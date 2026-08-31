Koulujen aloitus vauhditti puhelinmyyntiä elokuussa – Apple iPhone 17 nousi myydyimmäksi puhelimeksi
1.9.2026 08:00:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Elokuussa Telian myyntitilastoissa korostui Applen lippulaivapuhelinten suosio, kun taas Androideissa koulujen alku vauhditti edullisempien mallien myyntiä. Älykelloissa lasten kellopuhelinten kysyntä jatkui vahvana.
Apple iPhone 17 ja 17 Pro nousivat elokuussa kärkipaikoille Telian kuluttaja-asiakkaiden myydyimmissä puhelimissa. Samsungin edullisista A-sarjan malleista kolme puhelinta nousi elokuussa ostetuimpien puhelinten kärkiviisikkoon.
"Applen lippulaivapuhelimet olivat suosittuja kuluttajien ja yritysten keskuudessa. Koulujen alku näkyi Telian myyntitilastoissa edullisempien Android-laitteiden suosiossa. Näitä hankitaan perinteisesti nuorille koululaisille, kun on sopiva hetki siirtyä kellopuhelimesta älypuhelimeen", sanoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Kellopuhelin on yhä useamman perheen valinta lapsen ensimmäiseksi digilaitteeksi
Älykelloissa lasten kellopuhelinten suosio jatkui vahvana myös elokuussa. ZTE Kids Watch K2 Pro ja K2 olivat heinäkuun tapaan myydyimpien älykellojen kolmen kärjessä. Westerbergin mukaan kellopuhelinten kasvava kysyntä kertoo perheiden kasvaneesta tietoisuudesta ja odotuksista lapsen ensilaitteelle.
”Kellopuhelin on luonteva ensimmäinen digilaite, sillä sen tärkein tehtävä on yhteydenpito lapseen. Vanhemmat näkevät tärkeänä ominaisuutena myös mahdollisuuden tarkistaa lapsen sijainti, suojata lasta sosiaalisen median haitoilta ja vähentää ruutuaikaa”, toteaa Westerberg.
Apple Watch Series 11 GPS nousi älykellojen myydyimmäksi, ja kymmenen kärkeen mahtui jopa viisi Applen älykelloa. Samsungin uusi Galaxy Watch9 -uutuusmalli veti osakseen vahvan kysynnän heti julkaisun jälkeen.
"Samsungin uutuus Galaxy Watch9 -sarja on saanut erinomaisen vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa. Samalla Applen viisi mallia myydyimpien listalla kertoo, että älykelloja hankitaan yhä useampaan käyttötarpeeseen ja ne nähdään arjessa hyödyllisenä", Patrik Westerberg sanoo.
Elokuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (4) Apple iPhone 17 5G
2 (5) Apple iPhone 17 Pro 5G
3 (2) Samsung Galaxy A17 5G
4 (3) Samsung Galaxy A26 5G
5 (3) Samsung Galaxy A37 5G
6 (7) Honor X5c Plus 4G
7 (-) Honor Magic8 Lite 5G
8 (1) Samsung Galaxy A57 5G
9 (9) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
10 (6) Samsung Galaxy A17 4G
Elokuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (1) Samsung Galaxy A17 5G
2 (3) Samsung Galaxy A37 5G
3 (5) Apple iPhone 17 Pro 5G
4 (9) Apple iPhone 16 5G
5 (4) Apple iPhone 17 5G
6 (6) Samsung Galaxy A56 5G
7 (10) Samsung Galaxy A57 5G
8 (-) Samsung Galaxy S25 5G
9 (-) Samsung Galaxy S26 5G
10 (7) Samsung Galaxy Xcover7 5G
Elokuun myydyimmät älykellot
1 (6) Apple Watch Series 11 GPS
2 (1) ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
3 (2) ZTE Kids Watch K2 4G
4 (3) Apple Watch SE 3 GPS
5 (5) Apple Watch SE 3 GPS-Cellular
6 (-) Samsung Galaxy Watch 8 Classic BT
7 (-) HONOR Choice Watch 2i
8 (-) Samsung Galaxy Watch9 BT
9 (8) Apple Watch Ultra 3 GPS-Cellular
10 (9) Apple Watch Series 11 GPS-Cellular
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