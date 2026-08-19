Pohjoismainen tekoälymarkkina jatkaa konsolidoitumistaan: Solita ostaa tanskalaisen tekoäly- ja datayhtiö Heyran
1.9.2026 07:45:00 EEST | Solita | Tiedote
Solita kertoi tänään ostaneensa Kööpenhaminassa toimivan tekoäly- ja datakonsultointiyhtiö Heyran. Yrityskaupan myötä Solita jatkaa kasvuaan Tanskassa ja vahvistaa asemaansa pohjoismaisilla tekoälymarkkinoilla. Järjestely tukee yhtiöiden yhteistä tavoitetta rakentaa johtava eurooppalainen AI- ja datayhtiö seuraavaa tekoälymurroksen vaihetta varten.
Kööpenhaminalaisen Heyran perustivat vuonna 2021 Luis Werner Grau ja David Gabor. Aiemmin tänä vuonna Heyra yhdistyi Pyne-yhtiön kanssa, jonka perustivat Michael Skaarup Jørgensen ja Rafael Zincke. Heyralla on tällä hetkellä 50 tekoäly- ja data-asiantuntijaa. Perustajat ja Heyran koko henkilökunta jatkavat yhtiön palveluksessa sen liittyessä osaksi Solita-konsernia. Heyra jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä Kööpenhaminassa.
Yrityskauppa vahvistaa Solitan asemaa yhtenä Euroopan johtavista AI- ja datayhtiöistä, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia, vaikuttavia ja eurooppalaiseen digitaaliseen suvereniteettiin perustuvia ratkaisuja eri puolilla Eurooppaa.
"Tekoäly on siirtymässä lupauksista todelliseksi, maailmaa muuttavaksi voimaksi. Markkinan kypsyessä asiakkaat etsivät kumppaneita, jotka pystyvät yhdistämään nopeuden, mittakaavan ja syvän toimialaosaamisen vahvaan tietoturvaan sekä eurooppalaista digitaalista suvereniteettia tukeviin ratkaisuihin. Tämä kehitys vauhdittaa markkinan konsolidoitumista”, avaa Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Heyra on alusta saakka rakennettu täysin tekoälyosaamisen ympärille. Yhdistämällä voimamme Heyran kanssa vahvistamme entisestään kykyämme auttaa asiakkaitamme muuttamaan tekoäly todelliseksi liiketoimintavaikutukseksi.”
Yksi Tanskan nopeimmin kasvavista tekoälykonsultointiyhtiöistä
Heyra on noussut Tanskan AI-konsultointimarkkinan nopeimmin kasvavien yhtiöiden joukkoon vain muutamassa vuodessa. Sen asiakkaita ovat muun muassa Danske Bank, Novo Nordisk Foundation, Carlsberg, InstallatørGruppen, Pas NormalStudios ja Vivino. Yhtiö on erikoistunut operatiiviseen tekoälyyn, jonka avulla yritykset voivat integroida tekoälyn osaksi päivittäistä toimintaansa ja luoda kestävää arvoa. Molemmat yhtiöt työskentelevät johtavien teknologiakumppaneiden, kuten Databricksin, Snowflaken ja Microsoftin, kanssa.
”Heyra perustettiin auttamaan asiakkaita muuttamaan tekoäly ja data todelliseksi liiketoiminta-arvoksi. Yhdessä Solitan kanssa voimme rakentaa jotain suurempaa: johtavan eurooppalaisen tekoäly- ja datayhtiön, jonka perustana ovat vahva osaaminen, yhteiset arvot ja kykymme luoda asiakkaillemme tuloksia”, kommentoi Heyran toinen perustaja ja toimitusjohtaja Luis Werner Grau. ”Tekoälyn nopea kehitys ja markkinan kiihtyvä konsolidoituminen ovat laajentaneet käsitystämme siitä, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Odotamme innolla, että pääsemme rakentamaan Heyran seuraavaa vaihetta yhdessä Solitan kanssa.”
Solita vahvistaa asemaansa Tanskassa
Yrityskauppa vahvistaa entisestään Solitan läsnäoloa Tanskassa. Yritysoston myötä Solitan Tanskan-yhtiöissä, mukaan lukien Solita A/S, Intellishore ja Heyra, työskentelee nyt yli 300 henkilöä. Suomessa pääkonttoriaan pitävä Solita työllistää yli 2200 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.
”Heyra on rakentanut lyhyessä ajassa vahvan AI-liiketoiminnan erittäin osaavan henkilöstön voimin ja tukee jo nyt joitakin Tanskan merkittävimmistä yrityksistä niiden tekoälymuutoksessa. Yhdessä asemamme luotettavana johtavien tekoälytoimijoiden, kuten Anthropicin ja Mistralin kumppanina vahvistuu, ja kasvatamme kykyämme ratkaista monimutkaisia ja vaikuttavia data- ja tekoälyhaasteita”, kommentoi Solitan kansainvälisestä laajentumisesta vastaava johtaja Peter Barkman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Solita, Ossi Lindroos, CEO,
+358 40 750 7637, ossi.lindroos@solita.fi
Solita, Peter Barkman, Executive Vice President, International Expansion,
+358 50 310 065, peter.barkman@solita.fi
Heyra, Luis Werner Grau, co-founder, CEO,
+45 31 41 06 64, luis@heyra.io
Kuvat
Heyra lyhyesti
Heyra on Kööpenhaminassa toimiva AI- ja datakonsultointiyhtiö, joka auttaa organisaatioita muuttamaan datan ja tekoälyn käytännön liiketoiminta-arvoksi. Luis Werner Graun ja David Gaborin perustama Heyra ratkaisee monimutkaisia liiketoimintahaasteita yhdistämällä syvän teknisen osaamisen käytännönläheiseen ja yhteistyöhön perustuvaan lähestymistapaan. heyra.io
Solita lyhyesti
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2200 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
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