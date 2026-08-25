Esa Rautalinko Kauppakorkeakoulu Hankenin uudeksi Executive in Residence -asiantuntijaksi

Turun kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi valmistuneella Esa Rautalingolla on laaja kokemus useilta eri toimialoilta, kuten puolustusteollisuudesta, elintarvike- ja juomateollisuudesta, elektroniikkateollisuudesta, rakentamisesta sekä tukkukaupasta. Hän on toiminut muun muassa Patrian, Örumin, Vaasanin ja Honkarakenteen toimitusjohtajana sekä partnerina FIM:issä. Hänellä on myös ollut johtotehtäviä TeliaSonerassa, Hartwallilla ja Nokialla.

Rautalinko on lisäksi toiminut hallituksen puheenjohtajana muun muassa VR:ssä, Nammossa ja Millogissa sekä ollut hallituksen jäsenenä useissa muissa organisaatioissa, kuten Teknologiateollisuudessa.

– Odotan innolla mahdollisuutta toimia Executive in Residence -tehtävässä Hankenilla. Hankenin tutkimus on korkeatasoista, ja sitä tukee elinvoimainen yhteisö, johon kuuluu korkeakoulun henkilöstöä, yrityksiä ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä. On hienoa päästä hyödyntämään kokemustani Hankenin ja suomalaisen yritysyhteisön tukemisessa niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, Rautalinko sanoo.

Apulaisprofessori Anna Aminoff on erittäin iloinen siitä, että Esa Rautalinko liittyy Hankenin yhteisöön.

– Esa on johtanut yrityksiä juuri sellaisten toimitusketju- ja operatiivisten päätösten parissa, joita opiskelijamme opiskelevat, ja hän tietää, mitä asioiden toteuttaminen käytännössä vaatii hyvin erilaisilla toimialoilla. Hänen laaja johtamiskokemuksensa yhdistettynä vahvaan verkostoon suomalaisessa yritysmaailmassa tekee hänestä luontevan sillan akateemisen maailman ja käytännön toiminnan välille. Odotamme innolla niitä näkökulmia, joita hän tuo sekä opetukseemme että yhteistyöhömme yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa, Aminoff sanoo.

Executive in Residence -tehtävän keskeisenä tarkoituksena on tukea opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä yritysnäkökulmasta. Roolissaan henkilö tukee Hankenia korkeakoulun yritys- ja yhteiskuntasuhteiden kehittämisessä.

Lisätietoja:

Esa Rautalinko, sähköposti: esarautalinko@gmail.com