Lupa- ja valvontavirasto

Kaarinan kaupungille on myönnetty lupa pysäköinninvalvontaan

1.9.2026 08:28:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Kaarinan kaupungille luvan kunnalliseen pysäköinninvalvontaan Kaarinan kaupungin alueella.

Lupa- ja valvontavirasto on 18.8.2026 myöntänyt Kaarinan kaupungille luvan kunnalliseen pysäköinninvalvontaan. Kaupunki haki lupaa tehostaakseen pysäköinnin ohjausta. Kaarinan kaupungille myönnetty lupa on voimassa toistaiseksi ja se ehtona on, että Kaarinan kaupunki asettaa kunnallisen pysäköinninvalvojan ja järjestää tämän avuksi tarpeellisen määrän pysäköinnintarkastajia.

Kaarinan kaupungin tulee ennen valvontatoiminnan aloittamista toimittaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys kunnalliseksi pysäköinninvalvojaksi asetetun henkilön lainmukaisten kelpoisuus- ja virkasuhdevaatimusten täyttymisestä sekä pysäköinnintarkastajien määrästä, tehtävien järjestämisestä ja heitä koskevien, lainmukaisten vaatimusten täyttymisestä. 

Pysäköinninvalvonnan lupien myöntäminen on yksi Lupa- ja valvontaviraston tehtävistä

Pysäköinninvalvontaa koskevien lupien myöntäminen kuuluu Lupa- ja valvontaviraston tehtäviin. Virasto voi antaa kunnalle luvan siihen, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla poliisin ohella huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen määräämisestä.Lupa- ja valvontaviraston ottaa kunnallista pysäköinninvalvontaa koskevan luvan myöntämistä harkitessaan huomioon alueen liikennetiheyden, valvonnan tarpeen ja muut paikalliset olosuhteet sekä kunnan edellytykset asianmukaisesti huolehtia valvontatoimesta.

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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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