Eero Kokkonen: Mitä lähes 2000 hissin toimintavarmuus vaatii?

Heka omistaa ja ylläpitää noin 55 000 asuntoa yli 2 500 rakennuksessa eri puolilla Helsinkiä. Rakennuksissamme on lähes 2 000 hissiä, eli suunnilleen yhtä paljon kuin keskisuuressa suomalaisessa kaupungissa.

Hissikantamme on eri-ikäinen ja tekniikaltaan monipuolinen. Hekan hissien toimintavarmuus on yli 99 prosenttia, eli kokonaisuutena hissit palvelevat asukkaitamme erittäin luotettavasti.

Turvallisuus ja toimintavarmuus rakennetaan ennakoiden

Hissien turvallisuutta ja kunnossapitoa säätelee hissiturvallisuuslaki, ja turvallisuutta valvoo Tukes. Vastuu hissin turvallisuudesta ja asianmukaisesta kunnossapidosta kuuluu hissin haltijalle. Hekan hisseissä tämä vastuu on meillä.

Jokaiselle hissillemme on laadittu huolto-ohjelma. Tavallisissa asuinkerrostaloissa hisseille tehdään neljä suunniteltua huoltokäyntiä vuodessa ja erityisasumisen kohteissa kuusi. Lisäksi hissit tarkastetaan lakisääteisesti kahden vuoden välein.

Huolloissa varmistetaan hissin turvallinen toiminta, seurataan laitteen kuntoa ja tunnistetaan tulevia korjaustarpeita. Hekan oma ylläpito seuraa hissikannan kuntoa kokonaisuutena. Näin saamme tietoa siitä, mitä toimenpiteitä eri hissit tarvitsevat ja milloin ne on syytä tehdä.

Hissien sääntely ja turvallisuusvaatimukset ovat kehittyneet vuosien varrella, ja uusia turvallisuusratkaisuja on otettu käyttöön myös vanhojen hissien modernisointien yhteydessä. Esimerkiksi vuoden 1994 jälkeen hisseihin on lisätty hissikorin sisäpuolinen automaattiovi, joka estää matkustajan joutumisen hissikorin ja kuilun seinän väliin. Vuoden 2017 jälkeen hissien oviin on lisätty modernisointien yhteydessä valoverho, joka estää ovien sulkeutumisen, jos matkustaja on oven välissä.

Modernisoinneilla hissin käyttöikää voidaan pidentää merkittävästi. Esimerkiksi hissikori ja perusrakenteet voivat olla käytössä 30–50 vuotta. Jossain vaiheessa tulee kuitenkin vastaan tilanne, jossa yksittäiset parannukset eivät enää riitä, vaan laajempi modernisointi tai koko hissin uusiminen on perusteltua. Näin on esimerkiksi silloin, kun komponentit saavuttavat teknisen käyttöikänsä, vikojen määrä kasvaa tai varaosien saatavuutta ei enää pystytä varmistamaan.

Ratkaisuissa punnitaan turvallisuuden ja teknisen tarpeen lisäksi hissin vikahistoriaa, varaosatilannetta ja kustannuksia. Jos toimiva laite uusitaan liian aikaisin, käyttökelpoista käyttöaikaa jää hyödyntämättä. Toisaalta vanhan hissin ylläpito ei ole enää tarkoituksenmukaista, jos korjaustarve kasvaa ja ylläpitokustannukset nousevat merkittävästi.

Modernisointeja ja uusimisia suunnitellaan Hekan hissien pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman avulla ja kohdennetaan sinne, missä tarve on suurin. Vuosittain modernisoidaan tai uusitaan noin 3–5 % Hekan hissikannasta.

Kaikki hissiviat eivät ole samanlaisia

Säännöllisestä huollosta huolimatta hissi voi vikaantua. Osa pysähtymisistä liittyy hissin käyttöön tai sen lähiympäristöön. Esimerkiksi pieni kivi automaattioven urassa tai oveen osunut kolhu voi aktivoida turvalaitteen ja pysäyttää hissin. Tällöin turvalaite toimii juuri niin kuin sen pitääkin.

Hekan hissihuoltosopimuksissa vikatilanteisiin reagoidaan myös normaalin työajan ulkopuolella. Huoltokumppanin vasteaika on tavallisissa asuinkiinteistöissä neljä tuntia ja erityisasumisen kohteissa kaksi tuntia, ja asukkaiden ilmoittamiin hissivikoihin reagoidaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä on tärkeää, koska hissi voi olla asukkaan liikkumisen kannalta välttämätön. Jos hissiin jää ihminen, tilanne on kiireellinen ja huoltokumppanin vasteaika on enintään yksi tunti.

Suuri osa vioista korjaantuu jo päivystäjän ensimmäisellä käynnillä. Joskus korjaus kuitenkin pitkittyy. Syynä voi olla vaikeasti paikannettava vika, harvinaisempi hissimalli tai varaosa, jota ei enää valmisteta. Tällöin voidaan joutua räätälöimään korvaava osa tai kunnostamaan vanha. Harvinaisempia hissien osia joudutaan myös tilaamaan Suomen ulkopuolelta.

Myös vanhoihin rakennuksiin jälkikäteen asennetut hissit voivat olla teknisesti tavanomaista vaativampia ylläpitää. Rajalliseen tilaan sovitettu tekniikka ja myöhemmin lisätyt turvallisuusratkaisut voivat edellyttää erityisosaamista, mikä voi vaikuttaa korjausaikaan.

Pitkittyneet vikatilanteet ovat onneksi harvinaisia. Jos hissi on yhtäjaksoisesti poissa käytöstä yli kymmenen päivää, Heka hyvittää maantason yläpuolella asuville vuokralaisille vika-ajalta kymmenen prosenttia vuokrasta. Samalla huolehdimme siitä, että asukkaat saavat ajantasaista tietoa tilanteesta.

Jos hissirikko vaikeuttaa asukkaan arjessa selviytymistä, pyydämme ottamaan yhteyttä Hekan isännöintiin. Selvitämme yhdessä asukkaan tilanteen ja mahdollisuudet saada tukea esimerkiksi liikkumiseen tai asiointiin. Pitkäkestoisissa tilanteissa voidaan tapauskohtaisesti arvioida myös väliaikaisen asumisen tarvetta ja hyödyntää tarvittaessa kaupungin asumisneuvonnan asiantuntemusta.

Hissien merkitys kasvaa asumisen tarpeiden muuttuessa

Suuri osa niistä kerrostaloista, joissa helsinkiläiset asuvat tulevaisuudessa, on jo olemassa. Esteettömyyttä ei siksi ratkaista vain uudisrakentamisessa, vaan myös kehittämällä nykyistä rakennuskantaa.

Olemme Hekalla päättäneet, että peruskorjausten yhteydessä yli kolmikerroksisiin rakennuksiin lisätään jatkossa hissi aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Vanhaan rakennukseen jälkikäteen rakennettava hissi voi vaatia teknisiä erityisratkaisuja, mutta samalla se voi parantaa rakennuksen esteettömyyttä merkittävästi.

Toimivan hissin merkitys korostuu väestön ikääntyessä. Ikääntyneelle tai liikuntarajoitteiselle ihmiselle hissi voi olla ratkaiseva itsenäisen asumisen ja arjessa liikkumisen kannalta.

Siksi hissikannan ylläpidossa ei ole kyse vain tekniikasta. Ratkaisuilla vaikutamme siihen, kuinka hyvin nykyiset kodit palvelevat asukkaita erilaisissa elämäntilanteissa ja kuinka pitkään niissä voidaan asua sujuvasti ja turvallisesti.