kood/Sisulle uusi johtaja
1.9.2026 08:08:06 EEST | Koodi / Sisu ry | Tiedote
kood/Sisun nykyinen johtaja Laura Nykänen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä ja siirtyvänsä uusiin työtehtäviin. Hän jatkaa nykyisessä roolissaan syyskuun puoliväliin saakka, jonka jälkeen vastuu operatiivisesta toiminnasta siirtyy uusiin käsiin.
kood/Sisun nykyinen johtaja Laura Nykänen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä ja
siirtyvänsä uusiin työtehtäviin. Hän jatkaa nykyisessä roolissaan syyskuun puoliväliin
saakka, jonka jälkeen vastuu operatiivisesta toiminnasta siirtyy uusiin käsiin.
Koodi / Sisu ry:n hallitus on käynnistänyt uuden johtajan rekrytointiprosessin ja
tavoitteena on nimetä seuraaja mahdollisimman pian.
Hallitus valmistelee parhaillaan johtamisjärjestelyjä siirtymäkaudelle ennen uuden johtajan aloittamista. Yhdistyksen toiminta jatkuu normaalisti ja jäsenistöä tiedotetaan väliaikaisista järjestelyistä erikseen niiden varmistuttua. Toiminta jatkuu siirtymäkaudella normaalisti.
Hallitus kiittää lämpimästi Laura Nykästä hänen merkittävästä panoksestaan
yhdistyksen hyväksi. Hän on ollut käynnistämässä kood/Sisun toiminnan ylösajoa sekä
luomassa perustaa nykyiselle toiminnalle ja kehitykselle.
”kood/Sisun matka on ollut ainutlaatuinen. Olen ylpeä yhteisistä saavutuksistamme
niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Kiitän hallitusta luottamuksesta ja jäsenistöä
antoisasta yhteistyöstä. Koodi Sisulla on vahva perusta ja kaikki edellytykset menestyä
jatkossakin. Tästä kiitokset upealle operatiiviselle tiimille, opiskelijoille ja
yrityskumppaneille!”, sanoo Laura Nykänen.
Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karhunen kiittää väistyvää johtajaa työpanoksesta:
”Laura Nykänen on ollut ratkaisevassa roolissa toiminnan käynnistämisessä ja
kehittämisessä. Hallituksen puolesta haluan esittää hänelle lämpimät kiitokset
erinomaisesta työstä ja toivottaa kaikkea hyvää uusiin tehtäviin.”
Yhteyshenkilöt
Laura Nykänenkoodikoulun johtajakood / SisuPuh:+35840 822 2685laura.nykanen@koodsisu.fi
Tietoja julkaisijasta
Koodi / Sisu ry on joulukuussa 2022 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, OP Ryhmä, Osuma Henkilöstöpalvelut, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa Pohjois-Savoon yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu sekä johtaa ja hallinnoida koulun toimintaa.
Yhdistys koordinoi Koodi/Sisu - koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta. Hankkeella tuetaan koulun toiminnan käynnistämistä vaiheittain ja vastataan yritysten osaajapulaan. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Hankkeen toteutusaika on 17.3.2023–30.6.2026. Novapolis ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toimivat hankkeen osatoteuttajina.
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