Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki

Linnanmäen iik!week-kauhufestivaali näkyy tänään Helsingin katukuvassa

1.9.2026 07:01:00 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote

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Linnanmäki toi varhain tiistaiaamuna yli 50 mustaan pukeutunutta hahmoa Helsingin keskustaan juhlistaakseen jo 10. kertaa järjestettävää iik!week-kauhufestivaalia. Tavoitteena on tehdä näyttävästä ennakkotempauksesta vuosittainen perinne ennen syyskuista kauhutapahtumaa.

Pimeyden kätyrit karkasivat Linnanmäeltä osana tempausta varhain tiistaiaamuna.
Pimeyden kätyrit karkasivat Linnanmäeltä osana tempausta varhain tiistaiaamuna. Linnanmäki

Yli viisikymmentä mustaan pukeutunutta hahmoa ilmestyi varhain tiistaiaamuna Helsingin ydinkeskustaan. Tempauksen takana on Linnanmäki, joka tuo iik!week-kauhufestivaalin hetkeksi pois huvipuistosta osana Helsingin katukuvaa ennen 11. syyskuuta alkavaa kauhutapahtumaa. 

Mustaan pukeutuneet hahmot seisovat aamuruuhkan aikaan klo 7–9 välillä Kampin kauppakeskuksen edessä Narinkkatorilla, sekä Kansallisteatterin edustalla Rautatientorilla. Tempauksen tavoitteena on tuoda pala lähestyvän iik!week-kauhufestivaalin tunnelmaa keskelle tavallista arkiaamua.

– Pimeyden kätyrit pääsivät tänä aamuna karkaamaan Linnanmäen porteista kohti Helsingin keskustaa. Toivomme saavamme ne pian takaisin huvipuistoon, jossa niitä voi kohdata jälleen perjantaista 11.9. alkaen. Tänä vuonna iik!week täyttää kymmenen vuotta, ja juhlavuosi tuntui hyvältä hetkeltä tuoda pieni pala tapahtuman tunnelmaa osaksi kaupunkikuvaa, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo. 

– Tänä aamuna kannattaa kuunnella Radio Novaa, jonka kuuntelijoille on luvassa pieniä vihjeitä siitä, mitä näillä kätyreillä saattaisi olla matkassa mukanaan, Järvelä vinkkaa.  

Myös Linnanmäki on saanut iik!week-asun ylleen tempauksen ajaksi. Noin 75 metrin korkeuteen kohoavan vapaapudotustorni Kingin kyydissä matkustaa tiistaiaamun ajan joukko mustanpuhuvia kätyreitä, ja myös laite itse on puettu iik!week-tunnelmaan. 

Kauhu valtaa Linnanmäen syyskuussa 

iik!week-kauhufestivaalin aikaan koko Linnanmäki muuttuu karmivaksi elämysten maailmaksi. Tänä vuonna iik!week järjestetään viikonloppuisin 11.9. – 4.10.2026.  

Tapahtumassa on viisi kauhuteemoitettua aluetta ja neljä erillistä kauhukohdetta. Erillisiin kauhukohteisiin kuuluvat Kammokuja, Zombimarket, Pimeyden Karuselli sekä puiston keskellä, Vesitornissa sijaitseva erityiskohde Painajainen. Kauhukohde Painajaisen suositusikäraja on poikkeuksellisesti 18 vuotta. Koko tapahtuman ikäsuositus on 12 vuotta, ja muiden kauhukohteiden 15 vuotta.  

Linnanmäen tempauksesta tulossa uusi perinne 

Linnanmäen tavoitteena on, että syyskuun alkuun sijoittuva karmiva yllätys nähtäisiin katukuvassa myös tulevina vuosina.  

– Tavoitteemme on tehdä syksyn tempauksesta uusi perinne. Haluamme tuoda Linnanmäen elämyksiä näkyväksi myös huvipuiston ulkopuolella ja olla entistä vahvempi osa Helsingin kaupunkikulttuuria. Syyskuun alku tuntuu siihen luontevalta hetkeltä. Mitä tarkalleen tapahtuu minäkin vuonna, sitä emme kerro etukäteen. Yhden asian voimme kuitenkin luvata: iik! löytää kyllä tiensä kaupunkiin, Järvelä vihjaa. 

Linnanmäen iik!week markkinointitempaus käynnissä Narinkkatorilla ja Rautatientorilla tiistaina 1.9. klo 9.00 saakka. Rautatientorilla haastateltavana myös tempaukseen osallistuva Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä
 
Lisätietoja kauhukohteista, ohjelmasta ja lipuista löytyy osoitteesta www.linnanmaki.fi/teematapahtumat/iikweek.  

Avainsanat

Linnanmäkilasten päivän säätiöhuvipuisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Pimeyden kätyrit karkasivat Linnanmäeltä osana tempausta varhain tiistaiaamuna.
Pimeyden kätyrit karkasivat Linnanmäeltä osana tempausta varhain tiistaiaamuna.
Linnanmäki
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Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.

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