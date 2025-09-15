kood/Sisulle uusi johtaja

kood/Sisun nykyinen johtaja Laura Nykänen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä ja

siirtyvänsä uusiin työtehtäviin. Hän jatkaa nykyisessä roolissaan syyskuun puoliväliin

saakka, jonka jälkeen vastuu operatiivisesta toiminnasta siirtyy uusiin käsiin.



Koodi / Sisu ry:n hallitus on käynnistänyt uuden johtajan rekrytointiprosessin ja

tavoitteena on nimetä seuraaja mahdollisimman pian.



Hallitus valmistelee parhaillaan johtamisjärjestelyjä siirtymäkaudelle ennen uuden johtajan aloittamista. Yhdistyksen toiminta jatkuu normaalisti ja jäsenistöä tiedotetaan väliaikaisista järjestelyistä erikseen niiden varmistuttua. Toiminta jatkuu siirtymäkaudella normaalisti.

Hallitus kiittää lämpimästi Laura Nykästä hänen merkittävästä panoksestaan

yhdistyksen hyväksi. Hän on ollut käynnistämässä kood/Sisun toiminnan ylösajoa sekä

luomassa perustaa nykyiselle toiminnalle ja kehitykselle.



”kood/Sisun matka on ollut ainutlaatuinen. Olen ylpeä yhteisistä saavutuksistamme

niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Kiitän hallitusta luottamuksesta ja jäsenistöä

antoisasta yhteistyöstä. Koodi Sisulla on vahva perusta ja kaikki edellytykset menestyä

jatkossakin. Tästä kiitokset upealle operatiiviselle tiimille, opiskelijoille ja

yrityskumppaneille!”, sanoo Laura Nykänen.



Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karhunen kiittää väistyvää johtajaa työpanoksesta:

”Laura Nykänen on ollut ratkaisevassa roolissa toiminnan käynnistämisessä ja

kehittämisessä. Hallituksen puolesta haluan esittää hänelle lämpimät kiitokset

erinomaisesta työstä ja toivottaa kaikkea hyvää uusiin tehtäviin.”