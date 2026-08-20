Lahjoita lämpöä -keräys käynnistyy yli sadassa keräyspisteessä ympäri Suomen
1.9.2026 08:14:37 EEST | A-klinikkasäätiö | Tiedote
A-klinikkasäätiön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lahjoita lämpöä -kampanja käynnistyy jälleen 1. syyskuuta. Kampanjaan on ilmoittautunut lähes 120 keräyspistettä eri puolilta Suomea. Keräyksessä kerätään uusia, käyttämättömiä aikuisten lapasia, sormikkaita ja villasukkia asunnottomuutta kokeville ja muille apua tarvitseville.
Lahjoita lämpöä on kasvanut vuosien aikana valtakunnalliseksi keräykseksi. Viime vuonna mukana oli ennätykselliset noin 150 keräyspistettä, ja lahjoituksina kertyi yli 10 000 paria villasukkia, lapasia ja muita neuloksia.
Tänä vuonna keräyspisteitä on jo ennen kampanjan alkua lähes 120. Mukana on kirjastoja, järjestöjä, yhteisöjä ja muita toimijoita eri puolilta Suomea. Uusia keräyspisteitä voi edelleen ilmoittautua mukaan.
”Lahjoita lämpöä -kampanjassa auttaminen on hyvin konkreettista. Yhdetkin villasukat tai lapaset päätyvät ihmiselle, joka tarvitsee niitä. Samalla on hienoa nähdä, miten moni paikallinen toimija haluaa olla mukana ja tehdä auttamisen ihmisille mahdollisimman helpoksi”, sanoo A-klinikkasäätiön kohtaavan työn kehityspäällikkö Susanna Okker.
Yksi kampanjan vahvuuksista on sen paikallisuus. Lahjoitukset kerätään eri puolilla Suomea ja keräyspisteet huolehtivat niiden jakamisesta alueensa ihmisille tai sopivan jakelutahon löytämisestä.
”On hienoa, että mukana on niin paljon määrä paikallisia toimijoita. Keräyspisteet tuntevat oman alueensa ja tietävät, mihin lahjoituksia tarvitaan. Näin lapaset ja villasukat eivät jää varastoon, vaan löytävät tiensä ihmisille, joille niistä on oikeasti hyötyä”, sanoo EHYT ry:ssä kampanjaa koordinoiva järjestöviestinnän asiantuntija Nikki Pesonen.
Lämpimille sukille ja lapasille on käyttöä heti syksyn viiletessä
Kerätyt tuotteet jaetaan A-klinikkasäätiön ja EHYT ry:n eri toimintojen sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta niitä tarvitseville. Keräyspisteet voivat myös jakaa lahjoitukset itse tai etsiä omalta alueeltaan sopivan jakelutahon.
Keräykseen toivotaan aikuisten kokoisia villasukkia, lapasia ja sormikkaita. Erityisesti tarvetta on reilunkokoisille lämpimille lapasille. Keräykseen otetaan vastaan vain uusia ja käyttämättömiä tuotteita.
Lahjoita lämpöä -kampanja järjestetään 1.9.–30.11.2026. Keräyspisteiden lista julkaistaan kampanjan alkaessa ja sitä täydennetään kampanjan aikana.
Lahjoita lämpöä 1.9.–30.11.2026
Neulo tai lahjoita uudet aikuisten lapaset, sormikkaat tai villasukat ja vie ne lähimpään Lahjoita lämpöä -keräyspisteeseen. Keräyspisteiden tiedot löytyvät kampanjasivulta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja VirolainenViestintäjohtajaA-klinikkasäätiöPuh:050 4435 116tarja.virolainen@a-klinikkasaatio.fi
Nikki PesonenJärjestöviestinnän asiantuntijaEhkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:050 509 8759nikki.pesonen@ehyt.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen addiktioiden asiantuntijaorganisaatio. Tunnistamme uusia addiktioilmiöitä, tuotamme tutkittua tietoa, tarjoamme varhaista ja saavutettavaa tukea sekä vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Työmme perustuu tutkimukseen, käytännön kokemukseen ja riippuvuuksista kärsivien ihmisten sekä heidän läheistensä todellisuuteen. A-klinikkasäätiössä työskentelee noin 50 asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. EHYT edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia koko elämänkaaren ajan lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. www.ehyt.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta A-klinikkasäätiö
STEA-leikkaukset voivat viedä jopa 16 työpaikkaa A-klinikkasäätiöstä – matalan kynnyksen apu vähenee20.8.2026 12:40:02 EEST | Tiedote
A-klinikkasäätiö käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset.
A-klinikka Oy siirtyi Attendo Suomen omistukseen3.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
A-klinikka Oy:n omistus siirtyi 1.8.2026 A-klinikkasäätiöltä Attendo Suomelle. Kauppa päättää merkittävän vaiheen vuonna 1955 perustetun säätiön historiassa. A-klinikkasäätiö jatkaa yleishyödyllistä työtään tilanteessa, jossa järjestörahoitusta leikataan ja riippuvuuksiin vaikuttava lainsäädäntö muuttuu nopeasti.
Päihteillä ja rikoksilla oireilevat nuoret jäävät usein harrastusten ulkopuolelle – A-klinikkasäätiö vie turvallisia yhteisöjä heidän luokseen11.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
A-klinikkasäätiön uusi Tuori-hanke tavoittaa Vantaan ja Keravan alueella 15–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella ja joiden arjessa näkyvät päihteet, rikokset tai ulkopuolisuus. Hanke ohjaa nuoria harrastuksiin, joissa he voivat löytää tekemistä, turvallisia aikuisia ja yhteisön, johon kuulua. Ajankohtaisuutta lisää poliisin huoli siitä, että rikolliset verkostot käyttävät haavoittuvassa asemassa olevia nuoria hyväkseen.
Silmukka silmukalta hyvää: Lahjoita Lämpöä -lahjoitukset lämmittivät tuhansia15.12.2025 14:11:45 EET | Tiedote
A-klinikkasäätiön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lahjoita Lämpöä -kampanja keräsi 1.9.–30.11.2025 välisenä aikana villasukkia ja lapasia, jotka lahjoitetaan apua tarvitseville. Neulojien käsissä syntyi tänä vuonna yli 10 000 paria villasukkia, lapasia ja muita neuloksia, jotka tuovat konkreettista lämpöä ja iloa apua tarvitseville ympäri Suomen. Keräyspisteitä oli mukana ennätysmäärä, noin 150.
Lahjoita lämpöä -kampanjassa jokainen voi auttaa vähävaraisia ihmisiä29.8.2025 08:49:10 EEST | Tiedote
A-klinikkasäätiön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lahjoita lämpöä -kampanja käynnistyy jälleen. Kampanjassa kerätään lapasia ja villasukkia asunnottomuutta kokeville ihmisille ja muille apua tarvitseville. Kampanjan avulla jokainen voi olla tukemassa heikommassa asemassa olevia talvikauden lähestyessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme