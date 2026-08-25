Esa Rautalinko Kauppakorkeakoulu Hankenin uudeksi Executive in Residence -asiantuntijaksi
1.9.2026 08:33:01 EEST | Svenska handelshögskolan | Tiedote
Kokenut yritysjohtaja Esa Rautalinko on nimitetty Kauppakorkeakoulu Hankenin Executive in Residence -asiantuntijaksi. Hän toimii toimitusketjujohtamisen ja yhteiskuntavastuun oppiaineiden yhteydessä.
Turun kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi valmistuneella Esa Rautalingolla on laaja kokemus useilta eri toimialoilta, kuten puolustusteollisuudesta, elintarvike- ja juomateollisuudesta, elektroniikkateollisuudesta, rakentamisesta sekä tukkukaupasta. Hän on toiminut muun muassa Patrian, Örumin, Vaasanin ja Honkarakenteen toimitusjohtajana sekä partnerina FIM:issä. Hänellä on myös ollut johtotehtäviä TeliaSonerassa, Hartwallilla ja Nokialla.
Rautalinko on lisäksi toiminut hallituksen puheenjohtajana muun muassa VR:ssä, Nammossa ja Millogissa sekä ollut hallituksen jäsenenä useissa muissa organisaatioissa, kuten Teknologiateollisuudessa.
– Odotan innolla mahdollisuutta toimia Executive in Residence -tehtävässä Hankenilla. Hankenin tutkimus on korkeatasoista, ja sitä tukee elinvoimainen yhteisö, johon kuuluu korkeakoulun henkilöstöä, yrityksiä ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä. On hienoa päästä hyödyntämään kokemustani Hankenin ja suomalaisen yritysyhteisön tukemisessa niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, Rautalinko sanoo.
Apulaisprofessori Anna Aminoff on erittäin iloinen siitä, että Esa Rautalinko liittyy Hankenin yhteisöön.
– Esa on johtanut yrityksiä juuri sellaisten toimitusketju- ja operatiivisten päätösten parissa, joita opiskelijamme opiskelevat, ja hän tietää, mitä asioiden toteuttaminen käytännössä vaatii hyvin erilaisilla toimialoilla. Hänen laaja johtamiskokemuksensa yhdistettynä vahvaan verkostoon suomalaisessa yritysmaailmassa tekee hänestä luontevan sillan akateemisen maailman ja käytännön toiminnan välille. Odotamme innolla niitä näkökulmia, joita hän tuo sekä opetukseemme että yhteistyöhömme yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa, Aminoff sanoo.
Executive in Residence -tehtävän keskeisenä tarkoituksena on tukea opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä yritysnäkökulmasta. Roolissaan henkilö tukee Hankenia korkeakoulun yritys- ja yhteiskuntasuhteiden kehittämisessä.
Lisätietoja:
Esa Rautalinko, sähköposti: esarautalinko@gmail.com
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Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset
suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
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