeläkeote antaa ajantasaisen kuvan siitä, paljonko ja miten eläkettä on tähän mennessä kertynyt. Otteen tarkistaminen auttaa ymmärtämään omaa tilannetta ja tekemään tarvittaessa valintoja. Kannattaa myös kokeilla Työeläke.fi-palvelussa laskureita, joilla saa näppärästi arvioita tulevasta eläkkeestä, Sampo Lappo kertoo.

Näin voit vaikuttaa oman työeläkkeesi suuruuteen





Tee ansiotöitä

Työeläkettä kertyy vuosiansioiden perusteella palkansaajalla 17 vuoden ja yrittäjillä 18 vuoden iästä alkaen. Ennen vuotta 2005 eläkettä alkoi kertyä 23 vuoden iästä alkaen.





Työeläkettä kertyy vuosiansioiden perusteella palkansaajalla 17 vuoden ja yrittäjillä 18 vuoden iästä alkaen. Ennen vuotta 2005 eläkettä alkoi kertyä 23 vuoden iästä alkaen. Lykkää eläkkeen aloittamista

Mitä pidempään jatkat työssä, sitä enemmän eläkettä kertyy. Eläkkeen aloittamisen siirtäminen alinta vanhuuseläkeikää myöhemmäksi tuo lisäksi eläkkeeseen lykkäyskorotuksen ja voi kasvattaa työeläkettä tuntuvasti.





Mitä pidempään jatkat työssä, sitä enemmän eläkettä kertyy. Eläkkeen aloittamisen siirtäminen alinta vanhuuseläkeikää myöhemmäksi tuo lisäksi eläkkeeseen lykkäyskorotuksen ja voi kasvattaa työeläkettä tuntuvasti. Tee töitä eläkkeen rinnalla

Myös eläkkeen aikana tehtävä työ kerryttää lisää eläkettä. Tästä työstä kertynyt eläke on haettava erikseen maksuun ylimmässä vanhuuseläkeiässä. Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyneen uuden eläkkeen voi hakea maksuun silloin kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.





Myös eläkkeen aikana tehtävä työ kerryttää lisää eläkettä. Tästä työstä kertynyt eläke on haettava erikseen maksuun ylimmässä vanhuuseläkeiässä. Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyneen uuden eläkkeen voi hakea maksuun silloin kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Tarkista työeläkeotteesi säännöllisesti

Työeläkeotteelta näet, mistä sinulle on kertynyt eläkettä tähän mennessä ja kuinka paljon. Tarkista omat tietosi säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain. Tämä on tärkeää, sillä tuleva eläkkeesi lasketaan otteen tietojen perusteella. Ote ei sisällä mahdollista kansaneläkettä. Otteen voi tarkistaa joko oman eläkelaitoksen sivulta tai Työeläke.fi-palvelun kautta.

Aiheesta lisää

Tarkista työeläkeotteesi (Työeläke.fi)

Arvioi tuleva eläkkeesi laskurilla (Työeläke.fi)

Eri ikäisille karttuneet eläkkeet (Etk.fi)

Matemaatikko Sampo Lappo, puh. 029 411 2390, etunimi.sukunimi(at)etk.fi