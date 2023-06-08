Kansalaisaloite ajaa saunomista ja avantouintia liikunta- ja kulttuurietujen piiriin



Kutsu kampanjan lanseeraustilaisuuteen tiedotteen perässä



Saunominen on erottamaton osa suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria. Suomalainen saunakulttuuri merkittiin vuonna 2020 Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön edustavaan luetteloon. Saunomisen yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin on myös tutkittu laajasti.

Tästä huolimatta työnantajan tarjoamaa liikunta- ja kulttuurietua ei voi käyttää yleisissä saunoissa saunomiseen tai avantouintiin.

Aloitteen alullepanija Suomen Saunaseura toivoo, että saunomisen asemaa verotuksessa arvioidaan uudelleen suhteessa sen kulttuuriseen merkitykseen ja hyvinvointia edistävään rooliin.

– Kun hallitus esittää liikunta- ja kulttuuriedun käyttöalan laajentamista uusiin kohteisiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen, on perusteltua kysyä, miksi sauna jää edelleen ulkopuolelle. Suomessa saunominen ei ole marginaalinen harrastus, vaan osa ihmisten arkea, kulttuuria ja hyvinvointia. Nykyistä rajausta on vaikea ymmärtää, sanoo Suomen Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi.

Hallitus on esittänyt liikunta- ja kulttuuriedun käyttöalan laajentamista fyysistä aktiivisuutta edellyttäviin luontoharrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen. Samalla verovapaan edun enimmäismäärä esitetään nostettavaksi 400 eurosta 540 euroon.

Saunominen ja avantouinti eivät sisälly esitettyyn laajennukseen. Setelillä saunaan -aloite nostaa esiin kysymyksen siitä, miksi suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeuksellisen vahvan kulttuurisen aseman omaava saunominen jää edelleen edun ulkopuolelle.

Uudistus hyödyttäisi erityisesti yleisiä saunoja

Mahdollisuus käyttää liikunta- ja kulttuurietua yleisissä saunoissa voisi tuoda niihin uusia asiakkaita ja vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä. Julkisten saunojen säilyminen ja uusien syntyminen puolestaan pitäisi suomalaisen saunakulttuurin mahdollisimman monen saavutettavissa.

Yleiset saunat ovat myös yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, joissa eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset kohtaavat. Samalla ne mahdollistavat saunomisen niillekin, joilla ei ole omaa saunaa.

– Saunominen on yhteisöllistä toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taustasta, iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Setelillä saunaan -aloitteen tavoitteena ei ole vain lisätä yhtä uutta käyttökohdetta henkilöstöetuihin, vaan vahvistaa suomalaisen saunakulttuurin asemaa ja pitää se elävänä myös tulevaisuudessa, Koskenniemi sanoo.

Setelillä saunaan -kampanjan tueksi on lähdössä laaja joukko suomalaisia: saunaseuroja, yleisiä saunoja, talviuimareita, yksittäisiä suomalaisia sekä julkisuudesta tuttuja nimiä. Kampanjan tukijoita julkistetaan vähitellen kampanjan edetessä.

Näin kansalaisaloite etenee

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy toimenpiteisiin saunomisen ja avantouinnin sisällyttämiseksi työnantajien tarjoamien verovapaiden liikunta- ja kulttuurietujen piiriin.

Setelillä saunaan -kansalaisaloite on allekirjoitettavissa Kansalaisaloitepalvelussa 1.9.2026 alkaen.

Kun aloite on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden aikana, se toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/17793

Setelillä saunaan -verkkosivu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi:

www.setelilläsaunaan.fi

Kutsu medialle: Setelillä saunaan -kampanjan launch 8.9.2026

Tervetuloa Setelillä saunaan -kampanjan lanseeraustilaisuuteen tiistaina 8.9. klo 14–16 Uudelle Saunalle Helsinkiin.

Tilaisuudessa keskustellaan suomalaisen saunakulttuurin merkityksestä, Setelillä saunaan -kansalaisaloitteen tavoitteista sekä siitä, mitä uudistus merkitsisi yleisille saunoille ja saunayrittäjille.

Keskusteluihin osallistuvat muun muassa näyttelijä Antti Reini, laulaja Hanna Pakarinen, tuottaja-näyttelijä Minna Haapkylä sekä yleisten saunojen ja saunakulttuurin asiantuntijoita.

Ohjelma

Klo 13.30 Ovet auki, kahvitarjoilu

Klo 14.00 Tilaisuuden avaus

Suomen Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi ja puheenjohtaja Raine Laurikainen

Klo 14.05 Suomalainen saunakulttuuri Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa

Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio

Klo 14.30 Paneelikeskustelu: suomalainen saunakulttuuri

Antti Reini, Hanna Pakarinen ja Minna Haapkylä

Klo 15.00 Saunan maailmanvalloitus

British Sauna Societyn Mika Meskanen, videotervehdys

Klo 15.15 Paneelikeskustelu: yleiset saunat ja saunayrittäjän näkökulma

Mika Ahonen, Sauna Hermanni

Kimmo Helistö, Uusi Sauna

Klo 15.45–16.00 Keskustelua, haastattelu- ja kuvausmahdollisuus

Tilaisuus striimataan: https://www.youtube.com/live/HiTDntxWW6k

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia ja teetä sekä pientä suolaista ja makeaa.

Tilaisuuden jälkeen median edustajilla on mahdollisuus saunoa.

Aika: tiistai 8.9.2026 klo 14–16, ovet avautuvat klo 13.30

Paikka: Uusi Sauna, Välimerenkatu 10, Helsinki

Ilmoittaudu viimeistään 4.9. osoitteeseen setelillasaunaan@sauna.fi

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erityisruokavalioista ja mainitsethan erikseen, jos toivot vegaanisen tarjoilun.