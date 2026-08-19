Pohjoismainen tekoälymarkkina jatkaa konsolidoitumistaan: Solita ostaa tanskalaisen tekoäly- ja datayhtiö Heyran

Kööpenhaminalaisen Heyran perustivat vuonna 2021 Luis Werner Grau ja David Gabor. Aiemmin tänä vuonna Heyra yhdistyi Pyne-yhtiön kanssa, jonka perustivat Michael Skaarup Jørgensen ja Rafael Zincke. Heyralla on tällä hetkellä 50 tekoäly- ja data-asiantuntijaa. Perustajat ja Heyran koko henkilökunta jatkavat yhtiön palveluksessa sen liittyessä osaksi Solita-konsernia. Heyra jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä Kööpenhaminassa.

Yrityskauppa vahvistaa Solitan asemaa yhtenä Euroopan johtavista AI- ja datayhtiöistä, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia, vaikuttavia ja eurooppalaiseen digitaaliseen suvereniteettiin perustuvia ratkaisuja eri puolilla Eurooppaa.

"Tekoäly on siirtymässä lupauksista todelliseksi, maailmaa muuttavaksi voimaksi. Markkinan kypsyessä asiakkaat etsivät kumppaneita, jotka pystyvät yhdistämään nopeuden, mittakaavan ja syvän toimialaosaamisen vahvaan tietoturvaan sekä eurooppalaista digitaalista suvereniteettia tukeviin ratkaisuihin. Tämä kehitys vauhdittaa markkinan konsolidoitumista”, avaa Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos. ”Heyra on alusta saakka rakennettu täysin tekoälyosaamisen ympärille. Yhdistämällä voimamme Heyran kanssa vahvistamme entisestään kykyämme auttaa asiakkaitamme muuttamaan tekoäly todelliseksi liiketoimintavaikutukseksi.”

Yksi Tanskan nopeimmin kasvavista tekoälykonsultointiyhtiöistä

Heyra on noussut Tanskan AI-konsultointimarkkinan nopeimmin kasvavien yhtiöiden joukkoon vain muutamassa vuodessa. Sen asiakkaita ovat muun muassa Danske Bank, Novo Nordisk Foundation, Carlsberg, InstallatørGruppen, Pas NormalStudios ja Vivino. Yhtiö on erikoistunut operatiiviseen tekoälyyn, jonka avulla yritykset voivat integroida tekoälyn osaksi päivittäistä toimintaansa ja luoda kestävää arvoa. Molemmat yhtiöt työskentelevät johtavien teknologiakumppaneiden, kuten Databricksin, Snowflaken ja Microsoftin, kanssa.



”Heyra perustettiin auttamaan asiakkaita muuttamaan tekoäly ja data todelliseksi liiketoiminta-arvoksi. Yhdessä Solitan kanssa voimme rakentaa jotain suurempaa: johtavan eurooppalaisen tekoäly- ja datayhtiön, jonka perustana ovat vahva osaaminen, yhteiset arvot ja kykymme luoda asiakkaillemme tuloksia”, kommentoi Heyran toinen perustaja ja toimitusjohtaja Luis Werner Grau. ”Tekoälyn nopea kehitys ja markkinan kiihtyvä konsolidoituminen ovat laajentaneet käsitystämme siitä, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Odotamme innolla, että pääsemme rakentamaan Heyran seuraavaa vaihetta yhdessä Solitan kanssa.”

Solita vahvistaa asemaansa Tanskassa

Yrityskauppa vahvistaa entisestään Solitan läsnäoloa Tanskassa. Yritysoston myötä Solitan Tanskan-yhtiöissä, mukaan lukien Solita A/S, Intellishore ja Heyra, työskentelee nyt yli 300 henkilöä. Suomessa pääkonttoriaan pitävä Solita työllistää yli 2200 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

”Heyra on rakentanut lyhyessä ajassa vahvan AI-liiketoiminnan erittäin osaavan henkilöstön voimin ja tukee jo nyt joitakin Tanskan merkittävimmistä yrityksistä niiden tekoälymuutoksessa. Yhdessä asemamme luotettavana johtavien tekoälytoimijoiden, kuten Anthropicin ja Mistralin kumppanina vahvistuu, ja kasvatamme kykyämme ratkaista monimutkaisia ja vaikuttavia data- ja tekoälyhaasteita”, kommentoi Solitan kansainvälisestä laajentumisesta vastaava johtaja Peter Barkman.