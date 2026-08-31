Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
1.9.2026 07:00:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että viimeisen 12 tunnin aikana Jyväskylässä ja Saarijärvellä havaittiin kaksi automaattista palohälytystä, jotka osoittautuivat vääriksi hälytyksiksi. Lisäksi Jyväskylän Haperontiellä löydettiin hylätty palovaroitin metsästä, mutta ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.9.2026
Mediatiedote (Tehtävälistaus edelliseltä 12h tunnin ajalta)
31.8.2026, 19.28 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
-->ei paloa
31.8.2026, 20.20 automaattinen palohälytys, Saarijärvi
--> Ei paloa
31.8.2026, 23.55 rakennuspalo, pieni, jyväskylä, haperontie
--> Asuinalueen läheiseen metsään oli hylätty palovaroitin, joka alkoi itsekseen hälyttää metsässä. Ei paloa ja pelastustoimi siivosi hylätyn varoittimen pois maastosta.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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