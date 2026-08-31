Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

1.9.2026 07:00:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että viimeisen 12 tunnin aikana Jyväskylässä ja Saarijärvellä havaittiin kaksi automaattista palohälytystä, jotka osoittautuivat vääriksi hälytyksiksi. Lisäksi Jyväskylän Haperontiellä löydettiin hylätty palovaroitin metsästä, mutta ei paloa. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 1.9.2026

Mediatiedote (Tehtävälistaus edelliseltä 12h tunnin ajalta)

31.8.2026, 19.28 automaattinen palohälytys, Jyväskylä

-->ei paloa

31.8.2026, 20.20 automaattinen palohälytys, Saarijärvi

--> Ei paloa

31.8.2026, 23.55 rakennuspalo, pieni, jyväskylä, haperontie

--> Asuinalueen läheiseen metsään oli hylätty palovaroitin, joka alkoi itsekseen hälyttää metsässä. Ei paloa ja pelastustoimi siivosi hylätyn varoittimen pois maastosta. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.8.2026 17:09:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.8.2026 VESILIIKENNEONNETTOMUUS, JUURIKKASAARI, JYVÄSKYLÄ Säynätsalossa Juurikkasaaren edustalla karille ajaneen noin 8-metrisen moottoriveneen hinausta rantaan valmistellaan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja järvipelastajien kesken. Aluksessa olleet kolme henkilöä on tuotu rantaan pelastuslaitoksen toimesta. He eivät loukkaantuneet karille ajossa. Alukseen tuli karille ajon yhteydessä vaurio, jonka johdosta siihen alkoi vuotamaan vettä. Alus on kuitenkin saatu pysymään pinnalla pumppaamalla vettä pois. Rantaan tuonnin lisäksi pelastuslaitos torjuu vaurioituneesta aluksesta aiheutunutta pientä öljyvahinkoa järvellä, sillä siitä on päässyt vuotamaan hieman polttoainetta. Kohteessa työskentelee kaksi pelastuslaitoksen ja kaksi järvipelastajien alusta.

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